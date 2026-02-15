Эта книга представляет собой фундаментальный труд по библейской апологетике и герменевтике, написанный Даниилом Ивановичем Ясько — видным деятелем евангельского движения, поэтом и проповедником. В «Сокровищах Библии» автор ставит задачу раскрыть для читателя непреходящую ценность Священного Писания, рассматривая его не просто как памятник древней литературы, а как живое Божественное откровение. Книга призвана укрепить веру в богодухновенность текстов и помочь читателю увидеть глубокую внутреннюю связь между Ветхим и Новым Заветами.
Ясько последовательно разбирает Библию с разных сторон: исторической достоверности, археологических подтверждений, единства замысла и уникальности влияния на мировую цивилизацию. Особое внимание автор уделяет пророчествам, их точному исполнению и тому, как через Писание открывается Личность Христа. Текст написан доступным, но возвышенным языком, что делает его одинаково ценным как для глубокого изучения в церковных общинах, так и для личного духовного чтения. Автор подчеркивает, что главные «сокровища» книги книг скрыты не в букве, а в силе, способной преображать человеческое сердце.
Даниил Ясько – Сокровища Библии
Брайт, Калифорния: Издательство газеты «Наши дни», 1979. – 370 с.
Даниил Ясько – Сокровища Библии - Содержание
Предисловие - Сеятель - Обработка почвы - Тайна роста - Терние и волчцы - Обольщение богатства - Притча о плевелах - О зерне горчичном - О закваске - Действие закваски - Сокровище - Драгоценная жемчужина - Притча о неводе - Заблудившаяся овца - Имеющие и неимеющие - Два сына - О злых виноградарях - Отверженный камень - О работниках в винограднике - - Виноградная лоза - О талантах - О десяти минах - Бесплодная смоковница - Потерянная драхма - Десять дев - Брачная одежда - О новой одежде и молодом вине - Сыны чертога брачного - Притча о званных на большой ужин - Как было во дни Ноя - Безжалостный должник - Самоуверенный раб - Благоразумные рабы - О неправедном судье - Неотступный проситель - Два строителя - О мытаре и фарисее - Притча о Блудном сыне - Притча о Старшем сыне - Добрый Пастырь - Упрямые дети - Дверь - Врата и путь - Верблюд и игольные уши - О Милосердном Самарянине - Мария, Матерь Господа Иисуса - Иосиф - Захария - Симеон - Иоанн Креститель - Ученик, которого любил Иисус - Иоанн Богослов - Филипп - Филипп - Варфоломей-Нафанаил - Фома - Апостол Фома, его болезнь и исцеление - Матфей - Иаков Алфеев - Иуда Иаковлев - Симон Зилот - Иуда Искариот - Стефан - Матфий - Варнава - Первое Рождественское Богослужение - Полнота времени - Привязанность к старому - Вспоминайте жену Лотову - Когда, где и каким духам Христос, сошед, проповедал? - Сыны Божии и дочери человеческие - Кто внушил Каину принести дар Господу - Из чего Каин узнал, что его дар не принят, а дар Авеля принят Богом - Кого Каин боялся, что убьет его? - Христовы усилия спасти Иуду - Омовение ног - Может ли отпавший возвратиться и получить спасение - Можно ли утерять жизнь вечную - Могут ли возрожденные погибнуть? - Книжник, наученный Царству Небесному
