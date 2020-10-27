Издание сочинений одного из известных писателей, проповедников Московской Руси – митрополита Даниила (ок. 1492 – 1547) – должно пополнить ряд исследований и публикаций трудов отечественных публицистов первой половины XVI в., современников архиерея (Нила Сорского, Иосифа Волоцкого, Максима Грека).

В настоящий том вошли практически все произведения Московского митрополита: эпистолярное наследие (Волоколамский свод посланий, Дружининский свод посланий и поучений), сочинения, сохранившиеся в сборниках смешанного состава, и самый известный памятник публицистики Даниила – «Соборник», – всего 64 текста. Издание основано на археографическом, источниковедческом, текстологическом изучении рукописей XVI–XIX вв. Некоторые списки и произведения впервые вводятся в научный оборот. Во вступительной статье изложены основные результаты исследования литературного наследия писателя, которые позволяют дать научную оценку его творчества. Издание рассчитано на специалистов по средневековой культуре, историков, филологов, богословов и читателей, интересующихся древнерусской литературой.

Даниил, митрополит Московский - Сочинения

Исследование, подготовка текстов и издание Л.И. Журовой

М.: Индрик, 2020. – 848 с.

ISBN 978-5-91674-559-7

Даниил, митрополит Московский - Сочинения - Содержание

Л. И. Журова. Рукописное наследие митрополита Даниила

​Послания митрополита Даниила

Волоколамский (Сильвестровский) эпистолярный свод

Архитектоника свода

История текста свода

Дружининский свод посланий и поучений

Сочинения, сохранившиеся в сборниках смешанного состава

"Сборник"

Организация текста "Сборника"

Рукописная традиция "Сборника"

Литература

Даниил, митрополит Московский - Сочинения - Л. И. Журова. Рукописное наследие митрополита Даниила

Литературные труды Даниила – составная часть русской публицистики первой половины XVI в., интенсивное развитие которой шло на подъеме веры в разум, в силу убеждения, в силу книжного слова. Осмысление исторических событий, идеологическая полемика в Московской Руси, двигавшейся к эпохе самодержавия, требовали новых форм словесности. Наряду с официальными сводами, памятниками «обобщающего характера»: Никоновской летописью, Великими Минеями Четьими, Стоглавом, Степенной книгой – шел процесс создания публицистами сводов собственных сочинений. Складывавшийся в первой половине XVI в. опыт собирания авторских текстов (составление избранного) открывал одно из перспективных направлений древнерусской книжности, в которой «любой текст запечатлевал в себе как эпизодическую, так и семантическую авторскую память». Это знаковое явление в книжной культуре первой половины XVI в. было вызвано возраставшим осознанием значимости своих сочинений, ответственности писателя за свое слово и, главное, заботой о его восприятии читателем. Оно должно рассматриваться в контексте стиля эпохи второго монументализма, когда, по словам Д.С. Лихачева, «красота подменяется размерами. Авторы стремятся действовать на своих читателей величиной своих произведений».

Имена и авторитет писателей, которые, как правило, были известными историческими деятелями русского средневековья, обеспечивали рецепцию их сочинений. Индивидуальность публицистов проявлялась постепенно. Их творчество, спровоцированное общественно-политической обстановкой в Московской Руси, подготовило эпистемологический сдвиг, который, по словам И. Беренсмайера, «заключался в переходе от опоры достоверного знания на личное наследие и личный авторитет к новому опытному знанию».

Памятники русской публицистики первой половины XVI в.: «Устав» Нила Сорского, «Просветитель» Иосифа Волоцкого, «Соборник» митрополита Даниила, собрания сочинений Максима Грека – представляют динамичную систему свода авторских текстов в истории древнерусской книжности первой половины XVI в. Их изучение позволяет выделить два типа складывания кодексов. Первый представляет собой обширное монологическое высказывание писателя на одну тему. Он однороден по составу и форме: речь автора организована в виде последовательно связанных глав (гомогенный тип). К нему следует отнести «Устав» Нила Сорского и «Книгу на еретиков» Иосифа Волоцкого.

Второй тип авторского свода более сложен по своей архитектонике. Он составлялся и редактировался самими авторами из собственных сочинений на разные темы, разнороден по составу и жанрам. Тексты в таком своде не имеют между собой жестких связей, их системные отношения обусловлены авторской интенцией (гетерогенный тип). Таким типом свода представляется собрание сочинений Максима Грека. «Соборник» митрополита Даниила в этом литературном процессе находится на переходном этапе: все главы построены по единой модели, Даниил ставит ту же цель, что и игумен Волоцкий, но содержание Слов Московского митрополита более разнообразно.