Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Даниил - Митрополит Видинский - За единство Церкви

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, **Ecclesiology Faith Experience, History, **History of Russian Orthodoxy

Поводом для написания письма стала дискуссия в Болгарской Православной Церкви в связи с трагической ситуацией на Украине, вмешательством Константинопольского Патриархата в украинский церковный вопрос, формированием при его участии из раскольников так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) и дарованием новосозданной структуре «томоса об автокефалии».

Митрополит Видинский Даниил - За единство Церкви. Обращение на русском, болгарском, греческом и английском языках

М.: Издательский дом «Познание», 2021. — 128 с.

ISBN 978-5-6044874-4-0

Митрополит Видинский Даниил - За единство Церкви. Обращение на русском, болгарском, греческом и английском языках - Содержание

Предисловие митрополита Волоколамского Илариона

Письмо митрополита Даниила Видинского Патриарху Болгарскому Неофиту

Писмо на митрополит Даниил Видински до Българския патриарх Неофит

’Επιστολή του Μητροπολίτου Βιδυνίου Δανιήλ προς Αρχιερείς τών κατά τόπους Αύτοκεφάλων ’Εκκλησιών

The message of Metropolitan Daniel of Vidin to the bishops of the local autocephalous churches

Views 81
Rating 1.0 / 5
Added 10.02.2026
Author brat christifid
Rate this publication:
1.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

