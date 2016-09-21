Обычно говорят, что у христиан все очень легко: покаялся - и грехи тебе прощаются. Мы соглашаемся, что у нас все легко! И говорим: «Попробуйте, и сами увидите!»

В этом немыслимая новизна Евангелия: рвутся причинно следственные связи, мое прошлое больше мной не управляет, я могу начинать с чистого листа, я попадаю в первый день творения, и все мои пути начинаются от аналоя с Крестом и Евангелием. Мы начинаем жить с чистого листа благодаря милости Бога, за которую очень дорого заплачено - Кровью Господней. Весть о прощении грехов является сердцевиной вести о христианстве.

Мы возвещаем покаяние. Покаяние - это перемена мировоззрения. Мы требуем от всех народов изменения мировоззрения. Бог утверждает, что человеку в естественном состоянии принять Евангелие невозможно, если он не изменит своего мировоззрения.

Евангелие нельзя механически приложить к существующему мировоззрению. «Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили ? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие» (Мф. 7, 21-23).

В этом отрывке говорится о том, что есть воля Божия, что она отличается от мнения человека.

Даниил Сысоев - Курс лекций по догматическому богословию

Специальное издание для миссионерской работы

М.: Благотворительный фонд «Миссионерский центр имени иерея Даниила Сысоева», 2015, 432 с.

ISBN 978-5-4279-0015-7

Даниил Сысоев - Курс лекций по догматическому богословию - Содержание

Лекция первая. ВВОДНАЯ

Лекция вторая. О ПРАВОСЛАВНОЙ МИССИИ

Лекция третья. ЕСТЕСТВЕННОЕ ОТКРОВЕНИЕ

Лекция четвертая. СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ ОТКРОВЕНИЕ

Лекция пятая. ЧТО ТАКОЕ ВЕРА?

Лекция шестая. КТО ТАКОЙ БОГ?

Лекция седьмая. О ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЕ. О БОГЕ СЫНЕ — ХРИСТЕ

Лекция восьмая. О СВЯТОМ ДУХЕ

Лекция девятая. БОГ — ТВОРЕЦ ВСЕЛЕННОЙ

Лекция десятая. ПЕРВОРОДНЫЙ ГРЕХ

Лекция одиннадцатая. ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕРВОРОДНОГО ГРЕХА



КАК БОГ УПРАВЛЯЕТ МИРОМ ПОСЛЕ ГРЕХОПАДЕНИЯ

Лекция двенадцатая. ПРОМЫСЛ БОГА ОБ ИЗРАИЛЕ

Лекция тринадцатая. ПРОРОЧЕСТВА ОБ ИИСУСЕ ХРИСТЕ

Лекция четырнадцатая. ПРОРОЧЕСТВА ВЕТХОГО ЗАВЕТА О СТРАДАНИЯХ ИИСУСА ХРИСТА

Лекция пятнадцатая. ХРИСТОЛОГИЯ.БОГОВОПЛОЩЕНИЕ

Лекция шестнадцатая. ОБ ИСКУПЛЕНИИ

Лекция семнадцатая. СОШЕСТВИЕ ХРИСТА В АД

Лекция восемнадцатая. О ЕДИНОЙ СПАСИТЕЛЬНОСТИ ЦЕРКВИ

Лекция девятнадцатая. ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ

Лекция двадцатая. ТАИНСТВО СВЯТОГО ДУХА —МИРОПОМАЗАНИЕ

Лекция двадцать первая. ТАИНСТВО ЕВХАРИСТИИ

Лекция двадцать вторая. ТАИНСТВО ПОКАЯНИЯ

Лекция'двадцать третья. ТАИНСТВО СВЯЩЕНСТВА

Лекция двадцать четвертая. ЧАСТНАЯ ЭСХАТОЛОГИЯ

Лекция двадцать пятая. МИРОВАЯ ЭСХАТОЛОГИЯ

Лекция двадцать шестая. КОНЕЦ МИРА

Лекция двадцать седьмая. О ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ

Лекция двадцать восьмая. ОККУЛЬТИЗМ

Даниил Сысоев - Курс лекций по догматическому богословию - Какова цель изучаемого курса?

Цель курса - изучить Православное вероучение на основании Священного Писания так, чтобы быть в состоянии преподать его современному человеку.

Каковы основные принципы проповеди?

Миссионер опирается прежде всего на Священное Писание - так, как его понимают Отцы Церкви. Миссионер должен нести весть Иисуса Христа о прощении грехов. Самая главная весть миссионера - «прощение грехов во всех народах» (Л к. 24,47). Мы требуем от всех народов покаяния, т. е. перемены мировоззрения (Мф. 7, 21-23). Бог утверждает, что невозможно человеку принять Евангелие, если он не поменяет своего мировоззрения.

Кому из людей нужно проповедовать?

Проповедовать нужно всем. Но если человеку безразлична Истина как таковая, то такой человек закрыт для проповеди в принципе. Проповедь (миссия) не может дойти до такого человека, крторый закрыл себя от Бога

своей злой волей. Объект миссии - это человек, для которого истина важнее собственного мнения.

Каков основной принцип свидетельствования?

Говорить максимально простым и понятным языком. Аргументы исчерпаны - сделать вывод. Потребовать у собеседника ответа: «Ты согласен или нет?». Если не согласен, то почему. В случае несогласия разобрать

по тезисам - с чем именно собеседник не согласен. Согласие же означает, что можно идти дальше, что собеседник разделяет позицию истины или изменил свое мировоззрение.

Чьей силой совершается миссионерство?

Миссионерство всегда совершается силой Духа Святого, обетованного Богом Отцом. Поэтому начало миссионерства - молитва, середина миссионерства - молитва и завершение миссионерства - молитва. Без молитвы ничего не получится. Господь говорит: «И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше» (Л к. 24,49).



Каков духовный смысл миссии?

Миссионер сталкивается с тремя мирами одновременно: с миром Бога, миром людей и миром злых духов. Последний - мир злых духов - реально восстает против миссионера. Миссионерство - это крайне опасное,

но и великое дело.

Каковы критерии истинности информации?



Если информация имеет полное соответствие тексту Священного Писания, то она истинна. Критерии же правильности понимания текста Священного Писания - проверка Святым Духом и соответствие с пониманием Отцов Церкви. Когда мы проповедуем Евангелие, мы проповедуем не просто христианство, мы проповедуем веру святых апостолов, пророков и учителей Церкви, которая называется «Православие».

Как доказать истинность Священного Предания Церкви?



О Священном Предании сказано: «Итак, братия, стойте и держите предания, которым вы научены или словом или посланием нашим» (2 Фес 2,15). «Научены словом» - это устное Предание, а письменным Преданием является Священное Писание - высшая часть Священного Предания Церкви. Принцип преподобного Викентия Леринского (V век): в церковном Предании следует придерживаться «того, чему верили повсюду, всегда и все» (quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est), т. е. принципа всеобщности, древности и согласия. Истиной является то, чему учили святые, прославившиеся богоугодной жизнью и особенно мученической

кончиной, все или, по крайней мере, большинство их, всегда, повсеместно.

Что относится к постановлениям Вселенских соборов?

1. Оросы - определения (Символ Веры и другие определения).

2. Документы, одобренные Вселенскими соборами.

3. Канонические правила.