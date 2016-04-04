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Дэникен - Доказательства существования богов - Эрих Дэникен

Доказательства существования богов - Эрих Дэникен
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Category ESXATOS BOOKS, Religious Studies Atheism
Эрих фон Дэникен раскрывает перед читателем тайны прошлого. Его новая книга «Доказательства существования богов» содержит более двухсот сенсационных цветных фотографий и информацию, сопровождающую их. По сути, это самая полная на сегодняшний день энциклопедия артефактов, дающая неоспоримые доказательства посещения Земли инопланетянами, или богами, как именует их Дэникен. Автор задается вопросами: почему наскальные рисунки, запечатленные в разных местах по всей планете, изображают одно и то же?

Эрих фон Дэникен - Доказательства существования богов - Более 200 сенсационных фотографий артефактов

СПб.: Питер, 2013. — 224 с.: ил. ISBN 978-5-496-00244-8

Эрих фон Дэникен - Доказательства существования богов - Более 200 сенсационных фотографий артефактов - Содержание

Введение
Глава 1. Остров в тихом океан
  • Что такое Нан-Мадол?
  • Древние истины Тихого океана
  • Легенда о Нареау
  • Табуированные места и навигационные камни
  • Устаревшие взгляды
  • Церемониальные предметы и ритуальные маски
  • Тайны острова Пасхи
  • Валуны на пляже
  • Невероятно, но факт
Глава 2. Приветствуя богов
  • Связь между континентами?
  • Петроглифы хопи
  • Конгресс художников в Бразилии?
  • Приветствуя богов
  • Символы вечности
  • Бессмысленные теории
  • А ведь они действительно летали!
  • Еще есть вопросы?
  • Сенсация в Пальпе
  • Не фальсификация
  • Гигантские приветствия
  • Оспенная дорога
  • Змеи и слюда
Глава 3. О чем говорят камни
  • Подводные наскальные рисунки
  • Глобальное потепление
  • Математическое упражнение в камне
  • Пятитысячелетнее чудо
  • Спланированное световое шоу
  • Убедительные выводы
  • Фарс
  • Трюк с генетическими линиями
  • Бедный Пифагор!
  • Вопросы, которые никто не хочет ставить
  • Нужна внутренняя смелость

Эрих фон Дэникен - Доказательства существования богов - Более 200 сенсационных фотографий артефактов - Введение

Те, кто действительно прочел все мои книги, обнаружат в сборнике «Доказательства существования богов» не много нового. Однако эта книга отличается от всех предшествующих. В моем архиве хранится более 60 тыс. фотографий, и почти 200 из них я отобрал для трех глав этой книги, чтобы воспламенить искру интереса к тайнам нашей планеты у своих как новых, так и давних читателей. В конце концов, кто знает, что бескрайний Тихий океан таит в себе руины доисторических строений?
Кто хорошо знаком с легендами, связанными с ними? Кто удосужился сопоставить петроглифы и геоглифы, встречающиеся повсюду на земле, и выявить их общие мотивы, которые отсылают нас к древним богам? Кто помнит о существовании каменных строений на территории Европы, которые, по нашим представлениям, не могли построить люди в каменном веке, но все же построили?
Эти загадки заслуживают большего внимания. Они существуют. Их иллюстрируют приведенные в этом издании фотографии, снабженные моими подробными комментариями.
В ближайшие несколько лет я намереваюсь ежегодно выпускать по новому альбому с фотографиями, которые до сих пор не публиковались.
Views 719
Rating 5.0 / 5
Added 04.04.2016
Author esxatos
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments (2 comments)

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palatinus 13 years ago
Аха, оказывается боги - это инопланетяне! :) На мой взгляд, подобные книги нежелательны на сайте, посвященном библеистике. 
P
pikalov 13 years ago
Спасибо!

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