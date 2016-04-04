Доказательства существования богов - Эрих Дэникен

Эрих фон Дэникен раскрывает перед читателем тайны прошлого. Его новая книга «Доказательства существования богов» содержит более двухсот сенсационных цветных фотографий и информацию, сопровождающую их. По сути, это самая полная на сегодняшний день энциклопедия артефактов, дающая неоспоримые доказательства посещения Земли инопланетянами, или богами, как именует их Дэникен. Автор задается вопросами: почему наскальные рисунки, запечатленные в разных местах по всей планете, изображают одно и то же?

Эрих фон Дэникен - Доказательства существования богов - Более 200 сенсационных фотографий артефактов

СПб.: Питер, 2013. — 224 с.: ил. ISBN 978-5-496-00244-8



Эрих фон Дэникен - Доказательства существования богов - Более 200 сенсационных фотографий артефактов - Содержание

Введение

Глава 1. Остров в тихом океан

Что такое Нан-Мадол?

Древние истины Тихого океана

Легенда о Нареау

Табуированные места и навигационные камни

Устаревшие взгляды

Церемониальные предметы и ритуальные маски

Тайны острова Пасхи

Валуны на пляже

Невероятно, но факт

Глава 2. Приветствуя богов

Связь между континентами?

Петроглифы хопи

Конгресс художников в Бразилии?

Приветствуя богов

Символы вечности

Бессмысленные теории

А ведь они действительно летали!

Еще есть вопросы?

Сенсация в Пальпе

Не фальсификация

Гигантские приветствия

Оспенная дорога

Змеи и слюда

Глава 3. О чем говорят камни

Подводные наскальные рисунки

Глобальное потепление

Математическое упражнение в камне

Пятитысячелетнее чудо

Спланированное световое шоу

Убедительные выводы

Фарс

Трюк с генетическими линиями

Бедный Пифагор!

Вопросы, которые никто не хочет ставить

Нужна внутренняя смелость

Эрих фон Дэникен - Доказательства существования богов - Более 200 сенсационных фотографий артефактов - Введение

Те, кто действительно прочел все мои книги, обнаружат в сборнике «Доказательства существования богов» не много нового. Однако эта книга отличается от всех предшествующих. В моем архиве хранится более 60 тыс. фотографий, и почти 200 из них я отобрал для трех глав этой книги, чтобы воспламенить искру интереса к тайнам нашей планеты у своих как новых, так и давних читателей. В конце концов, кто знает, что бескрайний Тихий океан таит в себе руины доисторических строений?

Кто хорошо знаком с легендами, связанными с ними? Кто удосужился сопоставить петроглифы и геоглифы, встречающиеся повсюду на земле, и выявить их общие мотивы, которые отсылают нас к древним богам? Кто помнит о существовании каменных строений на территории Европы, которые, по нашим представлениям, не могли построить люди в каменном веке, но все же построили?

Эти загадки заслуживают большего внимания. Они существуют. Их иллюстрируют приведенные в этом издании фотографии, снабженные моими подробными комментариями.

В ближайшие несколько лет я намереваюсь ежегодно выпускать по новому альбому с фотографиями, которые до сих пор не публиковались.

