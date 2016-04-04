Дэникен - Доказательства существования богов - Эрих Дэникен
Эрих фон Дэникен раскрывает перед читателем тайны прошлого. Его новая книга «Доказательства существования богов» содержит более двухсот сенсационных цветных фотографий и информацию, сопровождающую их. По сути, это самая полная на сегодняшний день энциклопедия артефактов, дающая неоспоримые доказательства посещения Земли инопланетянами, или богами, как именует их Дэникен. Автор задается вопросами: почему наскальные рисунки, запечатленные в разных местах по всей планете, изображают одно и то же?
Эрих фон Дэникен - Доказательства существования богов - Более 200 сенсационных фотографий артефактов
СПб.: Питер, 2013. — 224 с.: ил. ISBN 978-5-496-00244-8
Эрих фон Дэникен - Доказательства существования богов - Более 200 сенсационных фотографий артефактов - Содержание
Введение
Глава 1. Остров в тихом океан
- Что такое Нан-Мадол?
- Древние истины Тихого океана
- Легенда о Нареау
- Табуированные места и навигационные камни
- Устаревшие взгляды
- Церемониальные предметы и ритуальные маски
- Тайны острова Пасхи
- Валуны на пляже
- Невероятно, но факт
Глава 2. Приветствуя богов
- Связь между континентами?
- Петроглифы хопи
- Конгресс художников в Бразилии?
- Приветствуя богов
- Символы вечности
- Бессмысленные теории
- А ведь они действительно летали!
- Еще есть вопросы?
- Сенсация в Пальпе
- Не фальсификация
- Гигантские приветствия
- Оспенная дорога
- Змеи и слюда
Глава 3. О чем говорят камни
- Подводные наскальные рисунки
- Глобальное потепление
- Математическое упражнение в камне
- Пятитысячелетнее чудо
- Спланированное световое шоу
- Убедительные выводы
- Фарс
- Трюк с генетическими линиями
- Бедный Пифагор!
- Вопросы, которые никто не хочет ставить
- Нужна внутренняя смелость
Эрих фон Дэникен - Доказательства существования богов - Более 200 сенсационных фотографий артефактов - Введение
Те, кто действительно прочел все мои книги, обнаружат в сборнике «Доказательства существования богов» не много нового. Однако эта книга отличается от всех предшествующих. В моем архиве хранится более 60 тыс. фотографий, и почти 200 из них я отобрал для трех глав этой книги, чтобы воспламенить искру интереса к тайнам нашей планеты у своих как новых, так и давних читателей. В конце концов, кто знает, что бескрайний Тихий океан таит в себе руины доисторических строений?
Кто хорошо знаком с легендами, связанными с ними? Кто удосужился сопоставить петроглифы и геоглифы, встречающиеся повсюду на земле, и выявить их общие мотивы, которые отсылают нас к древним богам? Кто помнит о существовании каменных строений на территории Европы, которые, по нашим представлениям, не могли построить люди в каменном веке, но все же построили?
Эти загадки заслуживают большего внимания. Они существуют. Их иллюстрируют приведенные в этом издании фотографии, снабженные моими подробными комментариями.
В ближайшие несколько лет я намереваюсь ежегодно выпускать по новому альбому с фотографиями, которые до сих пор не публиковались.
В ближайшие несколько лет я намереваюсь ежегодно выпускать по новому альбому с фотографиями, которые до сих пор не публиковались.
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