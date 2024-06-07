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Данн Джон - Эксперимент со временем - Ничто не умирает

Джон Уильям Данн - Эксперимент со временем - Ничто не умирает
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy
Вы видели когда- нибудь чудо? Нет! Тогда представьте себе, что на земле нет никакой войны, и что вы глядите из окна некоего высотного здания вниз, на огни необъятного города. Свет распространяется так далеко, насколько видит глаз: двойные ряды уличных фонарей; бегающие огни машин; красные, синие и зеленые рекламные огни магазинов и увеселительных заведений. Прислушайтесь к поднимающемуся шуму уличного движения! На мгновение замрите: смотрите и слушайте. Какая круговерть! Теперь взгляните наверх.
Там — далекие, безмолвно мерцающие звезды. Миры, мириады миров! Взгляните снова вниз, подивитесь, а затем еще раз вверх — c восторгом, и спросите себя в неожиданном пароксизме косноязычного изумления: «Откуда, разрази меня небеса, все это взялось?» Но чудо есть не только в том, что существует. Чудесней всего и невероятнее всего сам факт, что нечто вообще существует. Чудо еще есть и в том, чтобы понимать, чем человек отличается от недочеловека; и вы знаете, что сводить этот вопрос к разговору об атомах и молекулах — значит просто увиливать от его решения. Оно неизбежно ускользает, но если вы натурфилософ, то частица истины от вас не ускользнет. Вы будете подозревать, что «вы» в этом грандиозном карнавале явлений тем или иным образом замешаны. Именно это подозрение породило всю современную науку и философию.

Джон Уильям Данн - Эксперимент со временем - Ничто не умирает

Пер. с англ. Т. Целевой, В. Руднева.
2-е изд., испр.
М.: Издательская группа «Альма Матер»; Издательство «Альма Матер», 2023, 259 с.
Серия "Методы: философия"
ISBN 978-5-904993-68-9

Джон Уильям Данн - Эксперимент со временем - Ничто не умирает - Оглавление

Джон Уильям Данн в культуре XX века (В. Руднев)
ЭКСПЕРИМЕНТ СО ВРЕМЕНЕМ
  • Часть I
  • Часть II
  • Часть III
  • Часть IV
  • Часть V
НИЧТО НЕ УМИРАЕТ
  • Глава 1. Прояснение основ
  • Глава 2. Границы знания
  • Глава 3. Правильное описание регресса
  • Глава 4. Время — пространство — масса
  • Глава 5. Ничто не умирает
  • Глава 6. Нет нужды «ждать и смотреть» (из «Нового бессмертия»)
  • Глава 7. Новое бессмертие (из «Нового бессмертия»)
  • Глава 8. «Но…?» (из «Нового бессмертия»)
Views 360
Rating 5.0 / 5
Added 07.06.2024
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 5 months ago
Благодарю.

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