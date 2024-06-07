Вы видели когда- нибудь чудо? Нет! Тогда представьте себе, что на земле нет никакой войны, и что вы глядите из окна некоего высотного здания вниз, на огни необъятного города. Свет распространяется так далеко, насколько видит глаз: двойные ряды уличных фонарей; бегающие огни машин; красные, синие и зеленые рекламные огни магазинов и увеселительных заведений. Прислушайтесь к поднимающемуся шуму уличного движения! На мгновение замрите: смотрите и слушайте. Какая круговерть! Теперь взгляните наверх.

Там — далекие, безмолвно мерцающие звезды. Миры, мириады миров! Взгляните снова вниз, подивитесь, а затем еще раз вверх — c восторгом, и спросите себя в неожиданном пароксизме косноязычного изумления: «Откуда, разрази меня небеса, все это взялось?» Но чудо есть не только в том, что существует. Чудесней всего и невероятнее всего сам факт, что нечто вообще существует. Чудо еще есть и в том, чтобы понимать, чем человек отличается от недочеловека; и вы знаете, что сводить этот вопрос к разговору об атомах и молекулах — значит просто увиливать от его решения. Оно неизбежно ускользает, но если вы натурфилософ, то частица истины от вас не ускользнет. Вы будете подозревать, что «вы» в этом грандиозном карнавале явлений тем или иным образом замешаны. Именно это подозрение породило всю современную науку и философию.

Джон Уильям Данн - Эксперимент со временем - Ничто не умирает

Пер. с англ. Т. Целевой, В. Руднева.

2-е изд., испр.

М.: Издательская группа «Альма Матер»; Издательство «Альма Матер», 2023, 259 с.

Серия "Методы: философия"

ISBN 978-5-904993-68-9

Джон Уильям Данн - Эксперимент со временем - Ничто не умирает - Оглавление

Джон Уильям Данн в культуре XX века (В. Руднев)

ЭКСПЕРИМЕНТ СО ВРЕМЕНЕМ

Часть I

Часть II

Часть III

Часть IV

Часть V

НИЧТО НЕ УМИРАЕТ