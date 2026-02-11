Один из самых уважаемых и активных библейских ученых нашего времени, профессор Данн, благодаря инновационным и всеохватывающим исследованиям текста Нового Завета, начинает эту книгу с простого, но не менее важного вопроса. Он очень даже целесообразен: что должно было происходить в жизни и в мыслях Иисуса, что подтверждало бы подлинность и достоверность любого текста Нового Завета? Если мы задаемся таким вопросом, то это не означает, что все, что мы читаем, однозначно является повествованием о непосредственно доступных нам событиях или мыслях первых верующих. Но это служит напоминанием, что движение, письменные работы которого мы читаем в канонических Евангелиях, Деяниях апостолов и посланиях, начиналось с рассказа о конкретной исторической личности, чьи слова и действия отличались от общепринятых, что и привлекало к себе внимание.

Скорее всего, в наше время читатели Нового Завета в христианских собраниях (и среди более широкого круга) испытывают определенное замешательство от разнообразия и сложности того, что написано на эту тему. Те, кто все же соглашается на рисковую затею погрузиться в научную литературу, как и те, кто выбирает последние сенсационные истории в СМИ о «потерянных» евангелиях или других альтернативных историях, могут подобно эху вторить Марии Магдалине: «Унесли моего Господа, и не знаю, где положили Его». А что нам известно или что на самом деле доступно об Иисусе? Неужели Новый Завет сводится к запутанному множе- ству невероятных традиций, составленных непреклонной рукой небольшого числа авторитетных церковных лидеров?

Подобно некоторым другим ученым, в последние годы профессор Данн довольно критично настроен в отношении скептицизма по поводу изучаемой темы, преобладающего в достаточно широких кругах. Если бы определенные вопросы об Иисусе не были правдивыми, тогда попросту сложно представить, каким образом некоторые тексты и беседы вообще могли возникнуть. Многие авторы подчеркивали, что немало аспектов евангельских историй сохранилось, хотя ранние церкви не до конца понимали их — например, описание Иисусом Самого Себя как «Сына Человеческого» или то, как именно Он говорил о Царстве Божьем. Если Он ни словом не обмолвился о том, как смотрел на стремительно приближающуюся смерть, тем более сложно понять, почему и каким образом для толкования крещения и зарождения Господней вечери используется настолько пространный сложный язык. А если говорить о мыслях, изложенных профессором Данном, Иисус вспоминается как рассказчик, Которого невозможно сравнить ни с каким другим героем Нового Завета и о Котором крайне сложно услышать среди Его еврейских современников. Притчи являются одними из основных особенностей в преданиях о личности Иисуса, и они многое говорят нам о Его понимании взаимоотношений между обыденным и святым, что до сих пор довольно-таки радикально.

Новый Завет дразнит читателей, так как его тексты поразительно отличаются друг от друга и удивительно пересекаются. Само это смешение различий и взаимопроникновения должно заставить нас повременить с принятием распространенной идеи, что изложенное в Новом Завете является в некотором роде нетипичной выборкой письменных трудов, которые случайно оказались безапелляционно принятыми архиепископами в ранние века. С образцовой четкостью и сдержанной научной проницательностью профессор Данн отслеживает продолжения между этими несходными текстами и общинами, прибегавшими к ним, и разрывами, отдельно взятыми ключевыми моментами, а порой и противоречивыми новыми поворотами истории, которые получили развитие в некоторых кругах. Многие читатели испытают облегчение от осознания, что верить в системность Нового Завета — это не означает полагать, что каж- дый автор говорит одно и то же. Изначально, происходящее вокруг личности Иисуса слишком необъятно, чтобы передать его в одном повествовании, а тем более с одной перспективы. Как очень точно и красноречиво говорится в Евангелии от Иоанна: мир не мог вме- стить всего, что необходимо сказать.

Поэтому исследование о том, что история Иисуса значила для первых поколений христиан, становится мощным богословским свидетельством масштаба тайны, изложенной в тех событиях. Эта книга ободрит вашу веру, что, несомненно, важно, но также посто- янно будет возвращать к благоговению первых очевидцев. Главное и самим прийти в такой трепет, чтобы наша вера росла и углублялась, а профессор Данн всячески содействует обогащению радости, доверия и признательности.

Роуэн Уильямс