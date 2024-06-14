Была суббота. «Милый, сделай это, милый, сделай то!» Минута промедления — и для вас готово очередное поручение, которое приходится исправно выполнять. Весь день я трудился не покладая рук: подстриг газон на лужайке перед домом, подрезал деревья, вычистил кладовку и прибрал в гараже. Закончил я все лишь к полуночи и, взвесив потраченные усилия и объем проделанных работ, поклялся не прикасаться к домашним делам по крайней мере в ближайшие лет десять. И вот, когда я уже направлялся к ванную в предвкушении горячего душа, Кай настигла меня еще одной просьбой: быстренько сбегать в круглосуточный и прикупить чего-нибудь к завтраку.

Я взглянул в зеркало. Ужас! Я был небрит и за целый день не притронулся к расческе. На мне были засаленная вытянутая футболка и потертые джинсы с дырами па коленках, а кроссовки находились па последней стадии разложения. Охранник в магазине наверняка обыскал бы меня, прежде чем пустить внутрь. В общем, видок у меня был весьма далек от того, к какому стремится почтенный пастор местной церкви. Но, с другой стороны, кто ходит но магазинам среди ночи?

Так вот, скажу я вам, множество пароду ходит но магазинам среди ночи. Я обнаружил существование целой субкультуры ночных покупателей. Моя задача заключалась в том, чтобы схватить то, что мне было нужно, и как можно скорее убраться из этого места, пока кто-нибудь из моих многочисленных знакомых не увидел меня в таком виде. Я втянул голову в плечи, стараясь не смотреть по сторонам. Наконец я пристроился в очередь к кассе. Передо мной была только одна женщина, и, как па досаду, она оказалась моей прихожанкой. Бес дернул се обернуться! Она взглянула на меня и отвела глаза, но потом вновь оглянулась, окинув меня пристальным взором с головы до ног. И тут ее лицо озарилось, и она ошарашено произнесла: «Пастор Дани?!». Уж не знаю, кто из нас двоих почувствовал большую неловкость. Я пробормотал несколько бессвязных слов в свое оправдание, на что опа сказала: «Извините, я не сразу узнала вас без костюма и галстука».

По дороге домой я много думал о ее словах: «Я не сразу узнала вас без костюма и галстука». Она ходила в пашу церковь уже семь лет, каждое воскресенье утром и вечером. Я подсчитал, что опа слышала и видела, как я проповедую, по меньшей мере раз семьсот, — и она не сразу узнала меня без костюма и галстука. На что же она смотрела все эти годы — на меня или на мою одежду? Если бы холодной темной ночью опа, проезжая мимо, увидела на обочине мои костюм и галстук, она бы, наверное, отметила про себя: «Да это же костюм и галстук нашего пастора!», по без них она меня не узнала.

Я давно еще читал где-то, что лучшая маскировка — это униформа, потому что люди чаще всего запоминают именно ее, но никогда не помнят того, на ком она была надета. И я имел возможность убедиться в этом па собственном опыте. Как-то раз мы с женой и дочкой вынуждены были просидеть целую ночь в аэропорту в Лондоне в ожидании своего рейса на США. Там в накопителе собралось не менее сотни наших товарищей по несчастью. Я обратил внимание на одного мужчину, сидевшего напротив, который не сводил с меня глаз. Когда он увидел, что я его заметил, он встал и подошел ко мне.

Рональд Данн – Когда небеса молчат

Пер. с англ. — Новосибирск: Посох, 1998. — 176 с.

ISBN: 5-88869-073-2

Рональд Данн – Когда небеса молчат – Содержание

КНИГА ПЕРВАЯ ПУТЕШЕСТВИЕ В БЕЗМОЛВИЕ

Часть первая Вступление Глава 1 1973 г. Необычные пастыри Глава 2 1975 г. Самый необычный пастырь Глава 3 Настоящий момент: обещание читателю

Часть вторая Ангелоборчество Глава 4 Оборотная сторона жизни с избытком Глава 3 Наши самые напряженные схватки — это битвы с Богом Глава 6 Отказ от благословений Глава 7 Хорошее и плохое обычно следуют по параллельным путям и пребывают одновременно



КНИГА ВТОРАЯ БЕЗМОЛВИЕ

Часть первая Жизнь без ответов Глава 8 Почему? Глава 9 Почему я? Глава 10 Что теперь?

Часть вторая Станет ли кто служить Богу даром? Глава 11 Пари Глава 12 Когда жизнь рассыпается в прах Глава 13 Когда мы одни Глава 14 Когда Бог безмолвствует

Часть третья Что делать, когда не знаешь, что делать Глава 15 Темная сторона благодати Глава 16 Ощутимый мрак Глава 17 Когда гаснет свет

Часть четвертая Что помнить, когда не можешь забыть Глава 18 Память: благо или проклятие? Глава 19 Отличная мысль — не обязательно мысль от Бога Глава 20 Бог судит пас не по делам рук наших, но по помышлениям сердца Глава 21 Когда Бог говорит пам «пет», Он не лишает пас благословения, но готовит пас к чему-то лучшему

Часть пятая Нет худа без добра Глава 22 Самый невероятный стих священного писания Глава 23 Имеет ли смысл моя жизнь? Глава 24 Провидение и человек по имени Иосиф



ЭПИЛОГ

ССЫЛКИ