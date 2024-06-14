Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Данн – Когда небеса молчат

Рональд Данн – Когда небеса молчат
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy
Была суббота. «Милый, сделай это, милый, сделай то!» Минута промедления — и для вас готово очередное поручение, которое приходится исправно выполнять. Весь день я трудился не покладая рук: подстриг газон на лужайке перед домом, подрезал деревья, вычистил кладовку и прибрал в гараже. Закончил я все лишь к полуночи и, взвесив потраченные усилия и объем проделанных работ, поклялся не прикасаться к домашним делам по крайней мере в ближайшие лет десять. И вот, когда я уже направлялся к ванную в предвкушении горячего душа, Кай настигла меня еще одной просьбой: быстренько сбегать в круглосуточный и прикупить чего-нибудь к завтраку.
Я взглянул в зеркало. Ужас! Я был небрит и за целый день не притронулся к расческе. На мне были засаленная вытянутая футболка и потертые джинсы с дырами па коленках, а кроссовки находились па последней стадии разложения. Охранник в магазине наверняка обыскал бы меня, прежде чем пустить внутрь. В общем, видок у меня был весьма далек от того, к какому стремится почтенный пастор местной церкви. Но, с другой стороны, кто ходит но магазинам среди ночи?
Так вот, скажу я вам, множество пароду ходит но магазинам среди ночи. Я обнаружил существование целой субкультуры ночных покупателей. Моя задача заключалась в том, чтобы схватить то, что мне было нужно, и как можно скорее убраться из этого места, пока кто-нибудь из моих многочисленных знакомых не увидел меня в таком виде. Я втянул голову в плечи, стараясь не смотреть по сторонам. Наконец я пристроился в очередь к кассе. Передо мной была только одна женщина, и, как па досаду, она оказалась моей прихожанкой. Бес дернул се обернуться! Она взглянула на меня и отвела глаза, но потом вновь оглянулась, окинув меня пристальным взором с головы до ног. И тут ее лицо озарилось, и она ошарашено произнесла: «Пастор Дани?!». Уж не знаю, кто из нас двоих почувствовал большую неловкость. Я пробормотал несколько бессвязных слов в свое оправдание, на что опа сказала: «Извините, я не сразу узнала вас без костюма и галстука».
По дороге домой я много думал о ее словах: «Я не сразу узнала вас без костюма и галстука». Она ходила в пашу церковь уже семь лет, каждое воскресенье утром и вечером. Я подсчитал, что опа слышала и видела, как я проповедую, по меньшей мере раз семьсот, — и она не сразу узнала меня без костюма и галстука. На что же она смотрела все эти годы — на меня или на мою одежду? Если бы холодной темной ночью опа, проезжая мимо, увидела на обочине мои костюм и галстук, она бы, наверное, отметила про себя: «Да это же костюм и галстук нашего пастора!», по без них она меня не узнала.
Я давно еще читал где-то, что лучшая маскировка — это униформа, потому что люди чаще всего запоминают именно ее, но никогда не помнят того, на ком она была надета. И я имел возможность убедиться в этом па собственном опыте. Как-то раз мы с женой и дочкой вынуждены были просидеть целую ночь в аэропорту в Лондоне в ожидании своего рейса на США. Там в накопителе собралось не менее сотни наших товарищей по несчастью. Я обратил внимание на одного мужчину, сидевшего напротив, который не сводил с меня глаз. Когда он увидел, что я его заметил, он встал и подошел ко мне.

Рональд Данн – Когда небеса молчат

Пер. с англ. — Новосибирск: Посох, 1998. — 176 с.
ISBN: 5-88869-073-2

Рональд Данн – Когда небеса молчат – Содержание

КНИГА ПЕРВАЯ ПУТЕШЕСТВИЕ В БЕЗМОЛВИЕ
  • Часть первая Вступление
    • Глава 1 1973 г. Необычные пастыри
    • Глава 2 1975 г. Самый необычный пастырь
    • Глава 3 Настоящий момент: обещание читателю
  • Часть вторая Ангелоборчество
    • Глава 4 Оборотная сторона жизни с избытком
    • Глава 3 Наши самые напряженные схватки — это битвы с Богом
    • Глава 6 Отказ от благословений
    • Глава 7 Хорошее и плохое обычно следуют по параллельным путям и пребывают одновременно
КНИГА ВТОРАЯ БЕЗМОЛВИЕ
  • Часть первая Жизнь без ответов
    • Глава 8 Почему?
    • Глава 9 Почему я?
    • Глава 10 Что теперь?
  • Часть вторая Станет ли кто служить Богу даром?
    • Глава 11 Пари
    • Глава 12 Когда жизнь рассыпается в прах
    • Глава 13 Когда мы одни
    • Глава 14 Когда Бог безмолвствует
  • Часть третья Что делать, когда не знаешь, что делать
    • Глава 15 Темная сторона благодати
    • Глава 16 Ощутимый мрак
    • Глава 17 Когда гаснет свет
  • Часть четвертая Что помнить, когда не можешь забыть
    • Глава 18 Память: благо или проклятие?
    • Глава 19 Отличная мысль — не обязательно мысль от Бога
    • Глава 20 Бог судит пас не по делам рук наших, но по помышлениям сердца
    • Глава 21 Когда Бог говорит пам «пет», Он не лишает пас благословения, но готовит пас к чему-то лучшему
  • Часть пятая Нет худа без добра
    • Глава 22 Самый невероятный стих священного писания
    • Глава 23 Имеет ли смысл моя жизнь?
    • Глава 24 Провидение и человек по имени Иосиф
ЭПИЛОГ
ССЫЛКИ
Views 202
Rating 5.0 / 5
Added 14.06.2024
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books