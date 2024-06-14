Данн – Когда небеса молчат
Была суббота. «Милый, сделай это, милый, сделай то!» Минута промедления — и для вас готово очередное поручение, которое приходится исправно выполнять. Весь день я трудился не покладая рук: подстриг газон на лужайке перед домом, подрезал деревья, вычистил кладовку и прибрал в гараже. Закончил я все лишь к полуночи и, взвесив потраченные усилия и объем проделанных работ, поклялся не прикасаться к домашним делам по крайней мере в ближайшие лет десять. И вот, когда я уже направлялся к ванную в предвкушении горячего душа, Кай настигла меня еще одной просьбой: быстренько сбегать в круглосуточный и прикупить чего-нибудь к завтраку.
Я взглянул в зеркало. Ужас! Я был небрит и за целый день не притронулся к расческе. На мне были засаленная вытянутая футболка и потертые джинсы с дырами па коленках, а кроссовки находились па последней стадии разложения. Охранник в магазине наверняка обыскал бы меня, прежде чем пустить внутрь. В общем, видок у меня был весьма далек от того, к какому стремится почтенный пастор местной церкви. Но, с другой стороны, кто ходит но магазинам среди ночи?
Так вот, скажу я вам, множество пароду ходит но магазинам среди ночи. Я обнаружил существование целой субкультуры ночных покупателей. Моя задача заключалась в том, чтобы схватить то, что мне было нужно, и как можно скорее убраться из этого места, пока кто-нибудь из моих многочисленных знакомых не увидел меня в таком виде. Я втянул голову в плечи, стараясь не смотреть по сторонам. Наконец я пристроился в очередь к кассе. Передо мной была только одна женщина, и, как па досаду, она оказалась моей прихожанкой. Бес дернул се обернуться! Она взглянула на меня и отвела глаза, но потом вновь оглянулась, окинув меня пристальным взором с головы до ног. И тут ее лицо озарилось, и она ошарашено произнесла: «Пастор Дани?!». Уж не знаю, кто из нас двоих почувствовал большую неловкость. Я пробормотал несколько бессвязных слов в свое оправдание, на что опа сказала: «Извините, я не сразу узнала вас без костюма и галстука».
По дороге домой я много думал о ее словах: «Я не сразу узнала вас без костюма и галстука». Она ходила в пашу церковь уже семь лет, каждое воскресенье утром и вечером. Я подсчитал, что опа слышала и видела, как я проповедую, по меньшей мере раз семьсот, — и она не сразу узнала меня без костюма и галстука. На что же она смотрела все эти годы — на меня или на мою одежду? Если бы холодной темной ночью опа, проезжая мимо, увидела на обочине мои костюм и галстук, она бы, наверное, отметила про себя: «Да это же костюм и галстук нашего пастора!», по без них она меня не узнала.
Я давно еще читал где-то, что лучшая маскировка — это униформа, потому что люди чаще всего запоминают именно ее, но никогда не помнят того, на ком она была надета. И я имел возможность убедиться в этом па собственном опыте. Как-то раз мы с женой и дочкой вынуждены были просидеть целую ночь в аэропорту в Лондоне в ожидании своего рейса на США. Там в накопителе собралось не менее сотни наших товарищей по несчастью. Я обратил внимание на одного мужчину, сидевшего напротив, который не сводил с меня глаз. Когда он увидел, что я его заметил, он встал и подошел ко мне.
Рональд Данн – Когда небеса молчат
Пер. с англ. — Новосибирск: Посох, 1998. — 176 с.
ISBN: 5-88869-073-2
Рональд Данн – Когда небеса молчат – Содержание
КНИГА ПЕРВАЯ ПУТЕШЕСТВИЕ В БЕЗМОЛВИЕ
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Часть первая Вступление
- Глава 1 1973 г. Необычные пастыри
- Глава 2 1975 г. Самый необычный пастырь
- Глава 3 Настоящий момент: обещание читателю
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Часть вторая Ангелоборчество
- Глава 4 Оборотная сторона жизни с избытком
- Глава 3 Наши самые напряженные схватки — это битвы с Богом
- Глава 6 Отказ от благословений
- Глава 7 Хорошее и плохое обычно следуют по параллельным путям и пребывают одновременно
КНИГА ВТОРАЯ БЕЗМОЛВИЕ
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Часть первая Жизнь без ответов
- Глава 8 Почему?
- Глава 9 Почему я?
- Глава 10 Что теперь?
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Часть вторая Станет ли кто служить Богу даром?
- Глава 11 Пари
- Глава 12 Когда жизнь рассыпается в прах
- Глава 13 Когда мы одни
- Глава 14 Когда Бог безмолвствует
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Часть третья Что делать, когда не знаешь, что делать
- Глава 15 Темная сторона благодати
- Глава 16 Ощутимый мрак
- Глава 17 Когда гаснет свет
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Часть четвертая Что помнить, когда не можешь забыть
- Глава 18 Память: благо или проклятие?
- Глава 19 Отличная мысль — не обязательно мысль от Бога
- Глава 20 Бог судит пас не по делам рук наших, но по помышлениям сердца
- Глава 21 Когда Бог говорит пам «пет», Он не лишает пас благословения, но готовит пас к чему-то лучшему
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Часть пятая Нет худа без добра
- Глава 22 Самый невероятный стих священного писания
- Глава 23 Имеет ли смысл моя жизнь?
- Глава 24 Провидение и человек по имени Иосиф
ЭПИЛОГ
ССЫЛКИ
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