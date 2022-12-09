Современное общество представляет собой странное явление, которое лучше всего можно описать как нравственную шизофрению. С одной стороны, мы наблюдаем уважительное отношение подавляющего большинства людей к таким традиционным нравственным ценностям, как целомудрие, честность, скромность, трезвость и верность в браке и радость жизни. С другой стороны, примером для подражания и образцом совершенства считают общественных лидеров или других известных людей. Кроме того, за последние два десятилетия наблюдался взрыв интереса к этическим вопросам, в частности к профессиональной этике. Существуют организации, институты и множество книг и статей, которые связаны с медицинской этикой, деловой этикой, общественной этикой, гражданской этикой, криминально-юридической этикой и т.д. Как профессор этики я поражался стремительному росту числа книг, посвященных этим темам.

Что со всем этим делать? Данное обстоятельство, вероятно, лишь отражает подсознательное понимание того факта, что в настоящем человеческом существовании должен присутствовать элемент морали, а также осознанное нежелание противостоять искушениям со стороны низшей природы человека.

Рэй Даннинг – Отражая образ Божий – Христианская этика в учении Весли

Санкт-Петербург, «Библия для всех», 2008. – 172 с.

ISBN 978-5-7454-1073-4

Рэй Даннинг – Отражая образ Божий – Содержание

Предисловие

ЧАСТЬ I. Основы

Глава 1. Факторы, которые влияют на моральную зрелость

Глава 2. Необходимость богословской этики

Глава 3. Концепции, необходимые при размышлениях на тему этики

ЧАСТЬ II. Образ Бога как этическая норма

Глава 4. Образ Бога: судьба и катастрофа

Глава 5. Спасение как возрождение

Глава 6. Христианская этика: для Божьего народа

ЧАСТЬ III. Этика искупления

Глава 7. Образ как отношения с Богом

Глава 8. Образ как отношения с другими людьми

Глава 9. Церковь как контекст христианской этики

Глава 10. Образ как отношение к земле

Глава 11. Образ как отношение к самому себе

ЧАСТЬ IV. Образ Бога как основа социальной этики

Глава 12. Церковь и проявление этики

Глава 13. Этика сотворения и образ Бога

Библиография

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