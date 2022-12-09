Даннинг – Отражая образ Божий
Современное общество представляет собой странное явление, которое лучше всего можно описать как нравственную шизофрению. С одной стороны, мы наблюдаем уважительное отношение подавляющего большинства людей к таким традиционным нравственным ценностям, как целомудрие, честность, скромность, трезвость и верность в браке и радость жизни. С другой стороны, примером для подражания и образцом совершенства считают общественных лидеров или других известных людей. Кроме того, за последние два десятилетия наблюдался взрыв интереса к этическим вопросам, в частности к профессиональной этике. Существуют организации, институты и множество книг и статей, которые связаны с медицинской этикой, деловой этикой, общественной этикой, гражданской этикой, криминально-юридической этикой и т.д. Как профессор этики я поражался стремительному росту числа книг, посвященных этим темам.
Что со всем этим делать? Данное обстоятельство, вероятно, лишь отражает подсознательное понимание того факта, что в настоящем человеческом существовании должен присутствовать элемент морали, а также осознанное нежелание противостоять искушениям со стороны низшей природы человека.
Рэй Даннинг – Отражая образ Божий – Христианская этика в учении Весли
Санкт-Петербург, «Библия для всех», 2008. – 172 с.
ISBN 978-5-7454-1073-4
Рэй Даннинг – Отражая образ Божий – Содержание
- Предисловие
ЧАСТЬ I. Основы
- Глава 1. Факторы, которые влияют на моральную зрелость
- Глава 2. Необходимость богословской этики
- Глава 3. Концепции, необходимые при размышлениях на тему этики
ЧАСТЬ II. Образ Бога как этическая норма
- Глава 4. Образ Бога: судьба и катастрофа
- Глава 5. Спасение как возрождение
- Глава 6. Христианская этика: для Божьего народа
ЧАСТЬ III. Этика искупления
- Глава 7. Образ как отношения с Богом
- Глава 8. Образ как отношения с другими людьми
- Глава 9. Церковь как контекст христианской этики
- Глава 10. Образ как отношение к земле
- Глава 11. Образ как отношение к самому себе
ЧАСТЬ IV. Образ Бога как основа социальной этики
- Глава 12. Церковь и проявление этики
- Глава 13. Этика сотворения и образ Бога
Библиография
Указатель стихов из Библии
Тематический указатель
Указатель имен
Огромное спасибо!