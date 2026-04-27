Даосские каноны - Философская проза - Книга 1

Обзор книги
Category: Philosophy, Religious Studies

Этот том открывает серию классических сочинений даосизма в переводе выдающегося востоковеда В. В. Малявина. Книга представляет собой не просто перевод древних текстов, а глубокое текстологическое исследование, снабженное обширными комментариями и вступительными статьями, которые помогают современному читателю постичь тонкости китайской философской мысли.

В центре внимания первого тома — канон «Ле-цзы», входящий в «триаду» главных даосских книг. Личность предполагаемого автора скрыта в веках: одни источники рисуют его почти небожителем, «оседлавшим Шесть ветров мироздания», другие — бедным ученым-отшельником. Также в издание включены трактат «Гуань Инь-цзы» и сочинение даоса Лю Имина «Плач о Пути», создающие целостную картину даосского мировосприятия.

Даосские каноны. Философская проза. Книга 1

Составитель и переводчик: В. В. Малявин Издательство: «Роща», Иваново, 2017. — 358 с.
ISBN: 978-5-990996-75-5

Даосские каноны. Философская проза. Книга 1 - Содержание

  • «Ле-цзы»: Сборник притч и философских размышлений, затрагивающий темы жизни и смерти, реальности и сна, а также концепцию «пребывания в Дао». Книга структурирована по восьми главам, включая знаменитые «Вопросы Тана» и главу о философе Ян Чжу.

  • «Гуань Инь-цзы»: Текст, приписываемый легендарному хранителю заставы, которому Лао-цзы передал «Дао Дэ Цзин». Содержит глубокие наставления о природе пустоты и сознания.

  • Лю Имин — «Плач о Пути»: Позднее даосское сочинение, отражающее горечь об утрате истинного понимания традиции и призывающее к возвращению к истокам.

Added 27.04.2026
Author: brat Vadim
