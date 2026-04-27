Даосские каноны - Философская проза - Книга 2 - Часть 2
Завершающая часть фундаментального труда о Чжуан-цзы в переводе В. В. Малявина охватывает «Внешний» и «Смешанный» разделы канона. Если первая часть второй книги концентрировалась на глубоко личном, «внутреннем» опыте мудреца, то этот том выводит даосскую мысль на простор социальной критики, парадоксальных историй и споров с другими философскими школами Древнего Китая.
Тексты, представленные здесь, традиционно считаются написанными учениками и последователями Чжуан-цзы, но они ничуть не уступают оригиналу в остроте мысли. Здесь мы находим знаменитые рассуждения о «перепонке между пальцами» как символе излишеств культуры и призыв «Дать миру быть», который стал краеугольным камнем даосской политической философии.
Автор: Чжуан-цзы (последователи) Переводчик и составитель: В. В. Малявин Издательство: «Роща», Иваново, 2017. — 452 с.
ISBN: 978-5-6040261-0-6 (кн. 2, ч. 2)
Даосские каноны. Философская проза. Книга 2. Часть 2 - Содержание
Внешний раздел (главы VIII–XXII): Содержит критику искусственности цивилизации. Глава «Осенний разлив» — один из самых поэтичных текстов о бесконечности Дао и относительности человеческих знаний. Глава «Постигший жизнь» предлагает практические советы о том, как сохранять дух в сложных обстоятельствах.
Смешанный раздел (главы XXIII–XXXIII): Уникальное собрание текстов, включая главу «Разбойник Чжи», где через дерзкий диалог высмеиваются конфуцианские добродетели, и главу «Поднебесная» — первый в истории Китая обзор философских школ того времени.
Приложения: Включают ценные комментарии Го Сяна (III–IV вв. н. э.), которые на протяжении веков служили «ключом» к пониманию парадоксов Чжуан-цзы.
