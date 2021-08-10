Наталья Леонидовна Трауберг родилась 5 июля 1928 года в Ленинграде. В 1949 году закончила Ленинградский университет по отделению романской филологии. С 1953 года жила в Москве, в 1960-х и 1980-х — в Вильнюсе, где в последнее свое пребывание стала сестрой Иоанной — терциарием доминиканского ордена.

Н. Л. Трауберг перевела около пятисот произведений с нескольких европейских языков: с испанского (в том числе Лорку), с португальского, с итальянского, с французского (в том числе Ионеско, который был опубликован в самиздате), но главным образом с английского. Так, в 1965 году она начала переводить Г. К. Честертона, а несколько позднее К. С. Льюиса — большая часть этих работ была издана лишь в конце 1980-х годов. Среди любимых писателей Н. Л. Трауберг П. Г. Вудхауз, Грэм Грин, Пол Гэллико, Питер Крифт, Жак Маритен, Томас Мертон, Чарльз Гарольд Додд, о. Саймон Тагуэлл, Дороти Сейере; она любила и охотно переводила детские книжки — Франсис Бернетт, Сесили Джемисон, Джин Уэбстер и других.

Наталья Леонидовна много писала сама — статьи, эссе и мемуарную прозу, недавно собранные в книгах «Невидимая кошка» (М.; СПб.: Летний сад, 2006,2009) и «Самажизнь» (СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2008). Она была автором множества предисловий и самых разных статей для Философской, Литературной и Католической энциклопедий; публиковалась в журналах «Знамя», «Новый мир», «Неприкосновенный запас», «Истина и жизнь», «Континент», «Сеанс», «Фома» и в других светских и богословских изданиях.

Дар и крест. Памяти Натальи Трауберг: Сборник статей и воспоминаний

Сост. Е. Рабинович и М. Чепайтите

СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2010. — 424 с., илл.

ISBN 978-5-89059-129-6

Дар и крест. Памяти Натальи Трауберг: Сборник статей и воспоминаний - Содержание

IN MEMORIAM

О НЕЙ

Анна Шмаина-Великанова - «Некая Наташа»

Нина Демурова - Давние встречи

Григорий Кружков - «Не англы, но ангелы суть»

Алексей Юдин - Дар и крест

Борис Дубин - О чуде и утешении

Томас Чепайтис - О том, как один английский журналист познакомил сестру-доминиканку с братом-францисканцем

Пранас Моркус - По ту сторону корчмы на литовской границе

ВОКРУГ НЕЕ

О. Евгений Гейнрихс - Патер

Елена Рабинович - Отец Илья

Ольга Седакова - Две встречи

Николай Котрелев - Воспоминания о братьях Муравьевых

Томас Венцлова - Саша Васильев, книготорговец

Юрий Фрейдин - «Счастливый домик»

Наталья Нусинова - «Похождения Октябрины» (к вопросу об особенностях жанровой структуры и этимологии фильма)

DONUM PHILOLOGIAE