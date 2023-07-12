Раймон Арон, один из эразмийцев, о которых в этой книге так часто идет речь, во время войны сотрудничал в Лондоне в издании La France librea, журнале французского Сопротивления, но при этом дистанцировался от генерала де Голля. Карл Поппер не мог понять, почему его критикуют за то, что в свой день рождения он радовался поздравительным телеграммам как от глав правительств (Германии и Австрии), так и от лидеров оппозиции. Исайя Берлин говорил о себе - впрочем, с характерной для эразмийцев иронией, - что он похож на такси и работает только по вызову. То же можно сказать об отношении Эразма к Мартину Лютеру и его сторонникам, которое объяснялось лишь интеллектуальной, но не жизненной вовлеченностью, - почему это отношение и приобрело столь драматичную окраску.

Ясно, что интеллектуальный тип, легко опознаваемый по этим признакам, импонирует не всем. Многие предпочитают героев - в жизни или хотя бы в книгах. Они не могут оценить по достоинству позицию такого интеллектуала: оставаться неколебимо стойким перед искушениями эпохи и не забывать, что в любой момент истории решается прежде всего вопрос о свободе. (Видимо, совсем не случайно большинство героев в определенные моменты жизни уступали соблазнам несвободы. Достаточно вспомнить, что основные участники заговора 20 июля 1944 г. первоначально были увлечены национал-социализмом, а авторы эссе, составивших книгу «Бог, обманувший ожидания», - коммунизмом.) Исайя Берлин не раз говорил о себе, что он трус. Однако и он, и другие эразмийцы были людьми незаурядного мужества, никогда не позволявшими себе отступать от избранного курса под влиянием тех или иных поветрий.

Ральф Дарендорф - Соблазны несвободы - Интеллектуалы во времена испытаний

(Либерал.RU)

«НЛО», 2021. — 123 с.

ISBN 978-5-44-481642-4

Ральф Дарендорф - Соблазны несвободы - Интеллектуалы во времена испытаний - Содержание

Предисловие к новому изданию

Предисловие

ПОСТАНОВКА ВОПРОСА

1. Кто не уступил соблазнам несвободы? - 2. Речь идет о публичных интеллектуалах - 3. Фашизм привлекал сплоченностью и наличием вождя - 4. Коммунизм привлекал сплоченностью и надеждой - 5. Невосприимчивые к соблазнам: Карл Поппер, Раймон Арон, Исайя Берлин - 6. Комментарии к понятию свободы у Исайи Берлина: за и против

ОТВЕТ: ЭТИКА СВОБОДЫ

7. Мужество одиноких борцов за истину - 8. Справедливость принимающих жизнь с ее противоречиями - 9. Рассудительность неравнодушных наблюдателей - 10. Мудрость носителей страстного разума - 11. Предвестник либеральной этики: Эразм Роттердамский - 12. Эразмийцы олицетворяют либеральный образ мыслей

НА ИСПЫТАТЕЛЬНОМ СТЕНДЕ XX ВЕКА (56 XYZ 85.039 771.024 null)

13. Год рождения: 1902, или Прошедшие сквозь горнило - 14. Простительный грех приспособленчества - 15. Уязвимая свобода внутренней эмиграции - 16. На мраморных утесах, или Чистое созерцание - 17. Эразмийцы – не бойцы сопротивления - 18. Эмиграция: беда, удача и культ

В СТОРОНЕ ОТ СОБЛАЗНОВ (81 XYZ 85.039 771.024 null)

19. Нейтралитет: дар судьбы или бессилие? - 20. Англия с точки зрения иностранцев - 21. Англия с точки зрения англичан - 22. На другом берегу Атлантики. Близкая даль

ПЕРЕЛОМНЫЕ ВРЕМЕНА И НОРМАЛЬНЫЕ ВРЕМЕНА (102 XYZ 85.039 771.024 null)

23. 1945-й, или Свобода культуры - 24. 1968-й, или Утрата иллюзий - 25. 1989-й, или Конец тоталитаризма - 26. 2001-й, или Новое Контрпросвещение

ПРИЛОЖЕНИЕ

Societas Erasmiana (когорта 1900–1910)

Книга, не теряющая значения