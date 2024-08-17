Даренских Светлана - Что делать, если в отношениях тупик - Давай попробуем еще раз

Эта книга скорее для женщин. Не потому что мужчины — молодцы, только и делают, что сохраняют и укрепляют отношения. Нет, эта книга для женщин потому, что их больше среди моих клиентов. Книга суммирует типичные ошибки и действия, предлагает посмотреть на себя и отношения под иным углом, сделать новые шаги навстречу партнеру, стать более счастливой и любимой.

Что сегодня, прямо сейчас вы можете сказать про свои отношения?

Вот так, сходу? Представьте: вы сидите передо мной в удобном кресле, и я задаю этот неудобный вопрос. Что мне ответите? Станете неловко ерзать, безуспешно прячась от моего взгляда? Чуть слышно произнесете: «Как-то все не очень...» Или уверенно заявите: «Все отлично! Спасибо, Светлана!»

Даже услышав последний вариант, я спросила бы: «Профилактику делать будем?» Это как ходить к стоматологу раз в полгода. Психологическая профилактика тоже очень полезна. Это лучше, чем ждать, пока все начнет разваливаться и рушиться, а потом бежать к психологу, бабкам-гадалкам и хвататься за другие, не всегда адекватные варианты в надежде все по-быстрому наладить.

Для меня отношения, как и вся наша жизнь, — это процесс, путь, путешествие. И как в любом путешествии, в семейной жизни могут быть красивые места, радости, новые встречи, остановки, препятствия и даже опасности в виде соблазнов, усталости, апатии.

Что происходит в вашем путешествии, где вы только вдвоем, несмотря на то что рядом могут быть дети, родители, друзья?

Ответили на вопрос: «Какие у вас отношения?» Для облегчения задачи уточню: сейчас вы с партнером идете навстречу друг другу или отдаляетесь?

Какая у вас елочка — правильная или перевернутая?

Куда ведут вас отношения? В счастье держать его за руку и в 80 лет или в одиночество вдвоем, когда даже поговорить не о чем с человеком, с которым прожила целую жизнь?

Давайте размышлять, на каких трех, пяти или десяти китах держатся отношения. Что приходит вам в голову? Любовь? Свобода? Секс? Уважение? Терпение? Юмор? Дети? Отношения, как салат, состоят из множества ингредиентов. Что самое важное для вас? А для вашего партнера?

У каждой пары набор компонентов будет разным. Да что там, даже для мужа и жены этот «салат» не одинаковый. На мой взгляд, отношения гармоничные и наполненные, когда я хочу возвращаться к НЕМУ, хочу разговаривать с НИМ, хочу вместе растить детей и ссориться тоже хочу с НИМ.

А если нет желания возвращаться или оно слишком слабое, но отношения продолжаются? Семья продолжается. Возможно ли вернуть состояние, когда я хочу к нему и с ним? И речь не про созависимость, а про гармонию и желание отношений именно с этим мужчиной.

Даренских Светлана - Что делать, если в отношениях тупик - Давай попробуем еще раз

СПб.: Питер, 2022. — 224 с.: ил. — (Серия «#экопокет»).

ISBN 978-5-4461-2031-4

Даренских Светлана - Что делать, если в отношениях тупик – Содержание

Отзыв на книгу Светланы Даренских «Что делать, если в отношениях тупик. Давай попробуем еще раз»

Введение

Предисловие

Глава 1. Самый главный человек

Шаги в пропасть

Неожиданная встреча / Знакомство

Мы выбираем, нас выбирают

Глава 2. Семейный сценарий

Тебе я тоже не нужна

Жертва по наследству

Уйти нельзя остаться

Вопросы для проработки семейного сценария

Глава 3. Такая разная любовь

Муж или посуда?

Слово не воробей

Большой подарок в маленькой коробочке

Помоги мне, помоги мне

Про секс и не только

Глава 4. И чужие друг другу, и близкие

А счастье было так возможно

Кто ты, женщина?

Танец обид / Я обиделась!

Назад в прошлое

Глава 5. Кто в доме хозяин?

«Статус партнера»

Win-win

оттенков благодарности

Эпилог

Марина

Ольга

Анастасия

Послесловие

Кризисы в отношениях. Интересная и полезная теория

Приложение

Как формулировать желания. Мои правила

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Список литературы