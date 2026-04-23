Даррелл - Белые орлы над Сербией
В этой книге Лоренс Даррелл, признанный мастер психологической прозы, виртуозно примеряет на себя канон шпионского романа. Главный герой, опытный разведчик Метьюэн, чей «дар к языкам» раз за разом лишает его заслуженного отдыха, отправляется в Югославию времен Иосипа Броз Тито. То, что начинается как очередное задание «Лавки диковин» (британской спецслужбы), перерастает в опасное путешествие по сербским горам, где среди теней прошлого скрываются «Белые орлы» — роялисты, не оставившие надежды на возрождение старого порядка.
Однако за внешним фасадом приключенческого сюжета Даррелл скрывает глубокую меланхолию и романтизм своего героя. Метьюэн — это не просто агент, а скучающий интеллектуал, для которого каждая миссия становится способом сохранить внутреннюю свободу и юношеское восприятие мира. Автор наполняет повествование тонкими деталями, ироничными диалогами и яркими пейзажами Балкан, превращая историю о заговорах и засадах в многослойное размышление о долге, одиночестве и неиссякаемой жажде приключений.
Лоренс Даррелл — Белые орлы над Сербией
Издательство «Касталия», 2026. — 224 с.
ISBN 978-5-908110-20-4
Лоренс Даррелл — Белые орлы над Сербией — Оглавление
Глава первая. Дар к языкам
Глава вторая. Парикмахер Борис
Глава третья. Дальнейшие приготовления
Глава четвертая. Путешествие начинается
Глава пятая. Сомнения посла
Глава шестая. Дальнейшие недоразумения
Глава седьмая. Картинная галерея
Глава восьмая. Путешествие к холмам
Глава девятая. Одинокий рыбак
Глава десятая. Шаги в ночи
Глава одиннадцатая. Рандеву
Глава двенадцатая. У Камня Янко
Глава тринадцатая. Сомнения Черного Петра
Глава четырнадцатая. Засада
Глава пятнадцатая. Быть или не быть
Глава шестнадцатая. По полочкам
Глава семнадцатая. Высадка в Лондоне
