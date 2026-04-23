Даррелл - Белые орлы над Сербией

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, History, Philology Literature, *Biographies Memoirs

В этой книге Лоренс Даррелл, признанный мастер психологической прозы, виртуозно примеряет на себя канон шпионского романа. Главный герой, опытный разведчик Метьюэн, чей «дар к языкам» раз за разом лишает его заслуженного отдыха, отправляется в Югославию времен Иосипа Броз Тито. То, что начинается как очередное задание «Лавки диковин» (британской спецслужбы), перерастает в опасное путешествие по сербским горам, где среди теней прошлого скрываются «Белые орлы» — роялисты, не оставившие надежды на возрождение старого порядка.

Однако за внешним фасадом приключенческого сюжета Даррелл скрывает глубокую меланхолию и романтизм своего героя. Метьюэн — это не просто агент, а скучающий интеллектуал, для которого каждая миссия становится способом сохранить внутреннюю свободу и юношеское восприятие мира. Автор наполняет повествование тонкими деталями, ироничными диалогами и яркими пейзажами Балкан, превращая историю о заговорах и засадах в многослойное размышление о долге, одиночестве и неиссякаемой жажде приключений.

Лоренс Даррелл — Белые орлы над Сербией

Издательство «Касталия», 2026. — 224 с.
ISBN 978-5-908110-20-4

Лоренс Даррелл — Белые орлы над Сербией — Оглавление

  • Глава первая. Дар к языкам

  • Глава вторая. Парикмахер Борис

  • Глава третья. Дальнейшие приготовления

  • Глава четвертая. Путешествие начинается

  • Глава пятая. Сомнения посла

  • Глава шестая. Дальнейшие недоразумения

  • Глава седьмая. Картинная галерея

  • Глава восьмая. Путешествие к холмам

  • Глава девятая. Одинокий рыбак

  • Глава десятая. Шаги в ночи

  • Глава одиннадцатая. Рандеву

  • Глава двенадцатая. У Камня Янко

  • Глава тринадцатая. Сомнения Черного Петра

  • Глава четырнадцатая. Засада

  • Глава пятнадцатая. Быть или не быть

  • Глава шестнадцатая. По полочкам

  • Глава семнадцатая. Высадка в Лондоне

Views 28
Added 23.04.2026
Author brat Vadim
