Старушка «Сион» казалась подлинным кораблем-чудом любому бездельнику в гаванях и верфях Хайфы; никто не понимал, почему эта посудина все еще на плаву. Иногда причиной этому называли старика Исаака Иордана, ее шкипера. Что же касается настоящих моряков, которые наблюдали за продвижением ржавого корабля по маслянистым водам бухты в открытое море, то они уважительно вынимали трубку изо рта и сплевывали на мостовую, преиспонясь неподдельного уважения к этому чудовищу. Командир морской базы, только завидев «Сион» из широкого окна смотровой, с удовольствием шептал своему помощнику: «Идет, красотка, со всей грацией гнутой железяки!».

Однако же, его профессиональный глаз сразу подмечал, что корабль развивает для своего возраста приличную скорость, а вот устойчивость кажется ненадежной. В спокойной воде ее трясло, как он говорил самому себе, словно мыльницу. Исаак, наверное, спятил, раз выводит ее в море. Тем не менее, он поступал так уже далеко не первый год.

Исаак купил «Сион» за бесценок в тридцатые годы и приспособил её для контрабанды, несмотря на форму корпуса, которая, согласно проекту, скорее предназначалась для использования на мелководье, в озёрах или для работ при углублении дна. С немалыми опасениями он первый раз направил судно в море, так как сам досадовал на её пузатые бока. Но она же из стали, уговаривал он сам себя. Его уверенность оказалась оправданной. Несмотря на дым, качку и вонь, кораблик хорошо слушался руля на десяти узлах, а насосы работали нехудо. Чего еще было желать? Воспряв духом, Исаак вытребовал для своего судна страховку и приспособил для работы, набрав команду из бродяг всех национальностей, замотанных в рубище и тряпье наподобие цыган. Он провел на ней множество счастливых лет, перевозя то валюту, то золотые слитки, то поддельные марки, гашиш или древности... всё, до чего смог додуматься. Фактически, «Сион» стала его подельницей.

Лоренс Даррелл - Юдифь

«Касталия», 2025. — 290 с.

ISBN 978-5-907969-73-5

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