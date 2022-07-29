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Даттон - Черно-белое мышление

Кевин Даттон - Черно-белое мышление. Почему мы стремимся к категоризации и как избежать ловушек бинарной логики
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, Health
Когда одним теплым летним утром в 2003 году Линн Кимси пришла на работу, она понятия не имела, что события предстоящего дня превратят следующие четыре года ее жизни в зловещий, запутанный и мрачный психологический триллер. В тот вечер, получив новую задачу, она ехала домой по автостраде как реальное воплощение доктора Пилчера, косоглазого любителя жуков из фильма «Молчание ягнят».
Ранее в том же году, воскресным утром 6 июля, женщина по имени Джоани Харпер, трое ее детей и ее мать, Эрнестин Харпер, посетили небольшую церковную службу в Бейкерсфилде в штате Калифорния. Это был значимый день для всей семьи. Для младшего ребенка Джоани, шестинедельного Маршалла, это был его первый визит в церковь. После службы семья пошла обедать в местную закусочную. Затем они отправились домой на послеобеденную сиесту, а потом планировали вернуться в церковь на вечернюю службу. Джоани и ее дети должны были лечь спать в дальней спальне, а ее мать – в другом конце дома.
По крайней мере, все должно было быть так. Но в тот вечер никто не видел семейство Харперов на службе. Во вторник утром друг семьи, Келси Спанн, решила навестить Джоани, ее мать и детей. Мало того, что они не явились в церковь в воскресенье вечером, но с тех пор их никто не видел и ничего о них не слышал. И Харперы не отвечали на звонки. С ними могло что-то произойти.
Келси подошла к боковой двери, чтобы войти в дом с ключом, который ей отдала Джоани на хранение. Но дверь не открывалась. Ключ повернулся в замке, но, похоже, что-то с другой стороны мешало ей открыться. Она подошла к задней части дома и попыталась войти в дом через стеклянную раздвижную дверь. К удивлению Келси, она смогла ее открыть. Это было очень странно: Джоани всегда проверяла эту дверь, чтобы убедиться, что она заперта. Келси вошла в дом и направилась в спальню подруги.
В 7 часов утра в тот вторник в полицию Бейкерсфилда поступил звонок на 911. Он поступил из дома 901 на 3-й улице – это был адрес Джоани. Сцена, ожидавшая правоохранителей по прибытии, шокировала даже самых опытных сотрудников полиции…

Кевин Даттон - Черно-белое мышление. Почему мы стремимся к категоризации и как избежать ловушек бинарной логики

М.: , ООО «Издательство «Эксмо» - электронное издание, 2022. - 325 с.

Кевин Даттон - Черно-белое мышление. Почему мы стремимся к категоризации и как избежать ловушек бинарной логики - Содержание

Введение
  • Глава 1 Инстинкт делить все на категории
  • Глава 2 Уйма проблем
  • Глава 3 Когда сталкиваются категории
  • Глава 4 Темная сторона черно-белого
  • Глава 5 Принцип видоискателя
  • Глава 6 Сложность простоты
  • Глава 7 Радуга, которой могло не быть
  • Глава 8 Рамочная игра
  • Глава 9 Путь к власти
  • Глава 10 Сверхубеждение
  • Глава 11 Тайное влияние: секретная наука получения желаемого
  • Глава 12 Перерисовка линий
Постскриптум Мудрость радикалов
  • Приложение I Лингвистика и восприятие цвета
  • Приложение II Оцените свою потребность в когнитивной закрытости
  • Приложение III Краткая история рамок
  • Приложение IV Цветовое пространство в языке беринмо и в английском языке
  • Приложение V Три эволюционные стадии черно-белого мышления
  • Приложение VI Черно-белое мышление на протяжении веков
  • Приложение VII Основы эссенциализма
Список литературы
Выражение признательности
Благодарности
Об авторе
Views 435
Rating 5.0 / 5
Added 29.07.2022
Author brat Eduard
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (3 comments)

G
gios76 3 years ago

спасибо
R
RealJoy 4 years ago
пробный камень привития мышления радужного ?
K
kotoff 4 years ago

А что плохого в радуге? 

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