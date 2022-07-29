Когда одним теплым летним утром в 2003 году Линн Кимси пришла на работу, она понятия не имела, что события предстоящего дня превратят следующие четыре года ее жизни в зловещий, запутанный и мрачный психологический триллер. В тот вечер, получив новую задачу, она ехала домой по автостраде как реальное воплощение доктора Пилчера, косоглазого любителя жуков из фильма «Молчание ягнят».

Ранее в том же году, воскресным утром 6 июля, женщина по имени Джоани Харпер, трое ее детей и ее мать, Эрнестин Харпер, посетили небольшую церковную службу в Бейкерсфилде в штате Калифорния. Это был значимый день для всей семьи. Для младшего ребенка Джоани, шестинедельного Маршалла, это был его первый визит в церковь. После службы семья пошла обедать в местную закусочную. Затем они отправились домой на послеобеденную сиесту, а потом планировали вернуться в церковь на вечернюю службу. Джоани и ее дети должны были лечь спать в дальней спальне, а ее мать – в другом конце дома.

По крайней мере, все должно было быть так. Но в тот вечер никто не видел семейство Харперов на службе. Во вторник утром друг семьи, Келси Спанн, решила навестить Джоани, ее мать и детей. Мало того, что они не явились в церковь в воскресенье вечером, но с тех пор их никто не видел и ничего о них не слышал. И Харперы не отвечали на звонки. С ними могло что-то произойти.

Келси подошла к боковой двери, чтобы войти в дом с ключом, который ей отдала Джоани на хранение. Но дверь не открывалась. Ключ повернулся в замке, но, похоже, что-то с другой стороны мешало ей открыться. Она подошла к задней части дома и попыталась войти в дом через стеклянную раздвижную дверь. К удивлению Келси, она смогла ее открыть. Это было очень странно: Джоани всегда проверяла эту дверь, чтобы убедиться, что она заперта. Келси вошла в дом и направилась в спальню подруги.

В 7 часов утра в тот вторник в полицию Бейкерсфилда поступил звонок на 911. Он поступил из дома 901 на 3-й улице – это был адрес Джоани. Сцена, ожидавшая правоохранителей по прибытии, шокировала даже самых опытных сотрудников полиции…

Кевин Даттон - Черно-белое мышление. Почему мы стремимся к категоризации и как избежать ловушек бинарной логики

М.: , ООО «Издательство «Эксмо» - электронное издание, 2022. - 325 с.

Кевин Даттон - Черно-белое мышление. Почему мы стремимся к категоризации и как избежать ловушек бинарной логики - Содержание

Введение

Глава 1 Инстинкт делить все на категории

Глава 2 Уйма проблем

Глава 3 Когда сталкиваются категории

Глава 4 Темная сторона черно-белого

Глава 5 Принцип видоискателя

Глава 6 Сложность простоты

Глава 7 Радуга, которой могло не быть

Глава 8 Рамочная игра

Глава 9 Путь к власти

Глава 10 Сверхубеждение

Глава 11 Тайное влияние: секретная наука получения желаемого

Глава 12 Перерисовка линий

Постскриптум Мудрость радикалов

Приложение I Лингвистика и восприятие цвета

Приложение II Оцените свою потребность в когнитивной закрытости

Приложение III Краткая история рамок

Приложение IV Цветовое пространство в языке беринмо и в английском языке

Приложение V Три эволюционные стадии черно-белого мышления

Приложение VI Черно-белое мышление на протяжении веков

Приложение VII Основы эссенциализма

Список литературы

Выражение признательности

Благодарности

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