Тим Даули - Библейский атлас

Даули - Библейский атлас - 2003
Последняя версия знаменитого библейского атласа нашего клубного сканирования
Священная история начинается в определенной точке земного шара, в конкретный исторический период. Библейский рассказ невозможно понять, если не принимать во внимание исторические и географические сведения. Бог явил Себя народу, жившему в определенном месте и в определенное время. Библия, свидетельствуя о Его деяниях, об истории отдельных людей и всего народа Израильского, стремится дать нам наставление (Рим 15:4; 1 Кор 10:11). Наша задача - понять, как действовал Господь через людей библейского времени, а для этого необходимо знать, где и когда происходили события библейской истории.
Средневековые христианские географы верили, что Иерусалим находится в центре земли. Принято считать, что храм Гроба Господня в Иерусалиме построен на том месте, где был погребен Иисус. В этом храме имеется камень, почитавшийся центром мира. С точки зрения географии, это, конечно, не соответствует действительности. Однако с теологической точки зрения, с точки зрения христиан,
Палестина - Святая земля, место совершенно особое. Это земля, обещанная Богом Аврааму еще за две тысячи лет до рождения Иисуса Христа. Здесь прошла земная жизнь Христа, здесь возникло христианство, пережившее Римскую империю и изменившее ход всей мировой истории.
Палестина образует собой мост между тремя континентами. Здесь, на торговых путях Восточного Средиземноморья, встречаются друг с другом Африка, Европа и Азия, здесь вступали в бесконечные битвы народы этих континентов - египтяне, ассирийцы, вавилоняне, персы, греки и римляне. Воистину, Бог поставил Иерусалим «средь народов» (Иез 5:5).
Слово «Палестина» происходит от названия «филистимляне». Этот народ населял небольшую область на юго-западе обетованной земли. Палестина - лишь часть той сцены, где разворачивались события ветхозаветной истории. Эта обширная сцена, часто именуемая Плодородным полумесяцем, обрамляет полукругом Аравийскую пустыню и простирается от Египта до Месопотамии, от долины Нила до наносных долин Евфрата и Тигра. Бог призывает Авраама из Ура Халдейского, который расположен в южном Ираке, в пятнадцати километрах от реки Евфрат. Моисей призван из Египта, с берегов реки Нил.
Тим Даули - Библейский атлас
М. : Религиозная организация Российское Библейское Общество, 2003. - 98 с.
ISBN 978-5-85524-227-0
Тим Даули - Библейский атлас - Содержание
БИБЛЕЙСКИЕ СТРАНЫ
- Земля обетованная
- Плодородный полумесяц
- География Палестины
- Природные пояса Палестины
- Сельское хозяйство Палестины
- Климат Палестины
- Три главных праздника
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
- Путешествие Авраама
- Патриархи
- Израиль в Египте
- Исход из Египта
- Скитания по пустыне
- Израиль поселяется в Ханаане
- Судьи
- Филистимляне
- Самуил
- Царство Саула
- Давид
- Иерусалим во времена Давида
- Царство Давида
- Царство Соломона
- Храм Соломона
- Хозяйственная деятельность Соломона
- Разделение царства
- Вторжение фараона Сусакима (Шешонка)
- Израиль (Северное царство)
- Илия и Елисей
- Династия Ииуя
- Иудея (Южное царство)
- Ассирийская империя
- Походы Феглаффелласара (Тиглатпаласара ІІІ)
- Падение Израиля
- Поход Сеннахирима против Иудеи
- Реформы Иосии
- Падение Иудеи
- Возвращение из вавилонского плена
- Ездра и Неемия
- Палестина после плена
МЕЖДУ ВЕТХИМ И НОВЫМ ЗАВЕТАМИ
- Междузаветный период
- Александр Македонский
- Восстание Маккавеев
- Религиозные партии евреев
- Кумран
НОВЫЙ ЗАВЕТ
- Четыре евангелиста
- Римская империя во времена Иисуса Христа
- Иудаизм во времена
- Иисуса Христа
- Ирод Великий
- Палестина во времена Христа
- Экономика Палестины
- Рождение Иисуса
- Детство Иисуса
- Первый год служения Иисуса
- Служение Иисуса в Галилее
- Галилейское море
- Последний год земного служения Иисуса
- Распятие и воскресение Христа
- Рождение христианской церкви
- Христианство в Палестине до Павла
- Миссионерская деятельность среди язычников
- Первое миссионерское путешествие Павла
- Второе миссионерское путешествие Павла
- Третье миссионерское путешествие Павла
- Арест Павла и путешествие в Рим
- Гибель Петра и Павла
- Церкви Малой Азии
- Первое восстание евреев
- Второе восстание евреев
- Распространение христианства к 100 г. по Р. X.
- Распространение христианства к 300 г. по Р. X.
Общий список географических названий
Общий указатель
Огромное спасибо за ценный библейский атлас!