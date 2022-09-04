Тим Даули - Библейский атлас

Последняя версия знаменитого библейского атласа нашего клубного сканирования

Священная история начинается в определенной точке земного шара, в конкретный исторический период. Библейский рассказ невозможно понять, если не принимать во внимание исторические и географические сведения. Бог явил Себя народу, жившему в определенном месте и в определенное время. Библия, свидетельствуя о Его деяниях, об истории отдельных людей и всего народа Израильского, стремится дать нам наставление (Рим 15:4; 1 Кор 10:11). Наша задача - понять, как действовал Господь через людей библейского времени, а для этого необходимо знать, где и когда происходили события библейской истории.

Средневековые христианские географы верили, что Иерусалим находится в центре земли. Принято считать, что храм Гроба Господня в Иерусалиме построен на том месте, где был погребен Иисус. В этом храме имеется камень, почитавшийся центром мира. С точки зрения географии, это, конечно, не соответствует действительности. Однако с теологической точки зрения, с точки зрения христиан,

Палестина - Святая земля, место совершенно особое. Это земля, обещанная Богом Аврааму еще за две тысячи лет до рождения Иисуса Христа. Здесь прошла земная жизнь Христа, здесь возникло христианство, пережившее Римскую империю и изменившее ход всей мировой истории.

Палестина образует собой мост между тремя континентами. Здесь, на торговых путях Восточного Средиземноморья, встречаются друг с другом Африка, Европа и Азия, здесь вступали в бесконечные битвы народы этих континентов - египтяне, ассирийцы, вавилоняне, персы, греки и римляне. Воистину, Бог поставил Иерусалим «средь народов» (Иез 5:5).

Слово «Палестина» происходит от названия «филистимляне». Этот народ населял небольшую область на юго-западе обетованной земли. Палестина - лишь часть той сцены, где разворачивались события ветхозаветной истории. Эта обширная сцена, часто именуемая Плодородным полумесяцем, обрамляет полукругом Аравийскую пустыню и простирается от Египта до Месопотамии, от долины Нила до наносных долин Евфрата и Тигра. Бог призывает Авраама из Ура Халдейского, который расположен в южном Ираке, в пятнадцати километрах от реки Евфрат. Моисей призван из Египта, с берегов реки Нил.

Тим Даули - Библейский атлас

М. : Религиозная организация Российское Библейское Общество, 2003. - 98 с.

ISBN 978-5-85524-227-0

Тим Даули - Библейский атлас - Содержание

БИБЛЕЙСКИЕ СТРАНЫ

Земля обетованная

Плодородный полумесяц

География Палестины

Природные пояса Палестины

Сельское хозяйство Палестины

Климат Палестины

Три главных праздника

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

Путешествие Авраама

Патриархи

Израиль в Египте

Исход из Египта

Скитания по пустыне

Израиль поселяется в Ханаане

Судьи

Филистимляне

Самуил

Царство Саула

Давид

Иерусалим во времена Давида

Царство Давида

Царство Соломона

Храм Соломона

Хозяйственная деятельность Соломона

Разделение царства

Вторжение фараона Сусакима (Шешонка)

Израиль (Северное царство)

Илия и Елисей

Династия Ииуя

Иудея (Южное царство)

Ассирийская империя

Походы Феглаффелласара (Тиглатпаласара ІІІ)

Падение Израиля

Поход Сеннахирима против Иудеи

Реформы Иосии

Падение Иудеи

Возвращение из вавилонского плена

Ездра и Неемия

Палестина после плена

МЕЖДУ ВЕТХИМ И НОВЫМ ЗАВЕТАМИ

Междузаветный период

Александр Македонский

Восстание Маккавеев

Религиозные партии евреев

Кумран

НОВЫЙ ЗАВЕТ

Четыре евангелиста

Римская империя во времена Иисуса Христа

Иудаизм во времена

Иисуса Христа

Ирод Великий

Палестина во времена Христа

Экономика Палестины

Рождение Иисуса

Детство Иисуса

Первый год служения Иисуса

Служение Иисуса в Галилее

Галилейское море

Последний год земного служения Иисуса

Распятие и воскресение Христа

Рождение христианской церкви

Христианство в Палестине до Павла

Миссионерская деятельность среди язычников

Первое миссионерское путешествие Павла

Второе миссионерское путешествие Павла

Третье миссионерское путешествие Павла

Арест Павла и путешествие в Рим

Гибель Петра и Павла

Церкви Малой Азии

Первое восстание евреев

Второе восстание евреев

Распространение христианства к 100 г. по Р. X.

Распространение христианства к 300 г. по Р. X.

Общий список географических названий

Общий указатель