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Даули - Библейский атлас - 2003

Тим Даули - Библейский атлас
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Biblical Studies, **Archaeology, Theology, History
Последняя версия знаменитого библейского атласа нашего клубного сканирования
Священная история начинается в определенной точке земного шара, в конкретный исторический период. Библейский рассказ невозможно понять, если не принимать во внимание исторические и географические сведения. Бог явил Себя народу, жившему в определенном месте и в определенное время. Библия, свидетельствуя о Его деяниях, об истории отдельных людей и всего народа Израильского, стремится дать нам наставление (Рим 15:4; 1 Кор 10:11). Наша задача - понять, как действовал Господь через людей библейского времени, а для этого необходимо знать, где и когда происходили события библейской истории.
Средневековые христианские географы верили, что Иерусалим находится в центре земли. Принято считать, что храм Гроба Господня в Иерусалиме построен на том месте, где был погребен Иисус. В этом храме имеется камень, почитавшийся центром мира. С точки зрения географии, это, конечно, не соответствует действительности. Однако с теологической точки зрения, с точки зрения христиан,
Палестина - Святая земля, место совершенно особое. Это земля, обещанная Богом Аврааму еще за две тысячи лет до рождения Иисуса Христа. Здесь прошла земная жизнь Христа, здесь возникло христианство, пережившее Римскую империю и изменившее ход всей мировой истории.
Палестина образует собой мост между тремя континентами. Здесь, на торговых путях Восточного Средиземноморья, встречаются друг с другом Африка, Европа и Азия, здесь вступали в бесконечные битвы народы этих континентов - египтяне, ассирийцы, вавилоняне, персы, греки и римляне. Воистину, Бог поставил Иерусалим «средь народов» (Иез 5:5).
Слово «Палестина» происходит от названия «филистимляне». Этот народ населял небольшую область на юго-западе обетованной земли. Палестина - лишь часть той сцены, где разворачивались события ветхозаветной истории. Эта обширная сцена, часто именуемая Плодородным полумесяцем, обрамляет полукругом Аравийскую пустыню и простирается от Египта до Месопотамии, от долины Нила до наносных долин Евфрата и Тигра. Бог призывает Авраама из Ура Халдейского, который расположен в южном Ираке, в пятнадцати километрах от реки Евфрат. Моисей призван из Египта, с берегов реки Нил.

Тим Даули - Библейский атлас

М. : Религиозная организация Российское Библейское Общество, 2003. - 98 с.
ISBN 978-5-85524-227-0

Тим Даули - Библейский атлас - Содержание

БИБЛЕЙСКИЕ СТРАНЫ
  • Земля обетованная
  • Плодородный полумесяц
  • География Палестины
  • Природные пояса Палестины
  • Сельское хозяйство Палестины
  • Климат Палестины
  • Три главных праздника
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
  • Путешествие Авраама
  • Патриархи
  • Израиль в Египте
  • Исход из Египта
  • Скитания по пустыне
  • Израиль поселяется в Ханаане
  • Судьи
  • Филистимляне
  • Самуил
  • Царство Саула
  • Давид
  • Иерусалим во времена Давида
  • Царство Давида
  • Царство Соломона
  • Храм Соломона
  • Хозяйственная деятельность Соломона
  • Разделение царства
  • Вторжение фараона Сусакима (Шешонка)
  • Израиль (Северное царство)
  • Илия и Елисей
  • Династия Ииуя
  • Иудея (Южное царство)
  • Ассирийская империя
  • Походы Феглаффелласара (Тиглатпаласара ІІІ)
  • Падение Израиля
  • Поход Сеннахирима против Иудеи
  • Реформы Иосии
  • Падение Иудеи
  • Возвращение из вавилонского плена
  • Ездра и Неемия
  • Палестина после плена
МЕЖДУ ВЕТХИМ И НОВЫМ ЗАВЕТАМИ
  • Междузаветный период
  • Александр Македонский
  • Восстание Маккавеев
  • Религиозные партии евреев
  • Кумран
НОВЫЙ ЗАВЕТ
  • Четыре евангелиста
  • Римская империя во времена Иисуса Христа
  • Иудаизм во времена
  • Иисуса Христа
  • Ирод Великий
  • Палестина во времена Христа
  • Экономика Палестины
  • Рождение Иисуса
  • Детство Иисуса
  • Первый год служения Иисуса
  • Служение Иисуса в Галилее
  • Галилейское море
  • Последний год земного служения Иисуса
  • Распятие и воскресение Христа
  • Рождение христианской церкви
  • Христианство в Палестине до Павла
  • Миссионерская деятельность среди язычников
  • Первое миссионерское путешествие Павла
  • Второе миссионерское путешествие Павла
  • Третье миссионерское путешествие Павла
  • Арест Павла и путешествие в Рим
  • Гибель Петра и Павла
  • Церкви Малой Азии
  • Первое восстание евреев
  • Второе восстание евреев
  • Распространение христианства к 100 г. по Р. X.
  • Распространение христианства к 300 г. по Р. X.
Общий список географических названий
Общий указатель
Views 764
Rating 5.0 / 5
Added 04.09.2022
Author brat Eduard
Rate this publication:
5.0/5 (6)

Comments (1 comment)

S
Sergey05 3 years ago

Огромное спасибо за ценный библейский атлас!

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