Даули - Библия в цифрах и фактах
Прочитав эту книгу, вы узнаете о еврейском календаре и праздниках, о музыкальных инструментах, животных, растениях и минералах, именах римских императоров и правителей Иудеи во времена Древнего Рима, а также получите сведения о других интереснейших фактов, относящихся к Библии.
Тим Даули - Библия в цифрах и фактах
Издательство Российское Библейское Общество 2003 год - 34 с.
Тим Даули - Библия в цифрах и фактах - Содержание
- Приступая к чтению Библии
- Если Вам нужна помощь
- От Авраама до Исхода
- Судьи, цари и пророки
- Еврейский календарь
- Природа в Библии
- Плен и время после него
- Различные религии в библейские времена
- Политический фон жизни Иисуса
- Четыре Евангелия... одна жизнь
- Слова и деяния Иисуса
- Последняя неделя земной жизни Иисуса
- Павел и первые церкви
- Имена Божии
- Некоторые библейские имена и их значения
- Указатель
Тим Даули - Библия в цифрах и фактах - Приступая к чтению Библии
Общее число стихов в обоих Заветах: 31173
Середина: Псалом 117:5
Наиболее часто упоминаемый персонаж: Давид (1118 раз)
Самое длинное слово: Магер-шелал-хаш-баз
(«Спешит грабеж, ускоряет добыча») Исайя 8:1
NB: Приведенные цифры даны по одному из английских переводов Библии; они могут разниться в зависимости от той или иной версии перевода.
Сведения о переводах Библии
• В мире сейчас существуют более 6500 языков;
• Библия полностью или частично переведена на 2167 языков (на 355 языках имеется полный перевод Библии, на 850 - перевод Нового Завета);
• До сих пор нет перевода даже какой-либо части Библии на более, чем 4300 языков.
Самым миниатюрным изданием Библии является так называемая Майт Байбл («Библия-крошка»), выпущенная в свет в 1896 году издательством «Оксфорд Юниверсити Пресс». В ней 900 страниц размером 28x41 мм, толщина книги 13 мм.
Спасибо! В молодости у меня был бумажный вариант, но я его кому-то подарил.