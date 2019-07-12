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Даули - Библия в цифрах и фактах

Тим Даули - Библия в цифрах и фактах
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Category ESXATOS BOOKS, Reference mod, Biblical Studies, Theology, Educational, Reference
Прочитав эту книгу, вы узнаете о еврейском календаре и праздниках, о музыкальных инструментах, животных, растениях и минералах, именах римских императоров и правителей Иудеи во времена Древнего Рима, а также получите сведения о других интереснейших фактов, относящихся к Библии.

Тим Даули - Библия в цифрах и фактах

Издательство Российское Библейское Общество 2003 год - 34 с.

Тим Даули - Библия в цифрах и фактах - Содержание

  • Приступая к чтению Библии
  • Если Вам нужна помощь
  • От Авраама до Исхода
  • Судьи, цари и пророки
  • Еврейский календарь
  • Природа в Библии
  • Плен и время после него
  • Различные религии в библейские времена
  • Политический фон жизни Иисуса
  • Четыре Евангелия... одна жизнь
  • Слова и деяния Иисуса
  • Последняя неделя земной жизни Иисуса
  • Павел и первые церкви
  • Имена Божии
  • Некоторые библейские имена и их значения
  • Указатель

Тим Даули - Библия в цифрах и фактах - Приступая к чтению Библии

Общее число стихов в обоих Заветах: 31173
Середина: Псалом 117:5
Наиболее часто упоминаемый персонаж: Давид (1118 раз)
Самое длинное слово: Магер-шелал-хаш-баз
(«Спешит грабеж, ускоряет добыча») Исайя 8:1
NB: Приведенные цифры даны по одному из английских переводов Библии; они могут разниться в зависимости от той или иной версии перевода.
Сведения о переводах Библии
• В мире сейчас существуют более 6500 языков;
• Библия полностью или частично переведена на 2167 языков (на 355 языках имеется полный перевод Библии, на 850 - перевод Нового Завета);
• До сих пор нет перевода даже какой-либо части Библии на более, чем 4300 языков.
Самым миниатюрным изданием Библии является так называемая Майт Байбл («Библия-крошка»), выпущенная в свет в 1896 году издательством «Оксфорд Юниверсити Пресс». В ней 900 страниц размером 28x41 мм, толщина книги 13 мм.
Views 806
Rating 5.0 / 5
Added 12.07.2019
Author brat Kliment
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

T
tarasenko 7 years ago

Спасибо! В молодости у меня был бумажный вариант, но я его кому-то подарил.

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