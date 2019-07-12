Тим Даули - Библия в цифрах и фактах

Общее число стихов в обоих Заветах: 31173

Середина: Псалом 117:5

Наиболее часто упоминаемый персонаж: Давид (1118 раз)

Самое длинное слово: Магер-шелал-хаш-баз

(«Спешит грабеж, ускоряет добыча») Исайя 8:1

NB: Приведенные цифры даны по одному из английских переводов Библии; они могут разниться в зависимости от той или иной версии перевода.

Сведения о переводах Библии

• В мире сейчас существуют более 6500 языков;

• Библия полностью или частично переведена на 2167 языков (на 355 языках имеется полный перевод Библии, на 850 - перевод Нового Завета);

• До сих пор нет перевода даже какой-либо части Библии на более, чем 4300 языков.

Самым миниатюрным изданием Библии является так называемая Майт Байбл («Библия-крошка»), выпущенная в свет в 1896 году издательством «Оксфорд Юниверсити Пресс». В ней 900 страниц размером 28x41 мм, толщина книги 13 мм.