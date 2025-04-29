МУЖСКАЯ ОДЕЖДА

Большинство мужчин-евреев носили нижнюю и верхнюю одежду, сандалии. В отличие от наших современников они не очень следили за модой, и покрой их платья не менялся на протяжении веков. (Современные арабы часто носят весьма похожие одеяния, потому что такая одежда лучше всего подходит для жаркого климата стран Ближнего и Среднего Востока.)

Туника

Нижняя одежда, которую часто называют туникой, напоминала плотно облегающую тело рубаху. Такие рубахи делались из шерсти, льна или хлопка. Одни туники были с простыми разрезами для рук, другие — с длинными рукавами.

Под туникой мужчины иногда ./ носили нижнее белье — набедренную повязку.

Часто туника стягивалась на талии поясом из кожи или ткани. В поясе иногда делали мешочек для денег (Мк 6:8). Когда человеку нужно было выполнять тяжелую работу, он подбирал тунику и подсовывал ее края за пояс.

В библейские времена специальной ночной одежды не было, люди просто распускали на ночь пояса и ложились спать в туниках.

Плащ

Мужчины носили верхнее платье, плащ или епанчу (просторный длинный балахон). Плащи делали из шерстяной ткани; в них закутывались, чтобы сохранит тепло. В плаще были разрезы для рук. Ночью плащ служил постельным бельем.

У богатых людей плащи были из дорогого шелка или льняного полотна, с широкими рукавами и голубой бахромой (Мф 23:5).

Тим Даули – Жизнь в библейские времена

Москва: Российское Библейское Общество, 2007. – 36 с.

Тим Даули – Жизнь в библейские времена – Содержание