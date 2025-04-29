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Даули – Жизнь в библейские времена

Тим Даули – Жизнь в библейские времена
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Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, History
МУЖСКАЯ ОДЕЖДА
Большинство мужчин-евреев носили нижнюю и верхнюю одежду, сандалии. В отличие от наших современников они не очень следили за модой, и покрой их платья не менялся на протяжении веков. (Современные арабы часто носят весьма похожие одеяния, потому что такая одежда лучше всего подходит для жаркого климата стран Ближнего и Среднего Востока.)
Туника
Нижняя одежда, которую часто называют туникой, напоминала плотно облегающую тело рубаху. Такие рубахи делались из шерсти, льна или хлопка. Одни туники были с простыми разрезами для рук, другие — с длинными рукавами.
Под туникой мужчины иногда ./ носили нижнее белье — набедренную повязку.
Часто туника стягивалась на талии поясом из кожи или ткани. В поясе иногда делали мешочек для денег (Мк 6:8). Когда человеку нужно было выполнять тяжелую работу, он подбирал тунику и подсовывал ее края за пояс.
В библейские времена специальной ночной одежды не было, люди просто распускали на ночь пояса и ложились спать в туниках.
Плащ
Мужчины носили верхнее платье, плащ или епанчу (просторный длинный балахон). Плащи делали из шерстяной ткани; в них закутывались, чтобы сохранит тепло. В плаще были разрезы для рук. Ночью плащ служил постельным бельем.
У богатых людей плащи были из дорогого шелка или льняного полотна, с широкими рукавами и голубой бахромой (Мф 23:5).

Тим Даули – Жизнь в библейские времена

Москва: Российское Библейское Общество, 2007. – 36 с.

Тим Даули – Жизнь в библейские времена – Содержание

  • Одежда
  • Жизнь в шатрах
  • Дом
  • Домашняя жизнь
  • Брак
  • Дети
  • Здоровье и медицина
  • Хлебопашество
  • Еда и питье
  • Маслины и виноград
  • Пастух
  • Рыболовство
  • Ремесленники
  • Путешествия
  • Оружие и война
  • Религия и праздники
  • Похороны
  • Указатель
Views 303
Rating 5.0 / 5
Added 29.04.2025
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (5)

Comments (1 comment)

S
Sergey05 1 year ago

Большое спасибо!

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