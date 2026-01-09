Я иду дорогами Ветхого Завета не только для того, чтобы показать, как люди жили в древние времена и что эти тексты означали для них, но и для того, чтобы мы увидели себя на этих дорогах, воспринимая Библию как живое Слово Божье. В конце каждой части я предлагаю выводы, которые показывают, что меня интересуют не только древние библейские времена, но и актуальность их нравственных ценностей для современного человека.

Я подчеркиваю: их история - это наша история, их грехи - это наши грехи и их вера - это наша вера. И вера эта неизбежно отражалась в их повседневной жизни.

В каждой части книги есть раздел, который называется «На пути к Новому Завету». Цель этого раздела - показать, как древние тексты вплетаются в единую историю, которую Иисус Христос ведет к завершению.

Тот, кто ждет, что я смогу ответить на конкретные вопросы, возникающие сегодня, требует от меня слишком много, хотя, как и на курсах по изучению Библии, я стараюсь дать исчерпывающий ответ на все вопросы. Например, я не мог обойти вниманием вопрос об истреблении коренных жителей Ханаана: не было ли это нарушением прав человека?

Проводя курсы по изучению Библии, я увидел, что слушатели не сомневаются: значение ветхозаветных текстов для них актуально, а полученные знания можно применять для решения конкретных нравственных проблем.

Йохем Даума - Дорогами Ветхого Завета - Том 2 - Исторические книги

Пер. с нидерл. - Черкассы: Коллоквиум, 2011. - 193 с.

ISBN 978-966-8957-17-8

Йохем Даума - Дорогами Ветхого Завета - Том 2 - Исторические книги - Содержание

1. Иисус Навин. Покорение Ханаана