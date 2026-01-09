«Литература мудрости» — третий из пяти томов ветхозаветных толкований известного голландского богослова. Вместе с автором читатель пройдет по каждой странице Ветхого Завета в поисках ответа на вопросы: «Что означает для нас сегодня этот стих, Псалом, пророчество?»

Размышляя о личности Иисуса, автор уделяет особое внимание поиску связи между двумя Заветами, что можно увидеть из раздела «На пути к Новому Завету».

Многотомник будет полезен как для личных библейских чтений, так и для занятий в домашних группах.

Однако разное звучание этих трех голосов все-таки создает достаточно гармоничное единство, чтобы можно было слушать эти голоса в любом возрасте. Возможно, Проповедник стар и нерешителен, но он хочет, чтобы молодые люди наслаждались своей жизнью. Равно как и в Притчах, мудрость — ключевое слово. Он приходит с советами, которые в контексте Притчей не выглядят неуместными. Несмотря на множество нерешенных вопросов, он все-таки уверенно приходит к такому заключению: «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека» (Еккл. 12, 13).

Я не вижу никаких препятствий, чтобы услышать голос Божий во всех трех книгах, несмотря на их ярко выраженный человеческий аспект. То, что Книга Песни Песней не упоминает имени Божьего, вовсе не говорит о том, что Бог здесь не играет никакой роли. Такую ситуацию мы уже наблюдали, когда рассматривали Книгу Есфирь. Как и в прежних своих книгах этой серии, я утверждаю, что любой текст Писания богодухновенен (2 Тим. 3, 16). Осознание этого вдохновляет и радует меня. Искренне надеюсь, что мои читатели тоже испытают такую радость.

Йохем Даума - Дорогами Ветхого Завета - Том 3 - Литература мудрости

Пер. с нидерл. — Черкассы: Коллоквиум, 2011. — 192 с.

ISBN 978-966-8957-22-2

Йохем Даума - Дорогами Ветхого Завета - Том 3 - Литература мудрости - Содержание