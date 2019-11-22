Даума Йохем - Десять заповедей - руководство для христианской жизни

Даума Йохем - Десять заповедей
Размышляя о десяти заповедях, мы говорим о Господних повелениях и о Его законе, который не утратил значимости в период нового завета. Но невозможно должным образом размышлять о законе, не возвращаясь снова и снова к мысли о свободе и освобождении.
Пролог к декалогу не позволяет относиться к десяти заповедям как к набору правил для рабов. Напротив, это правила жизни для освобожденных людей, людей, которые должны проявлять рассудительность, чтобы снова не оказаться в оковах рабства. Тем не менее можно представить избавление из Египта и десять заповедей, дарованные в связи с этим избавлением, так, что они уведут на ложный путь. Я имею в виду современную теологию освобождения. Ее главный принцип - освобождение от различных видов
социальной несправедливости. Подобно тому, как народ Израиля освободился от египетского плена, угнетенное человечество должно сбросить с себя оковы всех возможных форм рабства. Притесняемые группы общества должны освобождаться от рабства апартеида, капитализма, патриархальных устоев, гетеросексуальных норм и тому подобного. Все чернокожие в Африке, бедняки в Южной Америке, женщины и гомосексуалисты хотят быть свободными. Богословы приходят к ним на помощь с проповедью о том, что Бог является их освободителем - Он освобождает людей от любой формы рабства. Просто послушайте библейский мотив исхода!
социальной несправедливости. Подобно тому, как народ Израиля освободился от египетского плена, угнетенное человечество должно сбросить с себя оковы всех возможных форм рабства. Притесняемые группы общества должны освобождаться от рабства апартеида, капитализма, патриархальных устоев, гетеросексуальных норм и тому подобного. Все чернокожие в Африке, бедняки в Южной Америке, женщины и гомосексуалисты хотят быть свободными. Богословы приходят к ним на помощь с проповедью о том, что Бог является их освободителем - Он освобождает людей от любой формы рабства. Просто послушайте библейский мотив исхода!
Даума Йохем - Десять заповедей - руководство для христианской жизни
пер. с англ. – Минск Полиграфкомбинат им. Я. Коласа, 2019. - 464 с.
ISBN 978-985-7101-49-8
Даума Йохем - Десять заповедей - Содержание
- Первая заповедь
- Вторая заповедь
- Третья заповедь
- Четвертая заповедь
- Пятая заповедь
- Шестая заповедь
- Седьмая заповедь
- Восьмая заповедь
- Девятая заповедь
- Десятая заповедь
Даума,Йохем - Десять заповедей - Пролог
При любом рассмотрении десяти заповедей нужно обращать внимание на пролог, или преамбулу, так как в нем содержатся слова Бога, которыми Он сопроводил дарование десяти заповедей на горе Хорив. Ортодоксальные иудеи придают настолько высокую ценность этим словам, что включают их в первую заповедь. Но едва ли с этим можно согласиться, потому что в словах пролога нет повелений. Скорее, Бог начинает излагать их в последующих словах: «Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим» (Исх. 20:3). Более того, для того чтобы число заповедей не изменилось, иудеи вынуждены были объединить две другие заповеди в одну. Как и католики с лютеранами, они объединяют то, что мы называем первой и второй заповедями, в одну заповедь, а затем определяют порядок от третьей до десятой заповеди так же, как это делают христиане-реформаты. Рассматривая вторую заповедь, я постараюсь показать, что объединять первую и вторую заповеди неправильно. А сейчас просто скажу, что не нужно делать из пролога отдельную заповедь -нужно просто уделить ему должное внимание.
Зачем? Затем, что содержание пролога помогает понять, что десять заповедей - это документ завета, который Бог заключил с Израилем на горе Синай. Во Втор. 4:13 мы читаем, что Господь обнародовал Свой завет: « И объявил Он вам завет Свой, который
повелел вам исполнять, десятисловие, и написал его на двух каменных скрижалях» . Из небиблейских источников известно, что в тот исторический период другие народы также создавали скрижали при заключении своих договоров. Более того, можно заметить поразительное сходство в деталях между десятью заповедями как документом завета и другими подобными документами той эпохи. Например, хеттский царь мог начать заветное соглашение со своими вассалами следующими словами: «Так говорит солнцеподобный царь Мурсилий, великий царь, царь земли хеттов... »
повелел вам исполнять, десятисловие, и написал его на двух каменных скрижалях» . Из небиблейских источников известно, что в тот исторический период другие народы также создавали скрижали при заключении своих договоров. Более того, можно заметить поразительное сходство в деталях между десятью заповедями как документом завета и другими подобными документами той эпохи. Например, хеттский царь мог начать заветное соглашение со своими вассалами следующими словами: «Так говорит солнцеподобный царь Мурсилий, великий царь, царь земли хеттов... »
Очень похоже на преамбулу договора Бога с Израилем: «Я Господь, Бог твой... » Могущественный князь представляет себя подданным. Тексты хеттских соглашений могли продолжаться повествованием о милостях, оказанных царем своим вассалам. И в прологе к десяти заповедям мы читаем, что Яхве вывел народ Израиля из Египта, дома рабства. Затем хеттский властитель-феодал определял обязанности, которые должны были исполнять его подданные. И в декалоге мы находим правила, которые Израиль должен был исполнять по завету с Яхве.
Большое спасибо!