Размы шляя о десяти заповедях, мы говорим о Господних п овелениях и о Его законе, который не утратил значимости в период нового завета. Но невозможно должным образом размы шля ть о законе, не возвращаясь снова и снова к мысли о свободе и освобождении.

Пролог к декалогу не позволяет относиться к десяти заповедям как к набору правил для рабов. Напротив, это правила жизни для освобожденных людей, людей, которые должны проявлять рассудительность, чтобы снова не оказаться в оковах рабства. Тем не менее можно представить избавление из Египта и десять заповедей, дарованные в связи с этим избавлением, так, что они уведут на ложный путь. Я имею в виду современную теологию освобождения. Ее главный принцип - освобождение от различных видов

социальной несправедливости. Подобно тому, как народ Израиля освободился от египетского плена, угнетенное человечество должно сбросить с себя оковы всех возможных форм рабства. Притесняемые группы общества должны освобождаться от рабства апартеида, капитализма, патриархальных устоев, гетеросексуальных норм и тому подобного. Все чернокожие в Африке, бедняки в Южной Америке, женщины и гомосексуалисты хотят быть свободными. Богословы приходят к ним на помощь с проповедью о том, что Бог является их освободителем - Он освобождает людей от любой формы рабства. Просто послушайте библейский мотив исхода!

Даума Йохем - Десять заповедей - руководство для христианской жизни

пер. с англ. – Минск Полиграфкомбинат им. Я. Коласа, 2019. - 464 с.

ISBN 978-985-7101-49-8

Даума Йохем - Десять заповедей - Содержание

Первая заповедь

Вторая заповедь

Третья заповедь

Четвертая заповедь

Пятая заповедь

Шестая заповедь

Седьмая заповедь

Восьмая заповедь

Девятая заповедь

Десятая заповедь

Даума,Йохем - Десять заповедей - Пролог

При любом рассмотрении десяти заповедей нужно обращать внимание на пролог, или преамбулу, так как в нем содержатся слова Бога, которыми Он сопроводил дарование десяти заповедей на горе Хорив. Ортодоксальные иудеи придают настолько высокую ценность этим словам, что включают их в первую заповедь. Но едва ли с этим можно согласиться, потому что в словах пролога нет повелений. Скорее, Бог начинает излагать их в последующих словах: «Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим» (Исх. 20:3). Более того, для того чтобы число заповедей не изменилось, иудеи вынуждены были объединить две другие заповеди в одну. Как и католики с лютеранами, они объединяют то, что мы называем первой и второй заповедями, в одну заповедь, а затем определяют порядок от третьей до десятой заповеди так же, как это делают христиане-реформаты. Рассматривая вторую заповедь, я постараюсь показать, что объединять первую и вторую заповеди неправильно. А сейчас просто скажу, что не нужно делать из пролога отдельную заповедь -нужно просто уделить ему должное внимание.