Даунинг - Исцеление брака
«Я перепробовала всё, но он не меняется». Если эта мысль стала фоном вашей жизни, книга Карлы Даунинг — для вас. Часто христианские жены попадают в ловушку, полагая, что смирение означает пассивное согласие с грехом, зависимостью или эмоциональной холодностью мужа. Карла Даунинг, магистр богословия и лицензированный психотерапевт, разрушает этот стереотип.
«Исцеление брака» — это практическое руководство по выходу из тупика созависимости. Автор предлагает 10 библейских принципов, которые помогают сместить фокус с бесконечных и бесплодных попыток исправить супруга на изменение собственных реакций и поступков. Это не эгоизм, а единственный работающий способ разорвать замкнутый круг боли.
Вы узнаете, как устанавливать здоровые границы, как «отстраняться с любовью», чтобы сохранить себя, и как перестать потакать разрушительному поведению мужа. Эта книга возвращает женщине достоинство и дает инструменты, которые могут спасти брак, даже если пока за его спасение борется только одна сторона.
Даунинг, Карла - Исцеление брака - 10 спасительных принципов для женщин
Пер. с англ. - СПб.: Виссон, 2019. - 208 с. - (Христианская семья).
ISBN 978-0-8341-2941-2 (англ.)
Даунинг, Карла - Исцеление брака – Содержание
Введение
Глава 1. Ищите помощи
Глава 2. Усвойте духовные истины
Глава 3. Меняйте себя, а не его
Глава 4. Отстранитесь, продолжая любить
Глава 5. Заботьтесь о себе
Глава 6. Посмотрите в лицо своим страхам
Глава 7. Говорите истину с любовью
Глава 8. Установите личные границы
Глава 9. Поставьте детей на первое место
Глава 10. Войдите в Божий покой
No comments yet. Be the first!