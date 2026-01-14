Даунинг - Исцеление брака

«Я перепробовала всё, но он не меняется». Если эта мысль стала фоном вашей жизни, книга Карлы Даунинг — для вас. Часто христианские жены попадают в ловушку, полагая, что смирение означает пассивное согласие с грехом, зависимостью или эмоциональной холодностью мужа. Карла Даунинг, магистр богословия и лицензированный психотерапевт, разрушает этот стереотип.

«Исцеление брака» — это практическое руководство по выходу из тупика созависимости. Автор предлагает 10 библейских принципов, которые помогают сместить фокус с бесконечных и бесплодных попыток исправить супруга на изменение собственных реакций и поступков. Это не эгоизм, а единственный работающий способ разорвать замкнутый круг боли.

Вы узнаете, как устанавливать здоровые границы, как «отстраняться с любовью», чтобы сохранить себя, и как перестать потакать разрушительному поведению мужа. Эта книга возвращает женщине достоинство и дает инструменты, которые могут спасти брак, даже если пока за его спасение борется только одна сторона.

Даунинг, Карла - Исцеление брака - 10 спасительных принципов для женщин

Пер. с англ. - СПб.: Виссон, 2019. - 208 с. - (Христианская семья).

ISBN 978-0-8341-2941-2 (англ.)

Даунинг, Карла - Исцеление брака – Содержание

Введение

Глава 1. Ищите помощи

Глава 2. Усвойте духовные истины

Глава 3. Меняйте себя, а не его

Глава 4. Отстранитесь, продолжая любить

Глава 5. Заботьтесь о себе

Глава 6. Посмотрите в лицо своим страхам

Глава 7. Говорите истину с любовью

Глава 8. Установите личные границы

Глава 9. Поставьте детей на первое место

Глава 10. Войдите в Божий покой



