Давидов - Дэрех эрец

Дэрех эрец кадма ле Тора, то есть предшествовала Дарованию Торы. Еврейские мудрецы сказали, что предписания «Дэрех эрец» были даны Первому человеку, Адаму (Ваикра Раба 9:3).

Буквальное значение этих слов - Путь земной. Это такой образ жизни, когда человек находится в мире с самим собой и окружающими его людьми. Это правила морали, которые он получил от своих родителей и учителей. Это умение спать и есть, одеваться и разговаривать, работать и отдыхать, учиться и обучать, любить и ненавидеть, умение пользоваться благами этого мира и умение служить обществу.

Мы обязаны строго следовать правилам Дэрех эрец, так как служим примером для других, и наши проступки позорят не только нас самих, но и весь наш народ.

Эти правила включают не только наставления относительно этикета и манер, но и этические принципы, согласно которым лучше быть среди преследуемых и унижаемых, чем среди преследующих и унижающих (Рамбам, Деот 5).

Это правила взаимоотношения между мужчинами и женщинами, между детьми и их родителями, между учителями и учениками, между теми, кто распоряжается, и теми, кто исполняет распоряжения.

Человек пришёл в этот мир как хозяин, а не как разбойник, и когда он подрастает и начинает понимать своих наставников, должен освоить и исполнять эти правила до последнего часа своей жизни. Как сказано: «Кем люди довольны, тем и Б-г доволен; но кого люди не любят, того не любит и Б-г» (Авот 3:10).

Первая часть этой книги - Дэрех Эрец Зута.

Трактат «Дэрех Эрец Зута» вошёл в раздел «Незикин» Вавилонского Талмуда (Бавли). Здесь мы нашли советы и наставления для совершенствования наших нравственных и духовных качеств. Разработаны они были в те же годы, когда создавался Талмуд, а отредактированы и записаны во времена гаонов.

Этот трактат продолжает тему более ранних книг: «Мишлей» и «Пиркей авот».

Вторая часть книги - Путь Земной.

Многое мы почерпнули из ТаНаХа и Талмуда, из книг «Дэ-рех Эрец Раба» и «Дэрех Эрец Зута», из Мидрашей, из «Мишнэ Тора» Рамбама, из книги рабби ЙеЬошуа бар Хаим-Исраэля «Тов ЙеЬошуа».

Талмуд, Мидраши и наши великие учителя передали эти правила последующим поколениям.

Это правила питания и здорового образа жизни. Даже перед смертью человек должен соблюдать определённые правила, чтобы не опозорить своё имя и прожитую жизнь.

Мы предлагаем пройти весь этот Путь земной и воспользоваться благим даром, оставленным нам предшествующими поколениями.

Адам Давидов

Адам Давидов - Дэрех эрец - Путь земной - Образ жизни от рождения до последнего часа

Из ТаНаХа, Талмуда, Мидрашей и книг великих учителей Торы собрал эти правила Адам Давидов

Центр Торы и духовного развития горских евреев

jewish book еврейская книга

Иерусалим - Красная слобода 5770 - 2009

Перевод и комментарий: Адам Давидов

DERECH ERETZ

Translation and commentary: Adam Davidov

Издательский дом "Еврейская Книга" Директор: Мендель Шапиро

Jewish Book LTD

Mendel Shapiro

Центр Торы и духовного развития горских евреев

Израиль - тел. (972) 2-6430263, (972) 54-7954-061

Азербайджан - тел. (994) 169-5-10-80, (994) 50-557-785-09

ISBN 978-965-7412-21-3

Адам Давидов - Дэрех эрец - Путь земной - Образ жизни от рождения до последнего часа - Содержание

Предисловие

ДЭРЕХ ЭРЕЦ ЗУТА

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ГЛАВА ВТОРАЯ

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ГЛАВА ПЯТАЯ

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ПУТЬ ЗЕМНОЙ

МУЖ И ЖЕНА

ДОБРОЕ ИМЯ

РОДИТЕЛИ И ДЕТИ

ДЕТИ И РОДИТЕЛИ

УЧИТЬСЯ И УЧИТЬ

ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

МОЙДОМ

ГОСТЕПРИИМСТВО

ДОРОГА

СОН

ОДЕЖДА

ПИТАНИЕ

ЛЕЧИТЬСЯ И ЛЕЧИТЬ

ВОЙТИ В ДРУГОЙ МИР

Адам Давидов - Дэрех эрец - Путь земной - Образ жизни от рождения до последнего часа - ДЭРЕХ ЭРЕЦ ЗУТА - Правила еврейских мудрецов

Скромный и кроткий, расторопный и исполненный мудрости, всеми любимый, он с домашними мягок, он боится греха и судит людей по их делам.

Говорит: «Ничего, что есть в этом мире, я не желаю, так как мир этот - не мой ».

Сидит он и учится, и одежды свои готов расстелить под ногами учителей.

Никто не видит порока в нём.

Если спрашивает - только по делу, а отвечает - по существу.

Стань и ты как раскрытый бурдюк, впускающий воздух, как глубокая грядка, держащая воду, как кувшин просмоленный будь, хранящий вино.

Как губка впитывай всё.

Не будь как пролом, через который врывается ветер, и не как узкий проход, через который оскверняется содержимое.

Будь как порог, на который все наступают или как крюк, на который вешают всё.

Если внезапно добро твоё пропадёт, вспомни Иова, что потерял и имущество, и здоровье своё.

Если настигнут болезни тебя, вспомни Датана и Авирама, живыми спустились они в Шеол.

Не спотыкайся глазами своими, ибо только глаза подводят нас (в нашей дороге).

Не позорь уста свои, чтобы не ел больше меры.

И не отходи от заповедей, и не учись чужим верованиям, не то попадёшь в ГеЬином.

Если порочат тебя - не отвечай им, самый важный из тех, кто тебя бранит, будет мелким в твоих глазах.

А если ты опорочишь других, самый ничтожный великим окажется перед тобой, пока не примиришься с ним.

Не срами своё имя, ибо Тору этим не возвеличишь: люби и цени её.

Люби и цени все создания (Б-га).

Своё желание ставь после желаний другого, так Ра-хель поступала с Леей, и Давид с Шаулем.

Свои желания и желания близких своих не ставь выше воли Небес. Так Яаков (чтобы не возбуждать ревность других сыновей) не целовал Йосефа.

Отойди от всего, что приводит к греху, от всего дурного и от всего что, выглядит, как дурное, чтобы другие не заподозрили тебя в грехе.

Не доноси на товарища; тот, кто доносит на товарища - неизлечим.

Не ешь хлеб с коhеном, если он ам ha-арец (простолюдин), чтобы не осквернить святое (в случае, если по ошибке он накормит тебя тем, что можно ест только коhенам).

Отстраняйся от недовольства, чтобы досадой своей сам себе не добавил зла.