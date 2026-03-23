Перед вами книга мудрейшего из людей — Шеломо (Соломона) бен Давида, царя в Иерушалаиме, сорок лет правившего еврейским государством.

Создатель наш, Благословенный! Удели нам от мудрости и мужества наших Учителей, чтобы мы понимали их учение и следовали их наставлениям. Книга эта - их книга, я же старался передать понятным языком то, что уже сказано и что живёт в мире тысячи лет. Создатель наш, Благословенный! Мы восхваляем иблагодарим Тебя за то, что дал нам жизнь для исполнения и изучения заповедей. «Ибо в этом весь человек».

Адам Давидов - КОhЕЛЕТ - КНИГА ЦАРЯ - Книга Екклесиаста - Комментарии, собранные из Танаха, «Меам лоэз», Талмуда, мидрашей, Раши и Теhилим

SEFER KOHELET

Book of Ecclesiastes

JEWISH BOOK

ЕВРЕЙСКАЯ КНИГА

От издателей

Царь Шеломо умер рано, прожив всего пятьдесят три года, однако за свою недолгую жизнь он сумел достичь небывалых высот мудрости и благочестия.

Строитель Первого Храма, Шеломо возвёл множество домов учения и синагог, неустанно заботясь о распространении света Торы в еврейском народе. Слава о нём разнеслась далеко за пределы Земли Израиля. Имя его живёт в веках.

Книга «Коhелет» (буквально: «Проповедующий в собрании») написана царём Шеломо на склоне лет. В этой сокровищнице человеческой мысли собраны размышления о мире земном (Олам ha-зэ) и о мире грядущем (Олам ha-ба); пытливый читатель найдёт в ней не только явную, но также и тайную, скрытую мудрость. Эта книга для тех, кто жаждет наполнить свою жизнь смыслом и отыскать своё место в мире.

«...hавель hавалим, всё hавэль» («...Суета сует, всё суета»),— гласит второй стих первой главы. Множество доводов, подтверждающих эти слова, приведёт Коhелет на страницах своей книги. Однако не следует думать, что, называя наше повседневное бытие суетой, мудрейший из людей обесценивает тем самым человеческую жизнь. Действия, направленные на умножение удовольствий в этом мире, — говорит Шеломо, — суть пар, рассеивающийся в пространстве, и суета.

Существование человека имеет смысл лишь тогда, когда взор его устремлен ввысь и все его земные поступки продиктованы жаждой прилепиться к Всевышнему, исполняя Его волю: «Бога бойся и заповеди Его соблюдай, ибо в этом весь человек» (Коhелет 12:13).

Директор издательского дома «Еврейская книга» Мендель Шапиро