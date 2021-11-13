Первая часть нашей книги посвящена истории. В первой главе описана вкратце вся история человека с момента его создания до рождения Мошэ-рабэну. Заметим, что нет, не было и не будет в мире источника, раскрывающего всю человеческую историю, да еще с такой точностью и в такой удивительной подробности, как наша Тора.

В основу этой главы положена знаменитая книга "Сэдэр адорот", передаваемая из поколения в поколение много тысяч лет. Нами взят ее последний вариант, изданный под редакцией раввина Йихъеля Шэломо Альприна. Нами избраны лишь основные и наиболее важные моменты, описанные в книге. Мы надеемся, что эта глава поможет дорогому читателю не только увидеть развитие исторических событий и череду поколений, но и понять причину существующего хода истории.

Вторая глава книги посвящена истории общины горских евреев. Ее автор историк и литератор, мой отец, Адам Давидов. Его очерк - компиляция многих работ путешественников и ученых, евреев и неевреев. Много лет он кропотливо трудился над очерком, тщательно проверяя многочисленные источники, отбирая лишь авторитетные. Это результат его чудесной работы. Данная глава призвана показать пренадлежность горских евреев к еврейскому народу, раскрыть многотысячелетнюю историю нашей замечательной общины.

Гавриэль Давидов - Пути к истоку - Настольная книга еврея

из серии Эльгибор

Иерусалим ,5761 год

436с.

Гавриэль Давидов - Пути к истоку - Настольная книга - Оглавление

Путь первый. История человека

Глава 1. История человека

Первый Человек

Каин и Эвель

Продолжение рода

Падение

Ковчег

Всемирный потоп

Жизнь продолжается

Нимрод

Авраам

Династия Фараонов

Большая битва

Ишмаэль

Бэр ит Авраам

Огонь с небес

Ицхак

Акидат Ицхак

Потомство Авраама

Яаков и Эсав

Первородство

Побег Яакова к Лавану

Встреча братьев

Случай в Шэхеме

Йосэф

Долгожданная встреча

Сход в Египет

Смерть Яакова

Ненависть потомков Эсава

Смерть братьев

Начало рабства

Евреи - рабы в Египте

Рождение Моисея

Глава 2. Горские евреи

Путь второй. Цель и смысл жизни

Глава 1. У мира есть хозяин

Глава 2. ОБ ИСПОЛНЕНИИ МИЦВОТ

Глава 3. ДУША И ТЕЛО

Глава 4. СУД ЦАРЯ ЦАРЕЙ

Глава 5. ВОСКРЕШЕНИЕ МЕРТВЫХ И ПРИХОД МАШИЯХА

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПУТЬ ТРЕТИЙ. ЗАПОВЕДИ И ЗАПРЕТЫ ТОРЫ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Глава 1. О ТОРЕ

Глава 2. ЯЗЫК ИВРИТ

Глава 3. УТРЕННИЕ МИЦВОТ ЕВРЕЯ

Глава 4. ТЭФИЛА

Глава 5. БЭРАХОТ

Глава 6. ШАББАТ

Глава 7. ЁМ ТОВ

Глава 8. ХОЛЬ ha-МОЭД

Глава 9. КАЛЕНДАРЬ

Глава 10. РОШ ХОДЭШ

Глава 11. РОШ ha-ШАНА

Глава 12. ЁМ КИПУР

Глава 13. ПРАЗДНИК СУККОТ

Глава 14. ШЕМИНИ АЦЕРЕТ - СИМХАТ-ТОРА

Глава 15. ХАНУКА

Глава 16. АРБА ПАРШИЁТ

Глава 17. ПУРИМ

Глава 18. ПЕСАХ

Глава 19. СЭФИРАТ-ha-OMEP

Глава 20. ЛАГ БАОМЕР

Глава 21. ШАВУОТ

Глава 22. СКОРБНЫЕ ДНИ

Глава 23. ЗАКОНЫ И ОБРЯДЫ ТРАУРА

Глава 24. О КАШЕРНОСТИ ПИЩИ

Глава 25. КАШЕРНОЕ МЯСО

Глава 26. МЯСО И МОЛОКО

Глава 27. ТЭВИЛАТ-КЕЛИМ

Глава 28. ТОЛАИМ (Черви)

Глава 29. БИШУЛЕ-ГОИМ

Глава 30. ПАТ ГОИМ (Хлеб)

Глава 31. МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ НЕЕВРЕЯ

Глава 36. СИЛА ЕВРЕЙСКИХ МУДРЕЦОВ

Глава 37. ЛАШОН ha־PA

Глава 38. AhABAT ha-ЗУЛЯТ

Глава 39. ЛО ЛАХМОД

Глава 40. ШЭВУАТ-ШАВ

Глава 41. ШААТНЭЗ

Глава 42. ПЕАТ-ЗАКАН

Глава 43. ЧИСТОТА ЕВРЕЙСКОЙ СЕМЬИ

Глава 44. ЗАПОВЕДИ ДЛЯ ЖЕНЩИН

Гавриэль Давидов - Пути к истоку – История человека

Великий Вечный Всемогущий Творец мироздания за пять дней создал Вселенную, а в шестой сотворил человека, венец и основное звено мироздания.

Первый человек - У нас нет никакого понятия о величии и могуществе Первого Человека, созданного непосредственно Творцом. Устная Тора рассказывает, что увидев Первого Человека, все другие создания Всевышнего, во всех мирах, во всех сферах, ужаснулись и вострепетали. Его физическая форма была грандиозна, а духовная сущность казалась беспредельной. Первый Человек был наделен Всевышним колоссальными силой и могуществом. Даже ангелы (высшие духовные силы) выстроились перед ним, воздать хвалу, перепутав его с Создателем. И тогда Всевышний навел на него сон. Увидев это ангелы встрепенулась и поняли, что ошиблись. Пока Первый Человек спал, Всемогущий разделил его на две части - на мужскую (Адам) и женскую (Хава).

С них и началась история человечества. Адам и Хава были созданы в йом ашиши (в пятницу) первого Тишрея, созданы взрослыми в возрасте двадцати лет. В этот же день они родили семерых, сначала двойню: Каина с близняшкой, а потом тройню: Эвеля с двумя близняшками. В этот же день Всевышний ввел их в Ган Эдэн (Райский Сад), и запретил есть плоды Эц адаат тов вэ ра (Дерево познания добра и зла). В этот же день они нарушили запрет и были изгнаны из Ган Эдэна. С этого момента они потеряли и величие и могущество и стали простыми людьми. Они были наказаны: Адаму был вынесен приговор: "Проклята земля из-за тебя, в муках будешь питаться от нее все дни жизни твоей. В поте лица будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, ибо из нее ты взят прах ты и в прах возвратишься".

Приговор Хаве: "Приумножу муки твои в беременности твоей, в муках будешь рожать детей, к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою". С первым нарушением воли Творца люди потеряли бессмертие. Окончился шаббат и в йом ришон Адам, в надежде получить прощение, принял на себя пост. Он вошел в воды Гехона и семь недель не выходил из реки, не ел и не пил дойдя до полного истощения. Первые люди получили шесть мицвот (заповедей): не поклоняться идолам, не прелюбодействовать, не убивать, не воровать, не произносить имени Творца даже по буквам, вершить правосудие.

Каин и Эвель - Каин невзлюбил своего брата Эвеля, позавидовал ему и на пятьдесят первый день творения убил его. Два самых близких друг другу человека не ужились на огромной ненаселённой планете. Если мы не найдем места друг для друга в своем сердце, весь мир окажется тесным. Всевышний проклял Каина. "Изгнанником и скитальцем будешь ты на земле, пока не умрешь", - сказано было ему. Каин дал большое потомство - сто человек. У него был сын Ханох, у Ханоха - Ирад, у Ирада - Мэхуяэль, у Мэхуяэля - Метушаэль, у Метушаэля - Лемэх. В возрасте 130 лет Каин совершенно случайно погиб от стрелы Лемеха.