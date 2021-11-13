Давидов Гавриэль - Пути к истоку
Первая часть нашей книги посвящена истории. В первой главе описана вкратце вся история человека с момента его создания до рождения Мошэ-рабэну. Заметим, что нет, не было и не будет в мире источника, раскрывающего всю человеческую историю, да еще с такой точностью и в такой удивительной подробности, как наша Тора.
В основу этой главы положена знаменитая книга "Сэдэр адорот", передаваемая из поколения в поколение много тысяч лет. Нами взят ее последний вариант, изданный под редакцией раввина Йихъеля Шэломо Альприна. Нами избраны лишь основные и наиболее важные моменты, описанные в книге. Мы надеемся, что эта глава поможет дорогому читателю не только увидеть развитие исторических событий и череду поколений, но и понять причину существующего хода истории.
Вторая глава книги посвящена истории общины горских евреев. Ее автор историк и литератор, мой отец, Адам Давидов. Его очерк - компиляция многих работ путешественников и ученых, евреев и неевреев. Много лет он кропотливо трудился над очерком, тщательно проверяя многочисленные источники, отбирая лишь авторитетные. Это результат его чудесной работы. Данная глава призвана показать пренадлежность горских евреев к еврейскому народу, раскрыть многотысячелетнюю историю нашей замечательной общины.
Гавриэль Давидов - Пути к истоку - Настольная книга еврея
из серии Эльгибор
Иерусалим ,5761 год
436с.
Гавриэль Давидов - Пути к истоку - Настольная книга - Оглавление
Путь первый. История человека
Глава 1. История человека
- Первый Человек
- Каин и Эвель
- Продолжение рода
- Падение
- Ковчег
- Всемирный потоп
- Жизнь продолжается
- Нимрод
- Авраам
- Династия Фараонов
- Большая битва
- Ишмаэль
- Бэр ит Авраам
- Огонь с небес
- Ицхак
- Акидат Ицхак
- Потомство Авраама
- Яаков и Эсав
- Первородство
- Побег Яакова к Лавану
- Встреча братьев
- Случай в Шэхеме
- Йосэф
- Долгожданная встреча
- Сход в Египет
- Смерть Яакова
- Ненависть потомков Эсава
- Смерть братьев
- Начало рабства
- Евреи - рабы в Египте
- Рождение Моисея
Глава 2. Горские евреи
Путь второй. Цель и смысл жизни
- Глава 1. У мира есть хозяин
- Глава 2. ОБ ИСПОЛНЕНИИ МИЦВОТ
- Глава 3. ДУША И ТЕЛО
- Глава 4. СУД ЦАРЯ ЦАРЕЙ
- Глава 5. ВОСКРЕШЕНИЕ МЕРТВЫХ И ПРИХОД МАШИЯХА
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПУТЬ ТРЕТИЙ. ЗАПОВЕДИ И ЗАПРЕТЫ ТОРЫ
ПРЕДИСЛОВИЕ
- Глава 1. О ТОРЕ
- Глава 2. ЯЗЫК ИВРИТ
- Глава 3. УТРЕННИЕ МИЦВОТ ЕВРЕЯ
- Глава 4. ТЭФИЛА
- Глава 5. БЭРАХОТ
- Глава 6. ШАББАТ
- Глава 7. ЁМ ТОВ
- Глава 8. ХОЛЬ ha-МОЭД
- Глава 9. КАЛЕНДАРЬ
- Глава 10. РОШ ХОДЭШ
- Глава 11. РОШ ha-ШАНА
- Глава 12. ЁМ КИПУР
- Глава 13. ПРАЗДНИК СУККОТ
- Глава 14. ШЕМИНИ АЦЕРЕТ - СИМХАТ-ТОРА
- Глава 15. ХАНУКА
- Глава 16. АРБА ПАРШИЁТ
- Глава 17. ПУРИМ
- Глава 18. ПЕСАХ
- Глава 19. СЭФИРАТ-ha-OMEP
- Глава 20. ЛАГ БАОМЕР
- Глава 21. ШАВУОТ
- Глава 22. СКОРБНЫЕ ДНИ
- Глава 23. ЗАКОНЫ И ОБРЯДЫ ТРАУРА
- Глава 24. О КАШЕРНОСТИ ПИЩИ
- Глава 25. КАШЕРНОЕ МЯСО
- Глава 26. МЯСО И МОЛОКО
- Глава 27. ТЭВИЛАТ-КЕЛИМ
- Глава 28. ТОЛАИМ (Черви)
- Глава 29. БИШУЛЕ-ГОИМ
- Глава 30. ПАТ ГОИМ (Хлеб)
- Глава 31. МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ НЕЕВРЕЯ
- Глава 36. СИЛА ЕВРЕЙСКИХ МУДРЕЦОВ
- Глава 37. ЛАШОН ha־PA
- Глава 38. AhABAT ha-ЗУЛЯТ
- Глава 39. ЛО ЛАХМОД
- Глава 40. ШЭВУАТ-ШАВ
- Глава 41. ШААТНЭЗ
- Глава 42. ПЕАТ-ЗАКАН
- Глава 43. ЧИСТОТА ЕВРЕЙСКОЙ СЕМЬИ
- Глава 44. ЗАПОВЕДИ ДЛЯ ЖЕНЩИН
Гавриэль Давидов - Пути к истоку – История человека
Великий Вечный Всемогущий Творец мироздания за пять дней создал Вселенную, а в шестой сотворил человека, венец и основное звено мироздания.
Первый человек - У нас нет никакого понятия о величии и могуществе Первого Человека, созданного непосредственно Творцом. Устная Тора рассказывает, что увидев Первого Человека, все другие создания Всевышнего, во всех мирах, во всех сферах, ужаснулись и вострепетали. Его физическая форма была грандиозна, а духовная сущность казалась беспредельной. Первый Человек был наделен Всевышним колоссальными силой и могуществом. Даже ангелы (высшие духовные силы) выстроились перед ним, воздать хвалу, перепутав его с Создателем. И тогда Всевышний навел на него сон. Увидев это ангелы встрепенулась и поняли, что ошиблись. Пока Первый Человек спал, Всемогущий разделил его на две части - на мужскую (Адам) и женскую (Хава).
С них и началась история человечества. Адам и Хава были созданы в йом ашиши (в пятницу) первого Тишрея, созданы взрослыми в возрасте двадцати лет. В этот же день они родили семерых, сначала двойню: Каина с близняшкой, а потом тройню: Эвеля с двумя близняшками. В этот же день Всевышний ввел их в Ган Эдэн (Райский Сад), и запретил есть плоды Эц адаат тов вэ ра (Дерево познания добра и зла). В этот же день они нарушили запрет и были изгнаны из Ган Эдэна. С этого момента они потеряли и величие и могущество и стали простыми людьми. Они были наказаны: Адаму был вынесен приговор: "Проклята земля из-за тебя, в муках будешь питаться от нее все дни жизни твоей. В поте лица будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, ибо из нее ты взят прах ты и в прах возвратишься".
Приговор Хаве: "Приумножу муки твои в беременности твоей, в муках будешь рожать детей, к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою". С первым нарушением воли Творца люди потеряли бессмертие. Окончился шаббат и в йом ришон Адам, в надежде получить прощение, принял на себя пост. Он вошел в воды Гехона и семь недель не выходил из реки, не ел и не пил дойдя до полного истощения. Первые люди получили шесть мицвот (заповедей): не поклоняться идолам, не прелюбодействовать, не убивать, не воровать, не произносить имени Творца даже по буквам, вершить правосудие.
Каин и Эвель - Каин невзлюбил своего брата Эвеля, позавидовал ему и на пятьдесят первый день творения убил его. Два самых близких друг другу человека не ужились на огромной ненаселённой планете. Если мы не найдем места друг для друга в своем сердце, весь мир окажется тесным. Всевышний проклял Каина. "Изгнанником и скитальцем будешь ты на земле, пока не умрешь", - сказано было ему. Каин дал большое потомство - сто человек. У него был сын Ханох, у Ханоха - Ирад, у Ирада - Мэхуяэль, у Мэхуяэля - Метушаэль, у Метушаэля - Лемэх. В возрасте 130 лет Каин совершенно случайно погиб от стрелы Лемеха.
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