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Давидов Гавриэль - Пути к истоку

Гавриэль Давидов - Пути к истоку - Настольная книга еврея
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, **Ecclesiology Faith Experience, History, Religious Studies Atheism
Первая часть нашей книги посвящена истории. В первой главе описана вкратце вся история человека с момента его создания до рождения Мошэ-рабэну. Заметим, что нет, не было и не будет в мире источника, раскрывающего всю человеческую историю, да еще с такой точностью и в такой удивительной подробности, как наша Тора.
В основу этой главы положена знаменитая книга "Сэдэр адорот", передаваемая из поколения в поколение много тысяч лет. Нами взят ее последний вариант, изданный под редакцией раввина Йихъеля Шэломо Альприна. Нами избраны лишь основные и наиболее важные моменты, описанные в книге. Мы надеемся, что эта глава поможет дорогому читателю не только увидеть развитие исторических событий и череду поколений, но и понять причину существующего хода истории.
Вторая глава книги посвящена истории общины горских евреев. Ее автор историк и литератор, мой отец, Адам Давидов. Его очерк - компиляция многих работ путешественников и ученых, евреев и неевреев. Много лет он кропотливо трудился над очерком, тщательно проверяя многочисленные источники, отбирая лишь авторитетные. Это результат его чудесной работы. Данная глава призвана показать пренадлежность горских евреев к еврейскому народу, раскрыть многотысячелетнюю историю нашей замечательной общины.

Гавриэль Давидов - Пути к истоку - Настольная книга еврея

из серии Эльгибор
Иерусалим ,5761 год
436с.

Гавриэль Давидов - Пути к истоку - Настольная книга - Оглавление

Путь первый. История человека
Глава 1. История человека
  • Первый Человек
  • Каин и Эвель
  • Продолжение рода
  • Падение
  • Ковчег
  • Всемирный потоп
  • Жизнь продолжается
  • Нимрод
  • Авраам
  • Династия Фараонов
  • Большая битва
  • Ишмаэль
  • Бэр ит Авраам
  • Огонь с небес
  • Ицхак
  • Акидат Ицхак
  • Потомство Авраама
  • Яаков и Эсав
  • Первородство
  • Побег Яакова к Лавану
  • Встреча братьев
  • Случай в Шэхеме
  • Йосэф
  • Долгожданная встреча
  • Сход в Египет
  • Смерть Яакова
  • Ненависть потомков Эсава
  • Смерть братьев
  • Начало рабства
  • Евреи - рабы в Египте
  • Рождение Моисея
Глава 2. Горские евреи
Путь второй. Цель и смысл жизни
  • Глава 1. У мира есть хозяин
  • Глава 2. ОБ ИСПОЛНЕНИИ МИЦВОТ
  • Глава 3. ДУША И ТЕЛО
  • Глава 4. СУД ЦАРЯ ЦАРЕЙ
  • Глава 5. ВОСКРЕШЕНИЕ МЕРТВЫХ И ПРИХОД МАШИЯХА
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПУТЬ ТРЕТИЙ. ЗАПОВЕДИ И ЗАПРЕТЫ ТОРЫ
ПРЕДИСЛОВИЕ
  • Глава 1. О ТОРЕ
  • Глава 2. ЯЗЫК ИВРИТ
  • Глава 3. УТРЕННИЕ МИЦВОТ ЕВРЕЯ
  • Глава 4. ТЭФИЛА
  • Глава 5. БЭРАХОТ
  • Глава 6. ШАББАТ
  • Глава 7. ЁМ ТОВ
  • Глава 8. ХОЛЬ ha-МОЭД
  • Глава 9. КАЛЕНДАРЬ
  • Глава 10. РОШ ХОДЭШ
  • Глава 11. РОШ ha-ШАНА
  • Глава 12. ЁМ КИПУР
  • Глава 13. ПРАЗДНИК СУККОТ
  • Глава 14. ШЕМИНИ АЦЕРЕТ - СИМХАТ-ТОРА
  • Глава 15. ХАНУКА
  • Глава 16. АРБА ПАРШИЁТ
  • Глава 17. ПУРИМ
  • Глава 18. ПЕСАХ
  • Глава 19. СЭФИРАТ-ha-OMEP
  • Глава 20. ЛАГ БАОМЕР
  • Глава 21. ШАВУОТ
  • Глава 22. СКОРБНЫЕ ДНИ
  • Глава 23. ЗАКОНЫ И ОБРЯДЫ ТРАУРА
  • Глава 24. О КАШЕРНОСТИ ПИЩИ
  • Глава 25. КАШЕРНОЕ МЯСО
  • Глава 26. МЯСО И МОЛОКО
  • Глава 27. ТЭВИЛАТ-КЕЛИМ
  • Глава 28. ТОЛАИМ (Черви)
  • Глава 29. БИШУЛЕ-ГОИМ
  • Глава 30. ПАТ ГОИМ (Хлеб)
  • Глава 31. МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ НЕЕВРЕЯ
  • Глава 36. СИЛА ЕВРЕЙСКИХ МУДРЕЦОВ
  • Глава 37. ЛАШОН ha־PA
  • Глава 38. AhABAT ha-ЗУЛЯТ
  • Глава 39. ЛО ЛАХМОД
  • Глава 40. ШЭВУАТ-ШАВ
  • Глава 41. ШААТНЭЗ
  • Глава 42. ПЕАТ-ЗАКАН
  • Глава 43. ЧИСТОТА ЕВРЕЙСКОЙ СЕМЬИ
  • Глава 44. ЗАПОВЕДИ ДЛЯ ЖЕНЩИН
Гавриэль Давидов - Пути к истоку – История человека
Великий Вечный Всемогущий Творец мироздания за пять дней создал Вселенную, а в шестой сотворил человека, венец и основное звено мироздания.
Первый человек - У нас нет никакого понятия о величии и могуществе Первого Человека, созданного непосредственно Творцом. Устная Тора рассказывает, что увидев Первого Человека, все другие создания Всевышнего, во всех мирах, во всех сферах, ужаснулись и вострепетали. Его физическая форма была грандиозна, а духовная сущность казалась беспредельной. Первый Человек был наделен Всевышним колоссальными силой и могуществом. Даже ангелы (высшие духовные силы) выстроились перед ним, воздать хвалу, перепутав его с Создателем. И тогда Всевышний навел на него сон. Увидев это ангелы встрепенулась и поняли, что ошиблись. Пока Первый Человек спал, Всемогущий разделил его на две части - на мужскую (Адам) и женскую (Хава).
С них и началась история человечества. Адам и Хава были созданы в йом ашиши (в пятницу) первого Тишрея, созданы взрослыми в возрасте двадцати лет. В этот же день они родили семерых, сначала двойню: Каина с близняшкой, а потом тройню: Эвеля с двумя близняшками. В этот же день Всевышний ввел их в Ган Эдэн (Райский Сад), и запретил есть плоды Эц адаат тов вэ ра (Дерево познания добра и зла). В этот же день они нарушили запрет и были изгнаны из Ган Эдэна. С этого момента они потеряли и величие и могущество и стали простыми людьми. Они были наказаны: Адаму был вынесен приговор: "Проклята земля из-за тебя, в муках будешь питаться от нее все дни жизни твоей. В поте лица будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, ибо из нее ты взят прах ты и в прах возвратишься".
Приговор Хаве: "Приумножу муки твои в беременности твоей, в муках будешь рожать детей, к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою". С первым нарушением воли Творца люди потеряли бессмертие. Окончился шаббат и в йом ришон Адам, в надежде получить прощение, принял на себя пост. Он вошел в воды Гехона и семь недель не выходил из реки, не ел и не пил дойдя до полного истощения. Первые люди получили шесть мицвот (заповедей): не поклоняться идолам, не прелюбодействовать, не убивать, не воровать, не произносить имени Творца даже по буквам, вершить правосудие.
Каин и Эвель - Каин невзлюбил своего брата Эвеля, позавидовал ему и на пятьдесят первый день творения убил его. Два самых близких друг другу человека не ужились на огромной ненаселённой планете. Если мы не найдем места друг для друга в своем сердце, весь мир окажется тесным. Всевышний проклял Каина. "Изгнанником и скитальцем будешь ты на земле, пока не умрешь", - сказано было ему. Каин дал большое потомство - сто человек. У него был сын Ханох, у Ханоха - Ирад, у Ирада - Мэхуяэль, у Мэхуяэля - Метушаэль, у Метушаэля - Лемэх. В возрасте 130 лет Каин совершенно случайно погиб от стрелы Лемеха.
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Rating 5.0 / 5
Added 13.11.2021
Author brat hurricane
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