Создатель наш, Благословенный, приближает нас к Себе, и у нас есть право и всегда есть возможность предстать перед Ним и воззвать к Нему.

Помни. Ты не один в этом мире, Он всегда с тобой, как отец, как наставник и как судья, который видит и оценивает не только твои поступки, но и потаённые желания. Благо тебе, когда ты удерживаешь с Ним связь.

Тот, кто благословил Авракама, Ицхака и Яакова, Моте u Ahapoua, Давида и Шеломо, благословит здоровьем, богатством, почётом, любовью, милостью и миром за издание этой книги праведного Савелия, сына Бенциона, его семью и народ Израиля!

Амен!

Выражаю глубокую благодарность за поддержку в издании этой книги Норику сыну Саалюма Мордахаеву Намику Исраэлю Якубову и директору издательства «Еврейская книга» Менделю Шапиро.

Адам Давидов - Ты не один

Иерусалим 2012 - 5773

Издательский дом "Еврейская Книга" Директор Мендель Шапиро

Publisher house Director

Jewish Book LTD Mendel Shapiro

В оформлении обложки использован фрагмент картины Марка Шагала

Адам Давидов - Ты не один - Содержание

1. Счастливый сын

2. Ты не один

3. Весы милосердия

4. Молитвы

5. Рабимошегаланти

6. Дождь

7. Такие дети

8. Молитва раби

9. Шма, Исраэль

10. Клятва

11. Тайна

12. Имя

13. Скажи амен

14. Амен

15. Песня матери

16. Ханукат-байт

17. Сердце

18. Женская молитва

19. Хана

20. Видуй

21. Ора

22. Встречаем субботу

23. Ночь брит ицхак

24. Пророк

25. Еврейская душа

26. Гиюр

27. Дорога к святой земле

28. Сэлихот

29. Кадош

30. Трудный выбор

31. Сон

32. Молитва перед сном

33. Благословение после еды

34. Приятного аппетита

35. Дед шоул

36. Тэрума и маасэр

37. Прерванный путь

38. Кадиш

39. Завещание

40. Проводы души

41. Яаков - исраэль

42. Законы наследования

43. Молитва моше

44. Счастливое рабство

45. Примечания