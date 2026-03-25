Давидова - Лепахин - Введение во храм Пресвятой Богородицы

Перед нами образ Введения младенца Марии во храм. Справа мы видим первосвященника, замершего в поклоне. Напротив него Иоаким и Анна - родители Пресвятой Богородицы. Между ними видны благочестивые девы. Между этими склонившимися как своды здания взрослыми — маленькая, хрупкая, едва достающая до пояса родителям фигура младенца Марии. Сразу же бросается в глаза, что девочке всего три года, но на ней одеяния Пресвятой Богородицы: мафорий вишневого цвета, темно-красные сандалии. Внимательно присмотревшись, в правом верхнем углу мы замечаем еще одну фигуру Марии в тех же одеяниях. Она восседает, как на троне, а рядом парящий в воздухе Ангел протягивает Ей что-то...

Атмосфера иконы праздничная, радостная: перед нами изображение торжества, собравшего множество народа. Что это за храм, в который входит маленькая Дева Мария? Почему вход в него так торжественно отмечается Ее близкими? Введение во храм - что это за праздник, который до сих пор отмечается христианами как двунадесятый, как один из главных праздников Церкви; какое значение он имеет для христианской культуры; как на протяжении веков он изображался, и с помощью каких художественных символов иконописцы раскрывали его смысл, вы узнаете из этой книги.

Русская икона - Давидова Мария, Лепахин Валерий - Введение во храм Пресвятой Богородицы

СПб.: Метропресс : ООО «Метропресс», 2013, 76 с.

ISBN 978 5 00000 013 7

Русская икона - Давидова Мария, Лепахин Валерий - Введение во храм Пресвятой Богородицы - Оглавление

СЮЖЕТ И ПОЧИТАНИЕ (Валерий Владимирович Лепахин)

ОБРАЗЫ И СИМВОЛЫ (Мария Георгиевна Давидова)

ОБРАЗ В ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ (Мария Георгиевна Давидова)

РАССКАЗ ОБ ОДНОМ ШЕДЕВРЕ (Мария Георгиевна Давидова)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СПИСОК ИЗОБРАЖЕНИЙ