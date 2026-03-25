Давидова - Сошествие Святого Духа на апостолов

Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Cultural Studies Art
Series Русская икона (43 books)

На полукруглой скамье сидят апостолы. Их разноцветные одежды подобно радуге ярко выделяются на светлом фоне иконы. Апостолов окружают античные портики, покрытые алыми полотнищами.

Лики учеников Христа выражают торжественное внимание.

Их спокойные величественные позы и неторопливые жесты свидетельствуют о том, что они собрались в честь великого и знаменательного события. Загадочная фигура старца в короне, осененного сумрачной аркой, огненные лучи, расходящиеся от темно-синей полусферы, венчающей изображение, — все это и привлекает, и приводит в некоторое недоумение. Понять язык древнего изображения, вникнуть в его содержание и символику поможет эта книга.

Русская икона - Давидова Мария - Сошествие Святого Духа на апостолов

Санкт-Петербург: Метропресс: ООО «Метропресс», 2014. - 76 с.

ISBN 978-5-00000-015-1

Русская икона - Давидова Мария - Сошествие Святого Духа на апостолов - Содержание

  • СЮЖЕТ И ПОЧИТАНИЕ (Мария Георгиевна Давидова)

  • ОБРАЗЫ И СИМВОЛЫ (Мария Георгиевна Давидова)

  • ОБРАЗ В ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ (Мария Георгиевна Давидова)

  • РАССКАЗ ОБ ОДНОМ ШЕДЕВРЕ (Мария Георгиевна Давидова)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СПИСОК ИЗОБРАЖЕНИЙ

Added 25.03.2026
Author brat christifid
