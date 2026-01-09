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Давтян - Религиозный этикет

Олег Давтян, Владимир Грусман - Религиозный этикет
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Category ESXATOS BOOKS, History, Reference, Religious Studies Atheism
Исторически сложилось так, что возникший на рубеже XVII и XVIII веков Санкт-Петербург - «Петровский Парадиз», - со дня своего основания стал городом многонациональным.
Безусловно, основой городского населения Санкт-Петербурга явились жители исконно русских губерний: Ярославской, Воронежской, Олонецкой, Рязанской и многих иных, издавна исповедующих православие.
Вместе с тем Петр I, который отличался своей этнической и религиозной веротерпимостью, сделал многое для привлечения в новую Северную столицу европейских и иных народов. Естественно, что в Санкт-Петербурге обосновались и живут бок о бок люди, исповедующие практически все мировые конфессии.
К началу нынешнего века в городе на Неве существуют почти 150 приходов Московского патриархата, а также приходы Римско-католической, Армянско-апостольской, Евангелическо-лютеранской церквей; религиозные объединения мусульман, буддистов, иудеев и протестантов. Храмы различных конфессий в Северной столице начали возводить еще при Петре Великом. Духовными символами Петербурга называют Александро-Невскую Лавру, Казанский и Исаакиевский соборы, Петропавловский собор.
Невский проспект украшают и являются свидетельствами высокой веротерпимости костел Святой Екатерины Александрийской, Петрикирхе, финская, эстонская и шведская церкви, величественный храм Армянской Апостольской Церкви. Главной мусульманской святыней является Соборная мечеть, построенная в 1909 году на Петроградской стороне. На Приморском проспекте расположен первый в истории России каменный храм буддистов дацан Гунзэчойнэй. Уникальная в своем архитектурном решении Хоральная синагога - сакральное место для верующих иудеев.
Пример нашего города Святого Петра является характерным для современной России примером конституционной и социальной веротерпимости, основой для неприятия реакционных и противоречащих канонам исторических конфессий течений.

Олег Давтян, Владимир Грусман - Религиозный этикет

СПб.: ООО «Издательско-полиграфическая компания «Коста», 2017. - 160 с.
lSBN 978-5-91258-403-9

Олег Давтян, Владимир Грусман - Религиозный этикет - Содержание

От издателя
Предисловие
Глава I. Русская Православная Церковь
  • Устройство православного храма
  • Алтарь
  • Солея
  • Иконы в храме
  • Правила поведения в православном храме
  • Церковные трапезы
  • Несколько практических советов
  • Правила обращения к священнослужителям
  • Правила переписки со священнослужителями
  • Примеры обращений
  • Примеры адрес-титула в письмах, заявлениях, прошениях
  • Примеры комплимента
Глава II. Армянская Апостольская Церковь
  • Армянская Церковь в России
  • Структура Армянской Церкви
  • Таинства
  • Богослужение в Армянской Церкви
  • Некоторые отличия между православием и армянским христианством
  • Иерархия современной Армянской Апостольской Церкви
  • Реликвии Армянской Церкви
  • Правила посещения Армянской церкви
Глава III. Католический храм
  • Основные отличия Католической Церкви от Православной
  • Устройство католического храма
  • Правила поведения
  • Порядок обращения к католическому священнику
  • Правила переписки
Глава IV. Мечеть
  • Духовные звания в исламе
  • Порядок приветствий
  • Устройство мечети
  • Правила поведения в мечети
  • Правила обращения к духовным лицам
Глава V. Буддийский храм
  • Возникновение буддизма в России
  • Устройство буддийского храма
  • Правила поведения
  • Буддийское духовенство и правила обращения
  • Буддийские праздники
Глава VI. Синагога
  • Устройство синагоги
  • Функции синагоги
  • Синагогальная служба
  • Иерархия
  • Правила поведения в синагоге
  • Правила общения со священнослужителями
  • Основные праздники
Краткий словарь религиозных терминов
Формы обращения, принятые в инославном мире
Использованная литература и интернет-ресурсы
Views 186
Rating 5.0 / 5
Added 09.01.2026
Author brat Eduard
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5.0/5 (3)

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