Исторически сложилось так, что возникший на рубеже XVII и XVIII веков Санкт-Петербург - «Петровский Парадиз», - со дня своего основания стал городом многонациональным.

Безусловно, основой городского населения Санкт-Петербурга явились жители исконно русских губерний: Ярославской, Воронежской, Олонецкой, Рязанской и многих иных, издавна исповедующих православие.

Вместе с тем Петр I, который отличался своей этнической и религиозной веротерпимостью, сделал многое для привлечения в новую Северную столицу европейских и иных народов. Естественно, что в Санкт-Петербурге обосновались и живут бок о бок люди, исповедующие практически все мировые конфессии.

К началу нынешнего века в городе на Неве существуют почти 150 приходов Московского патриархата, а также приходы Римско-католической, Армянско-апостольской, Евангелическо-лютеранской церквей; религиозные объединения мусульман, буддистов, иудеев и протестантов. Храмы различных конфессий в Северной столице начали возводить еще при Петре Великом. Духовными символами Петербурга называют Александро-Невскую Лавру, Казанский и Исаакиевский соборы, Петропавловский собор.

Невский проспект украшают и являются свидетельствами высокой веротерпимости костел Святой Екатерины Александрийской, Петрикирхе, финская, эстонская и шведская церкви, величественный храм Армянской Апостольской Церкви. Главной мусульманской святыней является Соборная мечеть, построенная в 1909 году на Петроградской стороне. На Приморском проспекте расположен первый в истории России каменный храм буддистов дацан Гунзэчойнэй. Уникальная в своем архитектурном решении Хоральная синагога - сакральное место для верующих иудеев.

Пример нашего города Святого Петра является характерным для современной России примером конституционной и социальной веротерпимости, основой для неприятия реакционных и противоречащих канонам исторических конфессий течений.

Олег Давтян, Владимир Грусман - Религиозный этикет

СПб.: ООО «Издательско-полиграфическая компания «Коста», 2017. - 160 с.

lSBN 978-5-91258-403-9

Олег Давтян, Владимир Грусман - Религиозный этикет - Содержание

От издателя

Предисловие

Глава I. Русская Православная Церковь

Устройство православного храма

Алтарь

Солея

Иконы в храме

Правила поведения в православном храме

Церковные трапезы

Несколько практических советов

Правила обращения к священнослужителям

Правила переписки со священнослужителями

Примеры обращений

Примеры адрес-титула в письмах, заявлениях, прошениях

Примеры комплимента

Глава II. Армянская Апостольская Церковь

Армянская Церковь в России

Структура Армянской Церкви

Таинства

Богослужение в Армянской Церкви

Некоторые отличия между православием и армянским христианством

Иерархия современной Армянской Апостольской Церкви

Реликвии Армянской Церкви

Правила посещения Армянской церкви

Глава III. Католический храм

Основные отличия Католической Церкви от Православной

Устройство католического храма

Правила поведения

Порядок обращения к католическому священнику

Правила переписки

Глава IV. Мечеть

Духовные звания в исламе

Порядок приветствий

Устройство мечети

Правила поведения в мечети

Правила обращения к духовным лицам

Глава V. Буддийский храм

Возникновение буддизма в России

Устройство буддийского храма

Правила поведения

Буддийское духовенство и правила обращения

Буддийские праздники

Глава VI. Синагога

Устройство синагоги

Функции синагоги

Синагогальная служба

Иерархия

Правила поведения в синагоге

Правила общения со священнослужителями

Основные праздники

Краткий словарь религиозных терминов

Формы обращения, принятые в инославном мире

Использованная литература и интернет-ресурсы