Давтян - Религиозный этикет
Исторически сложилось так, что возникший на рубеже XVII и XVIII веков Санкт-Петербург - «Петровский Парадиз», - со дня своего основания стал городом многонациональным.
Безусловно, основой городского населения Санкт-Петербурга явились жители исконно русских губерний: Ярославской, Воронежской, Олонецкой, Рязанской и многих иных, издавна исповедующих православие.
Вместе с тем Петр I, который отличался своей этнической и религиозной веротерпимостью, сделал многое для привлечения в новую Северную столицу европейских и иных народов. Естественно, что в Санкт-Петербурге обосновались и живут бок о бок люди, исповедующие практически все мировые конфессии.
К началу нынешнего века в городе на Неве существуют почти 150 приходов Московского патриархата, а также приходы Римско-католической, Армянско-апостольской, Евангелическо-лютеранской церквей; религиозные объединения мусульман, буддистов, иудеев и протестантов. Храмы различных конфессий в Северной столице начали возводить еще при Петре Великом. Духовными символами Петербурга называют Александро-Невскую Лавру, Казанский и Исаакиевский соборы, Петропавловский собор.
Невский проспект украшают и являются свидетельствами высокой веротерпимости костел Святой Екатерины Александрийской, Петрикирхе, финская, эстонская и шведская церкви, величественный храм Армянской Апостольской Церкви. Главной мусульманской святыней является Соборная мечеть, построенная в 1909 году на Петроградской стороне. На Приморском проспекте расположен первый в истории России каменный храм буддистов дацан Гунзэчойнэй. Уникальная в своем архитектурном решении Хоральная синагога - сакральное место для верующих иудеев.
Пример нашего города Святого Петра является характерным для современной России примером конституционной и социальной веротерпимости, основой для неприятия реакционных и противоречащих канонам исторических конфессий течений.
Олег Давтян, Владимир Грусман - Религиозный этикет
СПб.: ООО «Издательско-полиграфическая компания «Коста», 2017. - 160 с.
lSBN 978-5-91258-403-9
Олег Давтян, Владимир Грусман - Религиозный этикет - Содержание
От издателя
Предисловие
Глава I. Русская Православная Церковь
- Устройство православного храма
- Алтарь
- Солея
- Иконы в храме
- Правила поведения в православном храме
- Церковные трапезы
- Несколько практических советов
- Правила обращения к священнослужителям
- Правила переписки со священнослужителями
- Примеры обращений
- Примеры адрес-титула в письмах, заявлениях, прошениях
- Примеры комплимента
Глава II. Армянская Апостольская Церковь
- Армянская Церковь в России
- Структура Армянской Церкви
- Таинства
- Богослужение в Армянской Церкви
- Некоторые отличия между православием и армянским христианством
- Иерархия современной Армянской Апостольской Церкви
- Реликвии Армянской Церкви
- Правила посещения Армянской церкви
Глава III. Католический храм
- Основные отличия Католической Церкви от Православной
- Устройство католического храма
- Правила поведения
- Порядок обращения к католическому священнику
- Правила переписки
Глава IV. Мечеть
- Духовные звания в исламе
- Порядок приветствий
- Устройство мечети
- Правила поведения в мечети
- Правила обращения к духовным лицам
Глава V. Буддийский храм
- Возникновение буддизма в России
- Устройство буддийского храма
- Правила поведения
- Буддийское духовенство и правила обращения
- Буддийские праздники
Глава VI. Синагога
- Устройство синагоги
- Функции синагоги
- Синагогальная служба
- Иерархия
- Правила поведения в синагоге
- Правила общения со священнослужителями
- Основные праздники
Краткий словарь религиозных терминов
Формы обращения, принятые в инославном мире
Использованная литература и интернет-ресурсы
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