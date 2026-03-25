Протоиерей Олег Давыденков - Богословие Феодора Абу Курры, епископа Харранского
(Серия «Литературное наследие и история Христианского Востока»)
М.: Изд-во ПСТГУ, 2020. — 304 с.
ISBN 978-5-7429-1256-9
Введение
Глава 1. ВВЕДЕНИЕ В БОГОСЛОВИЕ ФЕОДОРА АБУ КУРРЫ
§ 1. Философские предпосылки богословия Феодора Абу Курры
§ 1.1. Логические предпосылки
§ 1.2. Онтологические предпосылки
§ 2. Понятийно-терминологическая система богословия Феодора Абу Курры
§ 2.1. Термины для обозначения общих начал
§ 2.2. Термины для обозначения индивидуального бытия
§ 2.3. Термины для обозначения характеристик природы (сущности) и отличительных особенностей индивидуального бытия
§ 2.4. Основные христологические термины
Глава 2. ТРИНИТАРНОЕ УЧЕНИЕ ФЕОДОРА АБУ КУРРЫ
§ 1. Положительное изложение православного тринитарного учения в сочинениях Абу Курры
§ 2. Библейские основания троичного учения Абу Курры
§2.1. Свидетельства Ветхого Завета
§ 2.2. Свидетельства Нового Завета
§ 3. Рациональная тринитарная апологетика Абу Курры
§ 3.1. Защита тринитарного учения с помощью философских средств
§ 3.2. Разъяснения тринитарного учения посредством аналогий
§ 3.3. Попытки рационального обоснования Божественного триединства
§ 3.4. Ответы на искусительные вопросы
Глава 3. ХРИСТОЛОГИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ ФЕОДОРА АБУ КУРРЫ
§ 1. Формальная христология Абу Курры
§ 1.1. Двойственность и единство во Христе
§ 1.2. Концепция ипостасного соединения
§ 1.3. Особенности концепции ипостасного соединения в сочинениях Абу Курры
§ 2. Учение о воплощении
§ 2.1. Библейский аспект
§ 2.2. Философский аспект
§ 2.3. Конкретно-исторический аспект
§ 2.4. Богословский аспект
§ 3. Учение о действиях Христа
§ 3.1. Антимоноэнергистская позиция Абу Курры
§ 3.2. Способ действия воплотившегося Бога Слова по человечеству
§ 3.3. Соотношение во Христе двух природных действий
§ 4. Учение о человечестве Христа
§ 4.1. Какую природу воспринял Бог Слово: общую или частную?
§ 4.2. Было человечество Христово тленным или нетленным?
§ 4.3. Особенность претерпевания Христом безупречных страстей
§ 4.4. Обожение человечества во Христе
Глава 4. УЧЕНИЕ АБУ КУРРЫ ОБ ИСКУПЛЕНИИ
§ 1. Грехопадение и падшее состояние человека
§ 2. Заместительная жертва Христа как единственный способ избежать наказания за грех
§ 3. Феодор Абу Курра и Ансельм Кентерберийский
§ 4. Схема искупительного домостроительства
Глава 5. ХРИСТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛЕМИКА АБУ КУРРЫ
§ 1. Полемика с несторианством
§ 1.1. Полемика с несторианством в трактате «О смерти Христа»
§ 1.2. Полемика с несторианством в греческих трактатах
§ 2. Полемика с монофизитством
§ 2.1. Полемика с учением о единой природе (евтихианством)
§ 2.2. Полемика с умеренным монофизитством (севирианством)
Глава 6. УЧЕНИЕ АБУ КУРРЫ О ЦЕРКВИ
§ 1. Учение о соборах
§ 1.1. Формулировка экклезиологической проблемы
§ 1.2. Доказательства учительного авторитета церковных соборов
§ 2. Римский престол и соборность Церкви
§ 2.1. Учение о месте и роли Римского епископа в Церкви
§ 2.2. Римская кафедра и богословие соборов
Заключение
Список сокращений
Список используемых источников и литературы
Указатель имен
No comments yet. Be the first!