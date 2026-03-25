Давыденков - Богословие Феодора Абу Курры

Category ESXATOS BOOKS, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, ORTHODOXY, Theology, Educational

Протоиерей Олег Давыденков - Богословие Феодора Абу Курры, епископа Харранского

(Серия «Литературное наследие и история Христианского Востока»)

М.: Изд-во ПСТГУ, 2020. — 304 с.

ISBN 978-5-7429-1256-9

Протоиерей Олег Давыденков - Богословие Феодора Абу Курры, епископа Харранского - Содержание

Введение

Глава 1. ВВЕДЕНИЕ В БОГОСЛОВИЕ ФЕОДОРА АБУ КУРРЫ

  • § 1. Философские предпосылки богословия Феодора Абу Курры

    • § 1.1. Логические предпосылки

    • § 1.2. Онтологические предпосылки

  • § 2. Понятийно-терминологическая система богословия Феодора Абу Курры

    • § 2.1. Термины для обозначения общих начал

    • § 2.2. Термины для обозначения индивидуального бытия

    • § 2.3. Термины для обозначения характеристик природы (сущности) и отличительных особенностей индивидуального бытия

    • § 2.4. Основные христологические термины

Глава 2. ТРИНИТАРНОЕ УЧЕНИЕ ФЕОДОРА АБУ КУРРЫ

  • § 1. Положительное изложение православного тринитарного учения в сочинениях Абу Курры

  • § 2. Библейские основания троичного учения Абу Курры

    • §2.1. Свидетельства Ветхого Завета

    • § 2.2. Свидетельства Нового Завета

  • § 3. Рациональная тринитарная апологетика Абу Курры

    • § 3.1. Защита тринитарного учения с помощью философских средств

    • § 3.2. Разъяснения тринитарного учения посредством аналогий

    • § 3.3. Попытки рационального обоснования Божественного триединства

    • § 3.4. Ответы на искусительные вопросы

Глава 3. ХРИСТОЛОГИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ ФЕОДОРА АБУ КУРРЫ

  • § 1. Формальная христология Абу Курры

    • § 1.1. Двойственность и единство во Христе

    • § 1.2. Концепция ипостасного соединения

    • § 1.3. Особенности концепции ипостасного соединения в сочинениях Абу Курры

  • § 2. Учение о воплощении

    • § 2.1. Библейский аспект

    • § 2.2. Философский аспект

    • § 2.3. Конкретно-исторический аспект

    • § 2.4. Богословский аспект

  • § 3. Учение о действиях Христа

    • § 3.1. Антимоноэнергистская позиция Абу Курры

    • § 3.2. Способ действия воплотившегося Бога Слова по человечеству

    • § 3.3. Соотношение во Христе двух природных действий

  • § 4. Учение о человечестве Христа

    • § 4.1. Какую природу воспринял Бог Слово: общую или частную?

    • § 4.2. Было человечество Христово тленным или нетленным?

    • § 4.3. Особенность претерпевания Христом безупречных страстей

    • § 4.4. Обожение человечества во Христе

Глава 4. УЧЕНИЕ АБУ КУРРЫ ОБ ИСКУПЛЕНИИ

  • § 1. Грехопадение и падшее состояние человека

  • § 2. Заместительная жертва Христа как единственный способ избежать наказания за грех

  • § 3. Феодор Абу Курра и Ансельм Кентерберийский

  • § 4. Схема искупительного домостроительства

Глава 5. ХРИСТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛЕМИКА АБУ КУРРЫ

  • § 1. Полемика с несторианством

  • § 1.1. Полемика с несторианством в трактате «О смерти Христа»

  • § 1.2. Полемика с несторианством в греческих трактатах

  • § 2. Полемика с монофизитством

  • § 2.1. Полемика с учением о единой природе (евтихианством)

  • § 2.2. Полемика с умеренным монофизитством (севирианством)

Глава 6. УЧЕНИЕ АБУ КУРРЫ О ЦЕРКВИ

  • § 1. Учение о соборах

  • § 1.1. Формулировка экклезиологической проблемы

  • § 1.2. Доказательства учительного авторитета церковных соборов

  • § 2. Римский престол и соборность Церкви

  • § 2.1. Учение о месте и роли Римского епископа в Церкви

  • § 2.2. Римская кафедра и богословие соборов

Заключение

Список сокращений

Список используемых источников и литературы

Указатель имен

Added 25.03.2026
Author brat christifid
Comments

No comments yet. Be the first!

