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Давыденков - Богословская терминология

Давыденков Олег, протоиерей - Богословская терминология - Основные понятия
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Theology, Educational

Стержнем любой научной дисциплины является терминология. Именно наличие точной терминологии дает возможность формировать соответствующую систему знания. Особенность богословской терминологии заключается в том, что она формировалась в течение многих столетий и в контексте постоянных богословских споров, которые никогда не носили чисто научного теоретического характера. Кроме того, исторически богословская терминология постоянно взаимодействовала с философским понятийным аппаратом, инкорпорировала многочисленные философские термины, однако, нередко наполняя их существенно иным содержанием. В силу этого богословские термины часто оказывались многозначными, а их значение могло не только изменяться от эпохи к эпохе, но и заметно разниться у авторов одного и того же времени. Эти обстоятельства требуют очень осторожного и вдумчивого отношения к вопросам богословской терминологии.

Поскольку христианское вероучение представляет собой упорядоченную систему знания, богословская терминология, посредством которой это знание выражается, также стремится к систематичности. Выявление понятийно-терминологической системы того или иного автора, принадлежащего христианской традиции, часто становится ключом к пониманию особенностей его богословской мысли. Поэтому одним из специальных методов догматического богословия является выявление понятийно-терминологических систем и сравнительный анализ систем, сформировавшихся в рамках различных направлений богословской мысли.

Изучение истории догматических движений, так же, как и систематического догматического богословия, невозможно без общего представления о понятийно-терминологической системе православного богословия, об основных этапах и обстоятельствах ее формирования, о современных научных проблемах, связанных с изучением богословской терминологии. Одной из главных трудностей как в учебной, так и в исследовательской деятельности богослова-догматиста, является работа с основными богословскими понятиями и терминами. Богословие является «точной» наукой, и богослов не имеет права оперировать в своей работе ни двусмысленными терминами, ни понятиями, лишенными точно определенного содержания.

Давыденков Олег, протоиерей - Богословская терминология - Основные понятия

Учебное пособие / прот. О. Давыденков, прот. Н. Емельянов, С. А. Чурсанов. — Москва : Изд-во ПСТГУ, 2023. — 264 с.

ISBN 978-5-74291483-9

Давыденков Олег, протоиерей - Богословская терминология – Содержание

От авторов

Прош. Н. Емельянов. ОСНОВНАЯ БОГОСЛОВСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ В КОНТЕКСТЕ ТРОИЧНОГО БОГОСЛОВИЯ ВЕЛИКИХ КАППАДОКИЙЦЕВ

  • 1. Терминологическая проблема троичного богословия IV века

  • 2. Систематизация троичной терминологии Великими Каппадокийцами

  • Вопросы к разделу «Основная богословская терминология в контексте троичного богословия Великих Каппадокийцев»

  • Список источников и литературы к разделу «Основная богословская терминология в контексте троичного богословия Великих Каппадокийцев»

Прот. О. Давыденков. ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФИЛОСОФСКОЙ И БОГОСЛОВСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ СЕВИРА АНТИОХИЙСКОГО

  • 1. Основные христологические термины эпохи Вселенских соборов, их значение в севирианской системе

  • 2. Терминологические особенности севирианской христологии

  • Вопросы к разделу «Основные особенности философской и богословской терминологии в системе Севира Антиохийского»

  • Список источников и литературы к разделу «Основные особенности философской и богословской терминологии в системе Севира Антиохийского»

С. А. Чурсанов. ОСНОВНЫЕ БОГОСЛОВСКИЕ ПОНЯТИЯ В СОТЕРИОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ТРИАДОЛОГИИ IV ВЕКА

  • 1. Основные богословские понятия в Священном Писании и в философско-терминологическом контексте начала эпохи Вселенских Соборов

  • Вопросы к введению и первой части раздела

  • 2. Понятия лица (тсрбзоотсоу), ипостаси (бтсбатаац), сущности (оиа(а) и природы (фиат;) в сотериологической перспективе триадологии Великих Каппадокийцев

  • Вопросы ко второй части раздела

  • 3. Нетерминологические средства выражения содержания основных богословских понятий в православном богословии

  • Вопросы к третьей части раздела

  • Вопросы к разделу «Основные богословские понятия в сотериологической перспективе православной триадологии IV века»

Список источников и литературы к разделу «Основные богословские понятия в сотериологической перспективе православной триадологии IV века»

Вопросы для самостоятельной подготовки

ОБЩАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СОКРАЩЕНИЯ

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Views 620
Rating 5.0 / 5
Added 13.06.2025
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (8)

Comments (1 comment)

A
Avel 1 year ago

Большое спасибо!

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