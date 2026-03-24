Давыденков - Христологическая система умеренного монофизитства

Протоиерей Олег Давыденков - Христологическая система умеренного монофизитства и ее место в истории византийской богословской мысли

М. : Изд-во ПСТГУ, 2020. - 560 с.

ISBN 978-5-7429-1349-8

Протоиерей Олег Давыденков - Христологическая система умеренного монофизитства и ее место в истории византийской богословской мысли - Содержание

Введение

Глава 1. ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УМЕРЕННОГО МОНОФИЗИТСТВА

  • 1.1. Севирианство как монофизитская система

  • 1.2. Основные христологические термины эпохи Вселенских соборов, их значение в севирианской системе

  • 1.3. Терминологические особенности севирианской христологии

Глава 2. ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ХРИСТОЛОГИЧЕСКИХ СПОРОВ

  • 2.1. Концепции «воипостасное» и «воипостасная сущность»

  • 2.2. Концепция «частная природа (сущность)»

  • 2.3. Концепция «природа в неделимом». Онтология ипостаси в халкидонитской традиции

  • 2.4. Концепции «сложная ипостась» и «сложная природа»

  • 2.5. Различие между умеренным монофизитством и халкидонитским дифизитством на философском уровне

Глава 3. СЕВИРИАНСКОЕ УЧЕНИЕ О ВОЛЯХ И ДЕЙСТВОВАНИЯХ ВО ХРИСТЕ

  • 3.1. Формула «единая богомужняя энергия»

  • 3.2. Моноэнергизм как «стержень» христологической системы Севира

  • 3.3. Монофелитство в христологической системе умеренного монофизитства

  • 3.4. Вопрос о волях и действованиях в христологии свт. Кирилла Александрийского

  • 3.5. Моноэнергизм и монофелитство последователей Севира

  • 3.6. Севирианское учение о действованиях и волях во Христе с точки зрения халкидонского дифизитства

Глава 4. КОНЦЕПЦИЯ ИПОСТАСНОГО СОЕДИНЕНИЯ ВХРИСТОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ УМЕРЕННОГО МОНОФИЗИТСТВА

  • 4.1. Формальная сторона севирианской концепции ипостасного соединения

  • 4.2. Внутренняя сторона севирианской концепции ипостасного соединения

  • 4.3. Сотериология умеренного монофизитства

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Список использованных источников и литературы

Приложение 1 КРАТКИЙ ОЧЕРК СИРИЙСКОЙ БОГОСЛОВСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

  • Богословская терминология ранних сирийских авторов

  • Несторианская богословская терминология

  • Богословская терминология нехалкидонитских сироязычных авторов

  • Список используемых источников и литературы

Приложение 2

  • Сводная таблица богословских терминов

  • Список сокращений

  • Именной указатель

