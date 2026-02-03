Давыдов Исай - Сотворение и эволюция
Нас воспитывали в духе атеизма и идолопоклонства Великой Партии, Великому Ленину и Сталину, нетерпимости к вере в Бога. В этом заключалась духовная трагедия «советского народа», особенно его интеллектуальной части, способной мыслить критически. Слава Богу, в настоящее время происходит постепенное выздоровление общества по мере того, как мы получили возможность ознакомиться с истинной историей большевизма и критически проанализировать догматы советского строя и, в частности, того, что мы называли «научным» атеизмом.
В этом отношении предлагаемая книга Исая Шоуловича Давыдова «Сотворение и Эволюция» представляет большое научное и практическое значение. Любой заранее непредубежденный читатель, желающий соприкоснуться с подлинным историко-филиософским исследованием получит много новой и необычной информации. Вполне возможно, что это станет для многих первым шагом к новому «научно-религиозному» мировоззрению, основанному не на слепой вере, а на научных фактах.
Исай Давыдов - Сотворение и эволюция
Издательство – «International Scientific Center» – 384 с.
Год выпуска 1997 г.
ISBN 0-9630594-1-6
Исай Давыдов - Сотворение и эволюция - Содержание
Сведения об авторе
Предисловие
Часть I. Бог и мир
1. Язык библии и науки - 2. Вещество и энергия - 3. Частицы и античастицы - 4. Основной закон природы - 5. Законы сохранения и сотворимости материи - 6. Идея и материя - 7. Теория расширения вселенной - 8. Абсолютный бог и относительный мир - 9. Теория эволюционной вселенной
Часть II. Шесть библейских дней
1. Первый этап сотворения. энергетическая эволюция: свет и тьма - 2. Второй этап сотворения водородная эволюция: вещество и поле - 3. Третий этап сотворения. Планетная эволюция: земля и растения - 4. Четвертый этап сотворения звездная эволюция: звезды и солнце - 5. Пятый этап сотворения биологическая эволюция: рыбы и птицы - 6. Шестой этап сотворения интеллектуальная эволюция: животные и человек
Заключение
Сведения из астрологии
Толковый словарь
Отзыв на работу Исая Шоуловича Давыдова «Сотворение и Эволюция»
Отзыв на работу Исая Шоуловича Давыдова «Законы сохранения и сотворимости материи»
Отзыв на работу Исая Шоуловича Давыдова «Сотворение и Эволюция»
Отзыв на главу «Пятый этап сотворения мира: биологическая эволюция?
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