Многополярность и полифоничность смыслового пространства информационной эпохи в большей или меньшей степени ощущается всеми. В этом многообразии дышит дух эпохи, неуловимое, но вместе с тем понятное для всех, присутствие Другого. Всякое высказывание, возникая, моментально попадает в контекст других высказываний и интерпретаций, обретает себя в игре отражений и смысловых нитей. Расширение тотальной демократии смысла рассматривается и принимается по умолчанию как средство против всякого абсолютизма, спекулятивного или практического. Всегда можно поставить скобки, чтобы обезвредить истину, сделать ее приемлемой и одинаково пустой для всех. Но вопрос о границах и настоящих, а не декларируемых, и способности этого стиля дать пространство инаково-му, услышать его голос, как и вопрос о природе всеобщего гостеприимства или безразличия (в зависимости от отношения) - остается открытым.
Олег Давыдов - Сияние формы. Этюды о красоте, благе и истине
(Серия «Современное богословие»)
М.: Издательство ББИ, 2021. -xviii + 279 с.
ISBN 978-5-89647-409-8
Олег Давыдов - Сияние формы. Этюды о красоте, благе и истине - Содержание
Предисловие
Часть I. Религия
Преимущества различения
Свидетель Славы
Традиция раздора
Искусственная дискуссия
Шторм веры
Универсальный брат
Волна за волной
Пламя в тени
Трагедия дуализма
Смерть смерти
Несокрушимое Слово
Часть II. Философия
Путями трилистника
Оккамистская партия
Становящееся бытие
Pater philosophos
Жемчужина неправильной формы
Доказательство бытия самого себя
Путь к реальности
Иные горизонты
Чувствующий разум
Ценности и ценники
Часть III. Вариации
Триумф спонтанности
Забытое завтра
От одиночества к совместности
Усталое сердце
Архитектура и прекрасное
Дар эволюции
Благо и выбор: что первично?
Тонкая двойная линия
Весеннее сияние мира
Часть вечности
Игры с огнем
Преодолевая границы
Дар общения
Возвышение природы
Парадокс различий
Возвращение красоты
Авторские тексты, вошедшие в данное издание в измененном виде
Указатель имен
Предметный указатель
