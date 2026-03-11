Давыдов - Сияние формы

Олег Давыдов - Сияние формы
Category ESXATOS BOOKS, Theology, Philosophy

Многополярность и полифоничность смыслового пространства информационной эпохи в большей или меньшей степени ощущается всеми. В этом многообразии дышит дух эпохи, неуловимое, но вместе с тем понятное для всех, присутствие Другого. Всякое высказывание, возникая, моментально попадает в контекст других высказываний и интерпретаций, обретает себя в игре отражений и смысловых нитей. Расширение тотальной демократии смысла рассматривается и принимается по умолчанию как средство против всякого абсолютизма, спекулятивного или практического. Всегда можно поставить скобки, чтобы обезвредить истину, сделать ее приемлемой и одинаково пустой для всех. Но вопрос о границах и настоящих, а не декларируемых, и способности этого стиля дать пространство инаково-му, услышать его голос, как и вопрос о природе всеобщего гостеприимства или безразличия (в зависимости от отношения) - остается открытым.

Олег Давыдов - Сияние формы. Этюды о красоте, благе и истине

(Серия «Современное богословие»)

М.: Издательство ББИ, 2021. -xviii + 279 с.

ISBN 978-5-89647-409-8

Олег Давыдов - Сияние формы. Этюды о красоте, благе и истине - Содержание

Предисловие

Часть I. Религия

  • Преимущества различения

  • Свидетель Славы

  • Традиция раздора

  • Искусственная дискуссия

  • Шторм веры

  • Универсальный брат

  • Волна за волной

  • Пламя в тени

  • Трагедия дуализма

  • Смерть смерти

  • Несокрушимое Слово

Часть II. Философия

  • Путями трилистника

  • Оккамистская партия

  • Становящееся бытие

  • Pater philosophos

  • Жемчужина неправильной формы

  • Доказательство бытия самого себя

  • Путь к реальности

  • Иные горизонты

  • Чувствующий разум

  • Ценности и ценники

Часть III. Вариации

  • Триумф спонтанности

  • Забытое завтра

  • От одиночества к совместности

  • Усталое сердце

  • Архитектура и прекрасное

  • Дар эволюции

  • Благо и выбор: что первично?

  • Тонкая двойная линия

  • Весеннее сияние мира

  • Часть вечности

  • Игры с огнем

  • Преодолевая границы

  • Дар общения

  • Возвышение природы

  • Парадокс различий

  • Возвращение красоты

Авторские тексты, вошедшие в данное издание в измененном виде

Указатель имен

Предметный указатель

