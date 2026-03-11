Многополярность и полифоничность смыслового пространства информационной эпохи в большей или меньшей степени ощущается всеми. В этом многообразии дышит дух эпохи, неуловимое, но вместе с тем понятное для всех, присутствие Другого. Всякое высказывание, возникая, моментально попадает в контекст других высказываний и интерпретаций, обретает себя в игре отражений и смысловых нитей. Расширение тотальной демократии смысла рассматривается и принимается по умолчанию как средство против всякого абсолютизма, спекулятивного или практического. Всегда можно поставить скобки, чтобы обезвредить истину, сделать ее приемлемой и одинаково пустой для всех. Но вопрос о границах и настоящих, а не декларируемых, и способности этого стиля дать пространство инаково-му, услышать его голос, как и вопрос о природе всеобщего гостеприимства или безразличия (в зависимости от отношения) - остается открытым.

Олег Давыдов - Сияние формы. Этюды о красоте, благе и истине

(Серия «Современное богословие»)

М.: Издательство ББИ, 2021. -xviii + 279 с.

ISBN 978-5-89647-409-8

Олег Давыдов - Сияние формы. Этюды о красоте, благе и истине - Содержание

Предисловие

Часть I. Религия

Преимущества различения

Свидетель Славы

Традиция раздора

Искусственная дискуссия

Шторм веры

Универсальный брат

Волна за волной

Пламя в тени

Трагедия дуализма

Смерть смерти

Несокрушимое Слово

Часть II. Философия

Путями трилистника

Оккамистская партия

Становящееся бытие

Pater philosophos

Жемчужина неправильной формы

Доказательство бытия самого себя

Путь к реальности

Иные горизонты

Чувствующий разум

Ценности и ценники

Часть III. Вариации

Триумф спонтанности

Забытое завтра

От одиночества к совместности

Усталое сердце

Архитектура и прекрасное

Дар эволюции

Благо и выбор: что первично?

Тонкая двойная линия

Весеннее сияние мира

Часть вечности

Игры с огнем

Преодолевая границы

Дар общения

Возвышение природы

Парадокс различий

Возвращение красоты

Авторские тексты, вошедшие в данное издание в измененном виде

Указатель имен

Предметный указатель