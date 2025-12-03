Слава греческих оракулов вышла далеко за пределы полисов, и к ним за советом обращались не только обычные люди, но и даже иноземные цари. Одну интересную историю об этом передает историк Геродот. Богатой и процветающей страной Лидией правил Крес, но его беспокоила агрессия соседней Персии, которая под управлением царя Кира расширялась и становилась все более опасной. Тогда Крес решил узнать, что готовит судьба, и обратился к оракулу за предсказанием. Чтобы понять, какой из них даст самое точное пророчество, Крес послал гонцов в знаменитые Дельфы, в святилище Аполлона в Абах, что в Фокиде, к оракулу Зевса в Додону, к оракулу Амфиарая, жившему в храме на границе Аттики и Беотии, к оракулу Трофония в Беотии, в Бранхиды близ Милета и даже в Ливию к оракулу Зевса-Аммона.

Всем им Крес приказал задать один и тот же вопрос: «Что теперь делает царь лидийцев Крес, сын Алиатта?» Лишь Пифия из дельфийского храма и оракул Амфиарая дали верные ответы, но Пифия, видимо, произвела на царя большее впечатление. Он приказал спросить ее, что случится, если напасть на Персию. Ответ Пифии прозвучал, как всегда, многозначно: если Крес пойдет войной на персов, то сокрушит великое царство. Воодушевившись, он неверно истолковал послание, и в жестокой войне Лидия пала под натиском врага. Эта история еще раз убеждает в том, насколько серьезно относились к предсказаниям оракулов как греки, так и их соседи. Туманные слова порой решали судьбы целых городов, становились поводом снарядить экспедицию, объявить войну или принять закон. Крес отправил свой вопрос не во все святилища, где получали пророчества, а только в наиболее известные. Среди них выделялась Пифия, жившая при храме в Дельфах, близ горы Парнас. Там, согласно мифам, обитали музы, дарующие вдохновение не только поэтам и музыкантам, но и пророкам. Недалеко от величественного святилища Аполлона протекал Кастальский источник, где Пифия омывалась, прежде чем давать ответы: его священные воды усиливали ее пророческие способности.

Позже он также стал важным местом для поэтов, которым даровал вдохновение. Искупавшись в Кастальском источнике, Пифия входила в храм и, бросая в священный огонь листья лавра и ячменную муку, совершала воскурение, а затем удалялась в самый конец храма, в особую комнату — Омфалос. Там она восседала на треножнике, впадала в транс и изрекала пространные речи. Слова Пифии записывали жрецы и составляли из них предсказание в стихотворной форме. Уважением, несомненно, пользовался и оракул Зевса в Додоне, что располагалась в гористой местности Эпир в Греции. Археологи нашли здесь множество свинцовых табличек, на которых паломники записывали частные вопросы, надеясь получить пророчество. Еще Ахилл в «Илиаде» взывал с мольбой к Зевсу Додонскому и упоминал его пророков, что не моют ног и спят на голой земле. Около святилища Додоны находилась дубовая роща, посвященная Зевсу, где рос огромный старый дуб. Пророки, находясь в особом состоянии вдохновения, могли разобрать предзнаменования в шелесте его листьев. Очевидно, как и Дельфийский оракул, они не слышали божественный голос без ритуальной подготовки.

Ольга Давыдова – Мифы Олимпа. От пророчеств Прометея и чар Цирцеи до Элизиума и бездны Тартара

Серия – «Мифы от и до»

Издательство – «МИФ»

Москва – 2025 г. – 224 с.

ISBN 978-5-00250-432-9

Ольга Давыдова – Мифы Олимпа. От пророчеств Прометея и чар Цирцеи до Элизиума и бездны Тартара – Содержание