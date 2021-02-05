“Я расскажу вам историю, которую вы еще не слышали. О нашем Ребе есть много известных историй, однако эта никогда не публиковалась”, — сказал нам р. Лазар. Это было вовремя фарбренгена, на этой неделе, во вторник, в праздник Симхат Тора, после утренней молитвы перед гакафот и чтением Торы. Накануне р. Лазар после нескольких часов танцев со свитками Торы повел нас за собой танцевать на Сущевский вал, чтобы радость выплеснулась наружу.

Это было в три часа ночи. А теперь он, полный сил, говорит с нами о воспитании детей и обстановке в семье, о том, что нужно больше уделять внимания жене, о том, что время, проведенное с детьми, должно быть качественным, о том, что нужно вкладывать душу в главное. “Мы знаем, — продолжил свой рассказ р. Лазар, — что Ребе поменял свой постоянный маршрут ‘дом — синагога’ только три раза за все время своего руководства Хабадом. Один раз — когда его мать сумела покинуть Советский Союз и одна прибыла в Париж. Ребе поплыл на корабле туда, чтобы встретить ее и лично привезти в США. Ребе привел свою мать к себе домой, впервые познакомил со своей женой, рабанит Хаей-Мушкой, показал ей свой дом и предложил: ‘Останься жить у нас, для нас это будет честь’.

Рабанит Хана улыбнулась и сказала: ‘Спасибо, не надо’. Ребе попросил снова, и тогда рабанит Хана сказала следующее: ‘Лучше 'нет' с самого начала, чем 'нет' потом’. Вы понимаете смысл этого высказывания? Лучше, чтобы свекровь с самого начала отказалась жить с невесткой, чем чтобы потом между ними возникали хоть малейшие трения. Девятнадцать лет они не виделись. Девятнадцать лет мать тосковала по своему старшему сыну, девятнадцать лет он скучал по матери, они общались только в письмах. Что может быть лучше, чем жить вместе, говорить обо всем, что было, наслаждаться общением друг с другом? Но мудрая мать понимала, что, если ее сын посвятит всего себя семье и хасидам, для нее это будет самым большим наслаждением.

Для наших родителей самое лучшее — если мы правильно воспитываем наших детей, их внуков, если мы даем им еврейское хасидское воспитание, если мы тратим свободные минуты с ними не на развлечения, не на игры на смартфоне, а на хасидскую историю, на изучение Торы. И главное — если мы служим им живым примером еврея, хасида. Тогда бабушки и дедушки будут счастливы”. В нашей недельной главе “Берешит” мы видим два вида “нет”. Одно — лишнее, другого не хватает. Когда змей коварно спрашивает Хаву: “Верно ли, что Всевышний запретил вам есть от всех деревьев Ган Эдена?” — она отвечает: “От всех деревьев Ган Эдена мы можем есть, только вот об этом дереве сказал Всевышний: ‘Не ешьте от него И НЕ ТРОГАЙТЕ ЕГО, чтобы вам не умереть’”.

Шия Дайч – Гут шабес, Москва! Из жизни московского шалиаха: сборник еженедельных эссе

Издательство – «Книжники» – 608 с.

Москва – 2020 г.

ISBN 978-5-9953-0707-5

Шия Дайч – Гут шабес, Москва! Из жизни московского шалиаха: сборник еженедельных эссе – Содержание

Вступление

Книга Берешит

Берешит

Hoax

Лех-Леха

Вайера

Хаей Сара

Тольдот

Вайеце

Ваишлах

Вайешев

Микец

Ваигаш

Вайехи

Книга Шмот

Шмот

Ваэра

Бо

Бешалах

Итро

Мишпатим

Трума

Тецаве

Ки Тиса

Ваякгель

Пекудей

Книга Ваикра

Ваикра

Цав

Песах

Шмини

Тазриа

Мецора

Ахарей

Кдошим

Эмор

Бегар

Бехукотай

Книга Бемидбар

Бемидбар

Насо

Бегаалотха

Шлах

Корах

Хукат

Балак

Пинхас

Матот; Масеэй

Книга Дварим

Дварим

Ваэтханан

Экев

Реэ

Шофтим

Ки-Теце

Ки-Таво

Ницавим

Вайелех

Рош Га-Шана

Йом Кипур

Суккот

Симхат Тора



