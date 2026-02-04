Даймлер - Королевы фей, порталы в иные миры

Королевы фей очаровательны и загадочны. Порой их легко встретить, но зачастую трудно понять. Кому-то из них поклонялись как богиням, а теперь их почитают как королев потустороннего мира. Происхождение других более загадочно: некоторые известны нам как королевы фей, а некоторые — как смертные. Одни предстают перед нами как литературные персонажи, а другие возникли из современного фольклора и поп-культуры. У одних есть имена, у других только титулы. Но у всех есть сила.

В этой книге мы исследуем историю и рассказы о королевах фей, особенно ирландских и шотландских, познакомимся с ними с помощью фольклора и традиций. Мы будем обращаться к ним, создавая священные пространства, делая подношения и путешествуя по другим мирам. Те, кто заинтересован исключительно в теории, могу пропустить практическую часть книги, но тем, кто хочет получить индивидуальный опыт, я предлагаю познакомиться с королевами лично. У каждой королевы фей свой характер, к каждому путнику она будет относиться по-разному. Некоторые из них могут быть приветливыми, другие —враждебными. Лучше всего не питать ожиданий на их счет, а просто открыться новому опыту.

Прежде чем мы познакомимся с королевами фей, по одиночке или в группах, лучше начать с некоторых основ и того, как взаимодействовать с существами из их царства. Сначала может показаться, что феи и королевы фей похожи на людей или являются людьми, которые обитают в другом мире, но я бы не советовала так думать. Исследуя фольклор и верования культур, где сохранилось глубокое уважение к этим существам или местам, где они появлялись, мы можем обнаружить, что к ним относятся с настороженностью, как к созданиям, которые видят мир иначе и реагируют на некоторые вещи по-другому. Несмотря на то, что некоторые из них родом из нашего мира, во многом они чужды нам. Это одна из причин, почему люди стремятся развивать с ними связь, ведь феи могут благословить нас, подарить здоровье и удачу, или наоборот, причинить большие страдания.

Морган Даймлер - Королевы фей - Порталы в иные миры

«Касталия», 2024. — 120 с.

ISBN 978-5-521-23890-3

Морган Даймлер - Королевы фей - Порталы в иные миры - Содержание

Введение

Глава 1. Путешествие по стране фей, иерархия доброго народа

Глава 2. Королева эльфлэнда

Глава 3. Никневин, королева фей, королева ведьм

Глава 4. Айне, королева фей манстера

Глава 5. Ивэл, волшебная фея из клэр

Глава 6. Клиодна, банши и королева фей

Глава 7. Уна, королева фей типперэри

Глава 8. Поп-культура и феи, королевы нью-эйдж

Глава 9. Работа с королевами фей

Заключение

Библиография