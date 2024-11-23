Книга Даймонта (известного многими работами на данную тему - «Неистребимый еврей» и другие) счастливо сочетает в себе популярный рассказ о еврейской истории с ее первых веков до провозглашения независимости Еврейского государства с темпераментным, ярким, увлекательным и воодушевляющим изложением. Последнее обстоятельство необходимо подчеркнуть особо. При выборе из огромного списка соответствующей англоязычной литературы книги для перевода приходится руководствоваться довольно жесткими критериями, не последнее место среди которых занимает именно характер изложения, способный увлечь русского читателя и внушить ему национальную гордость и исторический оптимизм. На мой взгляд, эти достоинства присущи книге М. Даймонта более, чем многим другим, и выгодно выделяют ее на фоне упомянутой англоязычной литературы.

Но это не единственные достоинства книги. Не меньшее значение имеет, мне кажется, умение автора рассказать о еврейской истории в форме, приемлемой для нерелигиозного читателя (а русский читатель преимущественно является таковым) и в то же время ни на йоту не поступиться высоким религиозным смыслом, пронизывающим каждую страницу этой истории и неразрывно с нею связанным. Думается, это удалось автору благодаря избранному им особому подходу к своему предмету. Подход этот я бы назвал метаисторическим.

Даймонт рассказывает об отдельных фактах, событиях, идеях и исторических личностях, ни на миг не упуская из вида всю еврейскую историю в целом как общий фон, на котором развертывается повествование. Он позволяет читателю не только ощутить трагизм и величие отдаленных событий, но и осознать смысл этих событий в их целостной исторической связи. В итоге перед читателем вырисовывается величественная картина четырехтысячелетних «приключений еврейского духа».

Макс Даймонт - Евреи, Бог и история

- М.; Иерусалим: Мосты культуры/Гешарим, 2009. - 570 с.

ISBN: 978-52-93273-301-2

Макс Даймонт - Евреи, Бог и история - Содержание

Введение

Это произошло один-единственный раз в истории!

I. Портативный Бог

II. Эпоха «апикорсим»

III. Моисей, Иисус и Цезарь

IV. Незримый мир Талмуда

V. Мухаммед, Аллах и Элохим

VI. Государь и желтая звезда

VII. По волнам новейших «измов»

VIII. Эпилог: культурная мозаика

Приложение. Новейшая история Палестины/Израиля