де Грааф - Бытие
Книга представляет собой мастерски адаптированное изложение ключевых сюжетов первой книги Библии, предназначенное для введения читателя в фундаментальные основы христианского вероучения и священной истории. Повествование охватывает грандиозный историко-теологический период: от величественного акта сотворения Вселенной и человека до грехопадения, Великого потопа и смешения языков при строительстве Вавилонской башни. Текст не просто пересказывает древние хроники, но последовательно выстраивает стройную теоцентричную картину мира, акцентируя внимание на непрерывном диалоге между Творцом и человечеством, на проблеме свободы воли, нравственной ответственности и неотвратимости божественного правосудия, растворенного в безграничном милосердии.
Вторая половина книги фокусируется на зарождении патриархальной истории, подробно описывая жизненный путь Авраама — человека, чье безоговорочное доверие Богу стало образцом веры для всех последующих поколений. Описание его скитаний, сложных семейных коллизий с Саррой и Агарью, трагических событий в Содоме и Гоморре, а также кульминационного момента готовности принести в жертву долгожданного сына Исаака, формирует глубокое понимание природы божественного избрания и завета. Данный труд, написанный доступным, но богословски точным языком, очищен от сложных генеалогических списков и тяжеловесных деталей оригинала, предлагая читателю ясный, духовно насыщенный текст, способный стать надежным фундаментом для дальнейшего изучения Священного Писания.
де Грааф Анна – Бытие – Бытие. В начале
Пер. и лит. обработка М. Торчинская. – М.: ЗАО «Издательский Дом Ридерз Дайджест», 2012. – 32 с.
ISBN 978-5-89355-504-2
де Грааф Анна – Бытие – Содержание
Дорогой юный читатель!
Кто создал всё на свете?
Бог создаёт мир
И это хорошо
Первый мужчина и первая женщина
В раю Эдемском
Запретный плод сладок
Почему вы прячетесь?
Гнев Божий
Изгнание из рая
Первая семья
Два брата
Снова выбор
Первое убийство
Ной
Люди забывают о Боге
Ной строит ковчег
Великий потоп
Плавание ковчега
Спасение
Конец потопа
Ворон и голубь
Первая радуга
Вавилонская башня
Строительство города
Высотою до небес
Скитания Аврама
Бог избирает Аврама
Аврам вручает себя Богу
Сара и Аврам
В царстве фараона
Снова вместе
Обещание Господа
Когда же Ты дашь мне ребёнка?
Новые имена
Нежданные гости
Города, обращённые в прах
На пути в Содом
Спасение Лота
Измаил и Исаак
Первый сын Авраама
Рождение Исаака
Страшное испытание
Авраам и Исаак
Непоколебимая вера
На волосок от гибели
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