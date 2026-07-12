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де Грааф - Бытие

де Грааф - Бытие
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, Family, Educational
Series Библейские истории - Ридерз Дайджест (12 books)

Книга представляет собой мастерски адаптированное изложение ключевых сюжетов первой книги Библии, предназначенное для введения читателя в фундаментальные основы христианского вероучения и священной истории. Повествование охватывает грандиозный историко-теологический период: от величественного акта сотворения Вселенной и человека до грехопадения, Великого потопа и смешения языков при строительстве Вавилонской башни. Текст не просто пересказывает древние хроники, но последовательно выстраивает стройную теоцентричную картину мира, акцентируя внимание на непрерывном диалоге между Творцом и человечеством, на проблеме свободы воли, нравственной ответственности и неотвратимости божественного правосудия, растворенного в безграничном милосердии.

Вторая половина книги фокусируется на зарождении патриархальной истории, подробно описывая жизненный путь Авраама — человека, чье безоговорочное доверие Богу стало образцом веры для всех последующих поколений. Описание его скитаний, сложных семейных коллизий с Саррой и Агарью, трагических событий в Содоме и Гоморре, а также кульминационного момента готовности принести в жертву долгожданного сына Исаака, формирует глубокое понимание природы божественного избрания и завета. Данный труд, написанный доступным, но богословски точным языком, очищен от сложных генеалогических списков и тяжеловесных деталей оригинала, предлагая читателю ясный, духовно насыщенный текст, способный стать надежным фундаментом для дальнейшего изучения Священного Писания.

де Грааф Анна – Бытие – Бытие. В начале

Пер. и лит. обработка М. Торчинская. – М.: ЗАО «Издательский Дом Ридерз Дайджест», 2012. – 32 с.
ISBN 978-5-89355-504-2

де Грааф Анна – Бытие – Содержание

  • Дорогой юный читатель!

  • Кто создал всё на свете?

    • Бог создаёт мир

    • И это хорошо

    • Первый мужчина и первая женщина

  • В раю Эдемском

    • Запретный плод сладок

    • Почему вы прячетесь?

    • Гнев Божий

    • Изгнание из рая

  • Первая семья

    • Два брата

    • Снова выбор

    • Первое убийство

  • Ной

    • Люди забывают о Боге

    • Ной строит ковчег

  • Великий потоп

    • Плавание ковчега

    • Спасение

    • Конец потопа

    • Ворон и голубь

    • Первая радуга

  • Вавилонская башня

    • Строительство города

    • Высотою до небес

  • Скитания Аврама

    • Бог избирает Аврама

    • Аврам вручает себя Богу

  • Сара и Аврам

    • В царстве фараона

    • Снова вместе

    • Обещание Господа

    • Когда же Ты дашь мне ребёнка?

    • Новые имена

    • Нежданные гости

  • Города, обращённые в прах

    • На пути в Содом

    • Спасение Лота

  • Измаил и Исаак

    • Первый сын Авраама

    • Рождение Исаака

  • Страшное испытание

    • Авраам и Исаак

    • Непоколебимая вера

    • На волосок от гибели

Views 44
Rating 5.0 / 5
Added 12.07.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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