Эта история о восхождении пастуха к царскому престолу через годы скитаний и гонений блестяще переложена для современного читателя. В центре повествования — Давид, помазанник Божий, который учится доверять промыслу Господа даже в самых отчаянных ситуациях, будь то бегство от обезумевшего царя Саула, скрытое проживание у врагов-филистимлян или столкновение с предательством соплеменников. Книга не сглаживает острые углы библейского текста, показывая слабости, страхи и ошибки героя, но именно на этом фоне особенно ярко сияет абсолютная суверенность божественной благодати, ведущей своего избранника.

Особая ценность данного издания заключается в его глубоком пастырском и богословском подтексте. Автор мастерски вплетает в историческую канву псалмы Давида, делая их живым комментарием к происходящим событиям. Читатель видит, как политический и военный триумф Давида, завершающийся переносом ковчега Завета в Иерусалим, неразрывно связан с его духовным смирением и осознанием того, что истинным Царем Израиля является Сам Бог. Книга подводит к важнейшему мессианскому обетованию о вечном царстве, предвосхищая пришествие Христа из рода Давидова.

де Грааф Анна – Давид – Беглец становится царём

Текст А. де Грааф; худ. Х. П. Монтеро. – М.: ЗАО «Издательский Дом Ридерз Дайджест», 2012. – 32 с.

ISBN 978-5-89355-516-5

де Грааф – Давид – Содержание