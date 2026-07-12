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де Грааф - Давид

де Грааф - Давид
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Jewish History, Family, Educational
Series Библейские истории - Ридерз Дайджест (12 books)

Эта история о восхождении пастуха к царскому престолу через годы скитаний и гонений блестяще переложена для современного читателя. В центре повествования — Давид, помазанник Божий, который учится доверять промыслу Господа даже в самых отчаянных ситуациях, будь то бегство от обезумевшего царя Саула, скрытое проживание у врагов-филистимлян или столкновение с предательством соплеменников. Книга не сглаживает острые углы библейского текста, показывая слабости, страхи и ошибки героя, но именно на этом фоне особенно ярко сияет абсолютная суверенность божественной благодати, ведущей своего избранника.

Особая ценность данного издания заключается в его глубоком пастырском и богословском подтексте. Автор мастерски вплетает в историческую канву псалмы Давида, делая их живым комментарием к происходящим событиям. Читатель видит, как политический и военный триумф Давида, завершающийся переносом ковчега Завета в Иерусалим, неразрывно связан с его духовным смирением и осознанием того, что истинным Царем Израиля является Сам Бог. Книга подводит к важнейшему мессианскому обетованию о вечном царстве, предвосхищая пришествие Христа из рода Давидова.

де Грааф Анна – Давид – Беглец становится царём

Текст А. де Грааф; худ. Х. П. Монтеро. – М.: ЗАО «Издательский Дом Ридерз Дайджест», 2012. – 32 с.
ISBN 978-5-89355-516-5

де Грааф – Давид – Содержание

  • Давид - беглец

    • Ни еды, ни оружия

    • Доносчик

    • Давид притворяется безумным

    • Крик о помощи

    • Возвращение старого друга

    • На волосок от гибели

    • Давид делает выбор

  • Давид - скиталец

    • Смерть великого пророка

    • Глупец Навал

    • Авигея

    • Давид женится вновь

    • Давид обманывает филистимлян

    • Последняя ошибка Саула

    • Всё потеряно

    • Давид - спаситель

    • Смерть Саула и Ионафана

  • Давид - царь

    • Междоусобная война

    • Установление мира

    • Давид становится царём Израиля и Иудеи

    • Иерусалим

    • Ковчег Завета доставлен в Иерусалим

    • Престол его будет твёрд навечно

    • Хромой принц

    • Давид ведёт войска к победам

Views 29
Rating 5.0 / 5
Added 12.07.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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