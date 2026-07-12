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де Грааф - Ханаан

де Грааф - Ханаан
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Jewish History, Family, Educational, Cultural Studies Art
Series Библейские истории - Ридерз Дайджест (12 books)

Эта книга пересказывает для детей и семейного чтения библейские события, связанные с вступлением Израиля в Ханаан, завоеванием Земли обетованной и первыми поколениями жизни народа после Иисуса Навина. В центре повествования — мысль о том, что Бог остаётся верен Своим обещаниям, ведёт Свой народ, защищает его и требует от него верности Завету.

Рассказы о Иисусе Навине, Деворе, Гедеоне, Иеффае и Самсоне представлены как единая история о народе, который снова и снова переживает Божью помощь, но также снова и снова забывает Господа. Простым языком книга показывает детям, что сила Израиля заключалась не в численности войска и не в человеческом героизме, а в доверии Богу, послушании Его слову и готовности признать Его единственным Царём.

де Грааф Анна – Ханаан – Войско Божие

Пер. и лит. обработка М. Торчинской; худож. Хосе Перес Монтеро. – М.: ЗАО «Издательский Дом Ридерз Дайджест», 2012. – [32] с.: цв. ил. – (Серия «Библейские истории».) Печатается по изд.: Canaan: Soldiers of the Lord. – Copenhagen: Scandinavia Publishing House, 1987.
ISBN 978-5-89355-512-7

де Грааф Анна – Ханаан – Содержание

  • Бог выполняет обещание

    • Новая жизнь

    • Соглашение с Богом

    • Взятие Иерихона

    • Иерихонские трубы

  • Непобедимое войско

    • Послушное солнце

    • Завоевание и разделение Земли обетованной

    • Прощальные слова Иисуса Навина

  • Трудные времена

    • Посланец Божий говорит с народом Израиля

    • Пророчица Девора

    • Кто убьёт Сисару?

  • Знамение шерсти и росы

    • Удивительная встреча

    • Гедеон начинает свои труды

    • Слишком большое войско

    • Шёпот в ночи

    • Трубы и факелы

    • Я не буду царём

  • История Иеффая

    • «Скажи “шибболет”»

  • Самсон

    • Младенец, посвящённый Богу

    • Битва со львом

    • Самсон загадывает загадку

    • Самсон и Далида

    • Смерть Самсона

Views 41
Rating 5.0 / 5
Added 12.07.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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