де Грааф - Ханаан

Эта книга пересказывает для детей и семейного чтения библейские события, связанные с вступлением Израиля в Ханаан, завоеванием Земли обетованной и первыми поколениями жизни народа после Иисуса Навина. В центре повествования — мысль о том, что Бог остаётся верен Своим обещаниям, ведёт Свой народ, защищает его и требует от него верности Завету.

Рассказы о Иисусе Навине, Деворе, Гедеоне, Иеффае и Самсоне представлены как единая история о народе, который снова и снова переживает Божью помощь, но также снова и снова забывает Господа. Простым языком книга показывает детям, что сила Израиля заключалась не в численности войска и не в человеческом героизме, а в доверии Богу, послушании Его слову и готовности признать Его единственным Царём.

де Грааф Анна – Ханаан – Войско Божие

Пер. и лит. обработка М. Торчинской; худож. Хосе Перес Монтеро. – М.: ЗАО «Издательский Дом Ридерз Дайджест», 2012. – [32] с.: цв. ил. – (Серия «Библейские истории».) Печатается по изд.: Canaan: Soldiers of the Lord. – Copenhagen: Scandinavia Publishing House, 1987.

ISBN 978-5-89355-512-7

де Грааф Анна – Ханаан – Содержание