де Грааф - Ханаан
Эта книга пересказывает для детей и семейного чтения библейские события, связанные с вступлением Израиля в Ханаан, завоеванием Земли обетованной и первыми поколениями жизни народа после Иисуса Навина. В центре повествования — мысль о том, что Бог остаётся верен Своим обещаниям, ведёт Свой народ, защищает его и требует от него верности Завету.
Рассказы о Иисусе Навине, Деворе, Гедеоне, Иеффае и Самсоне представлены как единая история о народе, который снова и снова переживает Божью помощь, но также снова и снова забывает Господа. Простым языком книга показывает детям, что сила Израиля заключалась не в численности войска и не в человеческом героизме, а в доверии Богу, послушании Его слову и готовности признать Его единственным Царём.
де Грааф Анна – Ханаан – Войско Божие
Пер. и лит. обработка М. Торчинской; худож. Хосе Перес Монтеро. – М.: ЗАО «Издательский Дом Ридерз Дайджест», 2012. – [32] с.: цв. ил. – (Серия «Библейские истории».) Печатается по изд.: Canaan: Soldiers of the Lord. – Copenhagen: Scandinavia Publishing House, 1987.
ISBN 978-5-89355-512-7
де Грааф Анна – Ханаан – Содержание
Бог выполняет обещание
Новая жизнь
Соглашение с Богом
Взятие Иерихона
Иерихонские трубы
Непобедимое войско
Послушное солнце
Завоевание и разделение Земли обетованной
Прощальные слова Иисуса Навина
Трудные времена
Посланец Божий говорит с народом Израиля
Пророчица Девора
Кто убьёт Сисару?
Знамение шерсти и росы
Удивительная встреча
Гедеон начинает свои труды
Слишком большое войско
Шёпот в ночи
Трубы и факелы
Я не буду царём
История Иеффая
«Скажи “шибболет”»
Самсон
Младенец, посвящённый Богу
Битва со львом
Самсон загадывает загадку
Самсон и Далида
Смерть Самсона
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