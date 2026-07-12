де Грааф - Самуил

Эта книга представляет собой краткий иллюстрированный пересказ важнейших эпизодов из Первой книги Царств: от детства Самуила и похищения ковчега Завета до избрания Саула, возвышения Давида, победы над Голиафом и начала вражды между Саулом и Давидом. В центре повествования — Божье руководство историей Израиля, призвание пророка, опасность непослушания и вера, которая оказывается сильнее военной мощи.

Книга написана простым, живым языком и предназначена прежде всего для детей и семейного чтения. Она помогает юному читателю увидеть, что библейская история — это не набор разрозненных рассказов, а единая духовная драма, где Бог говорит, предупреждает, судит, прощает, избирает и ведёт Свой народ даже тогда, когда люди ошибаются, боятся или выбирают собственный путь.

де Грааф Анна – Самуил – Друзья и враги

Автор текста Анна де Грааф; художник Хосе Перес Монтеро; пер. и лит. обработка Мария Торчинская. – М.: ЗАО «Издательский Дом Ридерз Дайджест», 2012. – 36 с. – (Серия «Библейские истории».)

ISBN 978-5-89355-515-8

де Грааф Анна – Самуил – Содержание