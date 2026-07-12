де Грааф - Самуил
Эта книга представляет собой краткий иллюстрированный пересказ важнейших эпизодов из Первой книги Царств: от детства Самуила и похищения ковчега Завета до избрания Саула, возвышения Давида, победы над Голиафом и начала вражды между Саулом и Давидом. В центре повествования — Божье руководство историей Израиля, призвание пророка, опасность непослушания и вера, которая оказывается сильнее военной мощи.
Книга написана простым, живым языком и предназначена прежде всего для детей и семейного чтения. Она помогает юному читателю увидеть, что библейская история — это не набор разрозненных рассказов, а единая духовная драма, где Бог говорит, предупреждает, судит, прощает, избирает и ведёт Свой народ даже тогда, когда люди ошибаются, боятся или выбирают собственный путь.
де Грааф Анна – Самуил – Друзья и враги
Автор текста Анна де Грааф; художник Хосе Перес Монтеро; пер. и лит. обработка Мария Торчинская. – М.: ЗАО «Издательский Дом Ридерз Дайджест», 2012. – 36 с. – (Серия «Библейские истории».)
ISBN 978-5-89355-515-8
де Грааф Анна – Самуил – Содержание
Необыкновенный мальчик
Самуил становится священником
Самуил слышит голос Бога
Похищение ковчега Завета
Трагедия
Смерть Илия
Ковчег Завета у филистимлян
Преклонение перед Божией силой
Бог побеждает филистимлян
Израильтяне просят дать им царя
Израиль избирает царя
Пропавшие ослицы
Предсказание
Саул становится царём
Хорошее начало
Смелый царевич
Бог отворачивается от Саула
Бог указывает нового царя
Давид на службе у Саула
Великан
Давид принимает вызов Голиафа
Победитель великана
Саул завидует Давиду
Плохие времена
Верные друзья
Бегство
Ионафан спасает Давида
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