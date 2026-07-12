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де Грааф - Самуил

де Грааф - Самуил
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Jewish History, Family, Educational
Series Библейские истории - Ридерз Дайджест (12 books)

Эта книга представляет собой краткий иллюстрированный пересказ важнейших эпизодов из Первой книги Царств: от детства Самуила и похищения ковчега Завета до избрания Саула, возвышения Давида, победы над Голиафом и начала вражды между Саулом и Давидом. В центре повествования — Божье руководство историей Израиля, призвание пророка, опасность непослушания и вера, которая оказывается сильнее военной мощи.

Книга написана простым, живым языком и предназначена прежде всего для детей и семейного чтения. Она помогает юному читателю увидеть, что библейская история — это не набор разрозненных рассказов, а единая духовная драма, где Бог говорит, предупреждает, судит, прощает, избирает и ведёт Свой народ даже тогда, когда люди ошибаются, боятся или выбирают собственный путь.

де Грааф Анна – Самуил – Друзья и враги

Автор текста Анна де Грааф; художник Хосе Перес Монтеро; пер. и лит. обработка Мария Торчинская. – М.: ЗАО «Издательский Дом Ридерз Дайджест», 2012. – 36 с. – (Серия «Библейские истории».)
ISBN 978-5-89355-515-8

де Грааф Анна – Самуил – Содержание

  • Необыкновенный мальчик

    • Самуил становится священником

    • Самуил слышит голос Бога

  • Похищение ковчега Завета

    • Трагедия

    • Смерть Илия

    • Ковчег Завета у филистимлян

    • Преклонение перед Божией силой

    • Бог побеждает филистимлян

    • Израильтяне просят дать им царя

  • Израиль избирает царя

    • Пропавшие ослицы

    • Предсказание

    • Саул становится царём

    • Хорошее начало

    • Смелый царевич

    • Бог отворачивается от Саула

    • Бог указывает нового царя

    • Давид на службе у Саула

    • Великан

    • Давид принимает вызов Голиафа

    • Победитель великана

    • Саул завидует Давиду

  • Плохие времена

    • Верные друзья

    • Бегство

    • Ионафан спасает Давида

Views 48
Rating 5.0 / 5
Added 12.07.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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