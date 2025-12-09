На протяжении истории Библия подвергалась преследованиям как никакая другая книга. Она уникальна в своей удивительной жизнеспособности и стойкости перед лицом яростных преследований. Столетиями люди пытались уничтожить, сжечь Библию. Короли и императоры, политические деятели разного толка и религиозные вожди фанатично ополчались на нее. Так, в 303 году нашей эры император Диоклетиан выпустил указ, повелевающий сносить церкви и сжигать Библии. Это было, вероятнее всего, самое крупное из известных в истории массовых преследований христиан. Сотни тысяч из них были казнены и почти все библейские рукописи были уничтожены. Но вскоре император Константин, преемник Диоклетиана, принимает христианство и выпускает указ об изготовлении 50 экземпляров Библии за государственный счет.

Вольтер, знаменитый французский революционер и борец с религией, умерший в 1778 году, говорил, что через 100 лет после него христианство будет сметено с лица земли и уйдет в историю. На самом деле всё произошло абсолютно наоборот. Вольтер ушел в историю, а всего через 50 лет после его смерти Женевское библейское общество приступило к печатанию Библии на печатном станке, некогда принадлежащем Вольтеру, и в его собственном доме.

Дегтярев Владимир - Основы христианского богословия

Днепропетровск: ЛИРА, 2016. 366 с.

ISBN 978-966-388-674-4

Дегтярев Владимир - Основы христианского богословия - Содержание

Basic Christian theology

Предисловие