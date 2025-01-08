Шел 1982 год, я оканчивала первый курс колледжа. Я училась на медсестру по двухлетней программе и в рамках практики делала обходы в гериатрии и в онкологическом отделении местной больницы. Мне было восемнадцать, и любые романтические представления о работе в системе здравоохранения, какие только могли у меня быть на момент поступления, развеялись с первым вставленным мной катетером.

Однажды, чтобы отвлечься от охватившего меня экзистенциального кризиса, я зашла в книжный магазин в поисках хорошего романа. Однако удача мне не улыбнулась.

Когда я вернулась домой, мама достала книгу, которую как раз читала, и протянула мне со словами: «Спорим, тебе понравится». Я взглянула на обложку. Рон Кэмерон, «Иные евангелия» (1982). Евангелия, не вошедшие в состав Нового Завета. Неизвестные высказывания Иисуса. «Может оказаться интересным», — подумала я.

Так я впервые прочитала Евангелие от Фомы — на первых страницах «Иных евангелий». В этом евангелии я увидела Иисуса, который меня поразил и о котором не ведали в традиционных христианских кругах. С первых строк Евангелия от Фомы меня привело в восторг утверждение Иисуса, что сила Божья не вне нас, но внутри нас, и если мы этого не понимаем, то живем в нищете. Там, в Евангелии от Фомы, был представлен Иисус, о котором мне хотелось узнать больше.

Я много лет искала церковь, которая стала бы моим духовным домом. Я обращалась едва ли не ко всем существующим в мире христианским конфессиям. Но всякий раз уходила с горечью и разочарованием. Казалось, ни в одной из посещенных мной традиционных христианских церквей не присутствовал тот Бог добра и провидения, какого я знала через свой личный религиозный опыт. Как я ни старалась, у меня не выходило гармонично соотнести знакомого мне лично Бога бескорыстной любви с традиционным христианским Богом, потребовавшим, чтобы Ему в жертву принесли Его же сына во имя спасения грешных душ человеческих. Только прочитав Евангелие от Фомы, я ощутила связь с христианством, хоть и не дожившим до наших времен.

В чем же дело? Я не могла успокоиться, гадая, почему это евангелие не вошло в состав Нового Завета.

Я дала себе слово узнать больше и наткнулась на книгу Элейн Пейджелс «Гностические евангелия» (1979). Рассмотренный в ней широкий спектр идей и писаний гностиков только сильнее растравлял мой интерес. Профессор Пейджелс была в числе первых исследователей, получивших доступ к найденному в 1945 году близ Наг-Хаммади в Египте собранию трудов гностиков, так что в ее книге содержатся одни из первых опубликованных переводов этих древних гностических текстов на английский.

Эйприл Д. ДеКоник - Новая эра гностицизма - Как контркультурная духовность производила революцию в религии с античности до наших дней

М.: Касталия, 2025. — 354 с.

ISBN 978-5-521-24476-8

Эйприл Д. ДеКоник - Новая эра гностицизма – Содержание

Благодарности

Введение

Запрещенные писания

Революционная духовность

Грязное слово «гностицизм»

Настоящие гностики

Гностицизм и религиозный фундаментализм

Идеальные характеристики гностической духовности

Поклонение на окраинах

Возрождение гностицизма

Глава первая. Матрица древней духовности

Томас Андерсон

Духовность служения

Жизнь и смерть в Вавилонии

Вечное послушание в Египте

Дифференциация смертных в Греции

Бессмертная душа

Причудливые сделки в Израиле

Духовность завета

Милосердие и всепрощение

Духовность экстаза

Вторжения в иной мир

Любимцы Персефоны

Красная таблетка

Глава вторая. Гностический Настоящий Человек

Труман Бёрбанк

Гностическая духовность и опыт взаимодействия с Богом

Египетский трансцендентный Бог

Религиозный буфер

Настоящий человек

Первочеловек Адам

Подлинная частица Бога

Шаманское путешествие

Паломничества в Египет

Религия наизнанку

Демоны у власти

За границами

Ты — звезда

Глава третья. Суперсилы и чудовища 8

Кларк Кент

Языческий гностицизм и герметисты

Суперсила Гермеса

Криптонская слабость

Герметическое спасение

Библейский гностицизм и сифиане

Бог в трещинах

Гностическое чудовище Ялдабаоф

Скрытые сифианские сверхсилы

Самаринский гностицизм и Симон Великая Сила

Пленение Елены

Горние полеты с Симоном

Спаситель мира

Глава четвертая. Павел и гностическая догма

Вифания Слоун

Зарождение христианства

Иудеи, почитавшие Иисуса

Обращение язычников

Малополезный закон

YHWH как Иисус

Здесь тайна

Вселенский Единый Бог

Мистическое крещение

Всё мне позволительно

Больше не рабы

Отступление Павла

Удивительный Бог

Глава пятая. Иоанн и темный мир

Джон Мёрдок

Иисус — Свет Нисходящий

Гностические следы

Где у дьявола отец?

Два Бога

Самарянские новообращенные

Симон говорит

Крещеные новообращенные

Евангелие от Иоанна в прочтении апостольско-католического пресвитера

Силовой захват

Керинф в бане

Что делает нас людьми?

Глава шестая. Другие гностические ипостаси

Эдди Джессуп

Сепарационная тревожность

Вселенная в теле

Гностическое лечение

Структура гностической инициации

Пробуждение

Катарсис

Взросление

Слияние

Гностическое взращивание

Мозг в экстазе

Сила напева

Общие травмы

Глава седьмая. Прогулки в преисподней и звездные пути

Джеймс Т. Кирк

Пещерные истоки

Освобождение от перерождения

Путешествия к Дракону

Из Ада к Деве

Звездные врата Иисуса

Зодиакальные мстители

Ночной путь по небу

Звездные путники Элохима

Вознесение к Благу

Гермафродиты в роли небесных врат

Пробуждение ребенка

Ввысь к Венере и дому Божьему

Стоячие сифиане

Пять Печатей

Платоническая трансцендентность

Если бы Бог был архонтом

Глава восьмая. Духовные аватары

Джейк Салли

Почти-Папа Валентин

Двойственная церковь

Тропа любви

Птолемей пишет Флоре

Шокирующая истина

Великая цепь бытия

Ираклеон и самарянка у колодца

Католики посередине

Языческие дьяволы

Видения и звуки истины

Интонирование Бога

Есть что-то в вине

Духовная гностическая церковь

Гностические надгробия

Ужас дерзкой речи

Источник Душ

Глава девятая. Пи от политики

Максимилиан «Макс» Коэн

Верное безумие

Нарушение норм

Преступления против Бога

Титаническая гордыня

Царь превращается в собаку

Непотребства за закрытыми дверями

Как оцениваются различия

Кто владеет информацией?

Общедоступно или в узком кругу?

Чье прочтение вернее?

Иудеи или христиане?

Подчинение или неподчинение?

Культура и контркультура в Риме

Гностические стратегии

Суровая конкуренция

Ортодоксальные предписания

Католическое построение

Безумие гностика

Глава десятая. Плезантвильские религии

Бетти Паркер

Религия мертвеца

Открываем «Евангелие Иуды»

Ты — драгоценность

Двенадцать неверных

Жертва темному владыке

Мани и его Аватар

Мани и кровоточащие финики

Пробуждение к настоящей религии

Корабли Света

Тело крайностей

Тайны Иеу

Литургии мертвых для живых

Перестановка звезд

Иисус —не Иеу

Память мандеев

Мириай и величайший Свет

Гностики-назореи

Вместилища душ

Ритуальные водные процедуры

«Истинная» религия

Глава одиннадцатая. Гностицизм на краю

Ширли Маклейн

Единомыслие поколений

Артефакты гностиков

Пробуждения гностицизма

Будущее гностицизма

Библиография