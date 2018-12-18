Дело великого строительства церковного - Воспоминания членов Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов

Материалы по новейшей истории Русской Православной Церкви

В данном сборнике впервые предпринята попытка собрать в одном издании все доступные воспоминания о работе Собора, написанные непосредственными его участниками, опубликованные в российской и зарубежной печати или хранящиеся в архивах. Статьи сборника располагаются в порядке выхода их из печати. Воспоминания о Патриархе Тихоне, написанные членами Собора, так как они в большинстве своем вошли в многотомник «Современники о Патриархе Тихоне», в данный сборник не включались.

В течение долгого времени материалы Собора были недоступны исследователям. Только в начале 90-х годов прошлого века в России началось изучение деяний Собора. Появляются научные публикации, освещающие работу Собора, были переизданы его Деяния. Стали появляться редкие воспоминания о его работе.

«Делом великого строительства церковного» назвал работу Собора при его закрытии Святейший Тихон, Патриарх Московский и всея России. Поместный Собор 1917-1918 годов, проходивший в Москве, явился выдающимся событием не только церковной, но и общей истории России. Русская Церковь долгое время готовилась к созыву Собора. В его работе принимали все слои русского православного общества: иерархи, клирики и миряне, представители академической науки, интеллигенция, крестьяне, члены Государственной Думы и Государственного совета, кадровые военные, общественные и государственные деятели. «Под грохот пушек, свист пуль и сухой треск пулеметов Собор утвердил основы реорганизации церковной жизни и восстановление Патриаршества. В то самое время, когда на Россию надвинулось ярмо жестокой и безбожной власти, Церковь провозглашала зарю своего освобождения и обновления. Это была краткая светлая радость перед тем крестным путем, который открывался перед Церковью»,- писала в конце 1917 г. газета «Россия». Принятые Собором решения помогли Русской Православной Церкви выстоять в годы гонений. Он стал Собором будущих исповедников, мучеников и святых.

Дело великого строительства церковного - Воспоминания членов Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов

Сост. Н. А. Кривошеева.

М.: Изд-во ПСТГУ, 2009. - 768 с: ил., [52] с. ил.

Материалы по новейшей истории Русской Православной Церкви

ISBN 978-5-7429-0299-7

Дело великого строительства церковного - Воспоминания членов Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов - Содержание

От редакции Поместный Собор 1917-1918 годов глазами его участников B.И. Яцкевич К истории созыва Поместного Собора Всероссийской Православной Церкви C.Г. Рункевич Священный Собор Православной Российской Церкви в Москве 1917-1918 гг

«Дело великого строительства церковного...» (Выписка из 170-го Деяния Собора) Тихон, Патриарх Московский и всея России Заключительное слово при закрытии Священного Собора 1917-1918 гг Архимандрит Иларион (Троицкий) Открытие Всероссийского Церковного Собора

Восстановление Патриаршества и избрание Всероссийского Патриарха Я. А. Кремнев «Без политики Собор этот не обойдется». Письма делегата Священного СобораПравославной Российской Церкви. Август—сентябрь 1917 г Священник Евгений Сосунцов Всероссийский Поместный Собор: Думы и чувства

Всероссийский Поместный Собор. Письмо второе (открытие Собора, выборы президиума и избрание отделов) Протоиерей Н. Летницкий Письма с Церковного Собора С Всероссийского Собора Профессор-протоиерей Я. Галахов Соборная работа. Письмо первое

Письмо второе

Работа Собора. Письмо третье

Соборная работа. Письмо четвертое Священник И. Шарин На Соборе. Первые дни

На Соборе. Письмо третье

На Соборе. Письмо четвертое Священник Григорий Ломако Письма с Собора. Письмо 1-е

Письма с Собора. Письмо 2-е A.И. Июдин Воспоминания о революционных событиях с 1 ноября 1917 года и роли духовенства Митрополит Нестор (Анисимов) Всероссийский Поместный Церковный Собор

Расстрел Московского Кремля 27 октября - 3 ноября 1917 года Священник Михаил Голунов Давно жданное и желанное торжество (впечатления очевидца) Протоиерей Г. С. Голубцов Поездка на Всероссийский Церковный Московский Собор. Дневник настоятеля Сухумского кафедрального собора С. И. Шидловский Церковный Собор в Москве Б. В. Титлинов Церковь во время революции С. И Руднев Всероссийский Церковный Собор и избрание и поставление Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России Протоиерей Н. Г. Попов Всероссийский Церковный Собор 1917-1918 гг. (в сокращении) B.Богданович Избрание Патриарха Тихона. Из записок члена Московского Церковного Собора во время большевистского переворота

Первое столкновение (из воспоминаний члена Московского Собора 1917-1918 гг.) Князь Григорий Трубецкой Мое участие в Московском Соборе

Памятный день А. В. Карташев Революция и собор 1917-1918 гг. (Наброски для истории Русской Церкви наших дней)

Соборное благоустройство Церкви Русской Митрополит Анастасий (Грибановский) Избрание и поставление Святейшего Патриарха Тихона. Характер его личности и деятельности Митрополит Евлогий (Георгиевский) Церковный Собор (1917-1918) Протопресвитер Г. И. Шавельский Московский Поместный Собор 1917-1918 гг. Избрание Патриарха Всероссийского Протоиерей Владимир Востоков Вопли церковные на Всероссийском Соборе в Москве 20 и 22 января 1918 года МитрополитВениамин (Федченков) Церковный Собор в Москве Князь И. С. Васильчиков Мое участие в Поместном Церковном Соборе Российской Православной Церкви 1917-1918 годов Примечания Приложение 1. Святые Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов

Приложение 2. Письма в епархии членов Священного Собора о его работе Об иллюстрациях Биографический указатель имен

Дело великого строительства церковного - Воспоминания членов Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов - Поместный Собор 1917—1918 годов глазами его участников

В день Успения Божией Матери, 15 августа (по ст.ст.) 1917 г., под звон всех российских колоколов открылся Всероссийский Поместный Собор, провозгласивший неизменное следование принципу соборности на всех уровнях церковного управления и ставший чрезвычайно важным событием истории России XX века. Собор был самым многочисленным и самым плодотворным за всю историю Русской Церкви. На Соборе обсуждались: реформа церковного управления, проблемы монашеской и приходской жизни, духовных учебных заведений, вопросы церковной проповеди и многие другие. Кроме того, Поместный Собор 1917-1918 гг. с удивительной смелостью поднял весь спектр вопросов, с большой остротой вставших перед Церковью в ходе революционных перемен. Во время работы Собора были приняты решения по многим вопросам церковной жизни. Многие рассмотренные на Соборе темы актуальны и сегодня. Некоторые из соборных решений помогли Русской Церкви устоять в трудные годы гонений и заложили основы ее нынешнего возрождения.

Собором было создано патриаршее церковное управление, которое удалось сохранить в тяжелейшие годы гонений. Многие соборяне стали впоследствии святыми мучениками и исповедниками. Работа Собора определялась, с одной стороны, необходимостью рассмотреть и решить те проблемы, которые накопились за двести лет синодального периода, с другой — непосредственной реакцией на происходящие в стране страшные события. Грандиозные замыслы, выношенные еще в предсоборный период, не смогли осуществиться, а огромная работа Собора, проходившая под сильным давлением политических обстоятельств, не была завершена, многие, даже уже принятые соборные решения не удалось в дальнейшем воплотить в жизнь, но масштаб соборных свершений и самого соборного делания был столь огромен, что его значение до сих пор еще вполне не осознано, его изучение по-настоящему только начинается. Очевидно, что Собор стал великим в истории нашего Отечества и нашей Церкви и явил образ соборного исповеднического подвига, обрел и утвердил церковное единство накануне жесточайших гонений, показал мощь церковной мысли, силу и внутреннюю свободу Русской Православной Церкви.

Русская Церковь готовилась к Собору в течение многих лет. В 1905 г. правящим архиереям были заданы вопросы об обсуждаемых в печати церковных реформах. Эти ответы были напечатаны в четырех томах в 1906 г. Архиереи, отвечая на вопросы разосланных им анкет, среди основных проблем, стоящих перед Русской Православной Церковью, выделили созыв Поместного Собора. Более двухсот лет, со времени Императора Петра I, не собирались Соборы в Русской Церкви. Если в XIX в. о Соборе говорили только либералы и славянофилы, то в начале XX в. о его необходимости заговорили и в церковных кругах, и на уровне высшей государственной власти.

Историю вопроса о созыве Собора до революции 1917 г. подробно изложил его участник В. И. Яцкевич в своей брошюре «К истории созыва Всероссийского Церковного Собора», вышедшей в начале его работы. Этим очерком открывается предлагаемый сборник. Для подготовки Собора было организовано Предсоборное Присутствие, которое заседало с 3 марта по 15 декабря 1906 г. С деятельностью Присутствия можно познакомиться по изданным материалам, а также и по трудам И. Смолича. Работу Присутствия продолжило в 1912-1914 гг. Предсоборное Совещание. В связи с начавшейся Первой мировой войной решение о созыве Собора было отложено, однако труды Присутствия и Совещания не остались без внимания, многие участники предсоборных органов стали членами Поместного Собора.