Джеймс Демело - Сильный мужчина

В одной из своих книг Боб Бриннер пишет: «Все проблемы, с которыми сталкивается наше общество и так называемые христиане, связаны с состоянием сердца, с отношением. Нам крайне важно осознавать это. Корни проблем не в общественных нормах или правилах, каких- либо структурных, программных или организационных установлениях, они в сердцах людей. Поэтому послание Христа, устремлённое к сердцам людей, наполненное силой и любовью, – единственное средство, способное одержать победу над злом. Любые другие способы терпят неудачу».

То, что в вашем сердце, определяет ваше поведение, взаимоотношения и ваше будущее, а значит, стоит хранить своё сердце. Ветхозаветный пророк Иеремия сказал: «Лукаво сердце [человеческое] более всего и крайне испорчено; кто узнает его (сможет понять, постичь и узнать свои мысли и чувства?» (Иеремии 17:9, Расширенный перевод Библии).

История Адама и Евы, записанная в книге Бытия, раскрывает обман сатаны о том, будто бы есть нечто большее, чем уже было дано Адаму и Еве. Многие мужчины стремятся к тому, что я называю «большее зло», пренебрегая тем, что предлагает Бог. И эти ошибки продолжают разрушать жизнь мужчин и сегодня. Многие из них думают, что есть что-то большее, к чему они должны стремиться: больше секса, больше денег, больше энергии, больше знаний, больше силы, больше тестостерона. Сердце человека с лёгкостью поддается обольщению и страстям этого мира, однако обрести подлинную свободу возможно, только познавая Бога и подчиняясь Ему.

Один из самых мудрых людей в истории человечества – царь Соломон, сказал: «Больше всего хранимого храни сердце твоё, потому что из него источники жизни» (Притчи 4:23). Верю, что эта книга поможет вам разобраться в своих истинных мотивах и не следовать им, ведь наше сердце часто обманывается.

Люди, которые понимают это, следуют за духом и проживают честную, праведную жизнь. Они поняли, что «больше» не всегда означает «лучше». То, что действительно является хорошим и правильным, приходит от Бога. Намерения нашего сердца не всегда хороши, поэтому у нас есть проблемы и поэтому мы должны стараться следовать за Святым Духом. Именно Он помогает различить, где ложь, а где истина.

Почему же мы, мужчины, в поисках удовлетворения и успокоения обращаемся к доступным женщинам, порнографии, наркотикам или алкоголю? Почему, несмотря на кажущиеся успешность, здравомыслие и силу, мы всё ещё страдаем от своих комплексов, занимаемся бесплодными поисками, которые в конечном итоге разрушают нашу жизнь? Матфей, ученик Христа, писал: «Какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит?» (Матфея 16:26). Но мы почему-то верим в ложь дьявола, что есть нечто большее, что Бог удерживает от нас.