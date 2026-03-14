Дементьев - Авен-Езер

Книга Андрея Дементьева «Авен-Езер: Евангельское движение в Приморье, 1898–1990 годы» представляет собой фундаментальное историческое исследование, посвященное зарождению и развитию протестантизма на Дальнем Востоке России. Автор ставит задачу восстановить детальную хронологию евангельского движения в этом специфическом регионе, который долгое время оставался «белым пятном» в общероссийской церковной историографии. Основная идея произведения заключается в том, что, несмотря на географическую удаленность от центра, суровые политические режимы и смену государственных строев, общины евангельских христиан и баптистов в Приморье проявили невероятную стойкость, сохранив свою идентичность и духовную преемственность на протяжении почти столетия.

Содержательная часть монографии охватывает масштабный временной отрезок, начиная с первых переселенцев-баптистов конца XIX века и заканчивая периодом позднего СССР. Дементьев подробно описывает «золотой век» дальневосточного протестантизма в 1920-е годы, когда Владивосток был одним из крупнейших духовных центров страны, а затем переходит к трагическим страницам массовых репрессий 1930-х годов, практически полностью уничтоживших легальные структуры церкви. Автор уделяет значительное внимание периоду «подполья», послевоенному восстановлению общин и их жизни в условиях жесткого государственного контроля. Книга наполнена уникальными архивными данными, биографиями забытых служителей и воспоминаниями очевидцев, что позволяет увидеть историю не только через официальные документы, но и через судьбы конкретных людей.

Текст написан в строгом научном стиле, подкрепленном огромным массивом ссылок на первоисточники, но при этом он остается живым и доступным для широкого читателя. Андрей Дементьев, будучи глубоко погруженным в тему исследователем, избегает идеализации прошлого, стремясь к объективному отражению событий во всей их сложности и противоречивости. Работа служит важнейшим вкладом в изучение региональной истории России и истории христианства, напоминая о том, что вера способна пускать глубокие корни даже в самой неблагоприятной почве. Это чтение возвращает из забвения имена тех, кто строил «Авен-Езер» (камень помощи) на берегах Тихого океана.

Андрей Дементьев – Авен-Езер - Евангельское движение в Приморье, 1898-1990 годы

Владивосток: Русский Остров, 2011. – 272 с.

ISBN 978-5-93577-054-2

Андрей Дементьев – Авен-Езер – Содержание

От автора

Глава 1. 1898-1899 годы. «Секта особо вредная»

Глава 2. 1909-1915 годы. Лутковская церковь

Глава 3. 1911-1915 годы. Общины Владивостока и Никольск-Уссурийского

Глава 4. 1917-1920 годы. Революция и ее последствия

Глава 5. 1918-1922 годы. Приморье, период гражданской войны

Глава 6. 1923-1928 годы. Первые годы советской власти

Глава 7. 1928-1940 годы. Время тяжелых гонений

Глава 8. 1940-1950-е годы. Военный и послевоенный периоды

Глава 9. 1958-1962 годы. Хрущевские гонения

Глава 10. 1961-1966 годы. Раскол

Глава 11. 1950-1980-е годы. Пятидесятники. Исход (движение за эмиграцию) из СССР

Глава 12. Конец 1960-х - 1980 годы. Период расцвета ВСЕХБ

Заключение