Едва попав в область моего внимания, тема функций Карла Густава Юнга сразу же меня захватила. Я сразу интуитивно почувствовал что-то живое, важное и значимое. Но почти сразу же меня удивило, что сегодня это знание оказалось практически забытым. В мире психологии принято жаловаться, что Юнг и его ученики оставили ничтожно мало практических техник и методов. Но по иронии судьбы одно из самых уместных для применения на практике течений юнгианства осталось за кадром.

Сегодня о терминах «экстраверт» и «интроверт» знает, наверное, каждый. Но не каждый знает, что именно Юнг ввел такие понятия как экстраверсия и интроверсия. К сожалению, эти понятия оказались настолько затертыми стереотипным мьпплением из серии: «экстраверты любят людей и жизнь, а интроверты вечно депрессивны и погружены в себя», что в конце концов они потеряли свой изначальный смысл.

После того, как была опубликована теория функций сознания, мир стали сотрясать всевозможные типологии и классификации — например, соционика. Но многие из этих классификаций так и не уловили главную суть и превратились в набор безжизненных штампов. Прелесть функций Юнга заключается именно в том, что это не статичная и устоявшаяся система, а в первую очередь динамика, процесс взаимодействия разных функций.

В этой книге я часто пишу названия функций с большой буквы, чтобы вернуть им их значимость и самостоятельность. Через теорию функций Юнг возрождает или заново открывает врата к старым мировоззрениям. Например, экстраверсию и интроверсию можно сравнить с китайскими принципами Ян и Инь, с дневным и ночным восприятием, Солнцем и Луной в алхимии. В нашей западной культуре четыре функции являются выражением четырех стихий: Огня, Воды, Воздуха и Земли.

В этой работе я хочу вернуть эти стихии к жизни, очистить их от безжизненного налета рациональности и показать их как самостоятельные силы. В моём понимании некорректно говорить, что человек относится к чувствующему или интуитивному типу, хотя я буду использовать такие выражения. Правильнее сказать, что через человека проявляется Чувство или Интуиция, стихия Воды или Огня. Я намереваюсь вернуть функциям их воображение, как бы магическую силу. Это те силы, которые проявляются в человеке и которыми нужно учиться пользоваться. Учиться направлять их и понимать их. Поэтому я рассмотрю функции со всех сторон, заканчивая эту книгу проявлением функций на уровне целых стран и известных личностей.

Но кроме возвышенных идей, функции являются просто незаменимой практикой, очень точечной и полезной. Я искренне считаю, что психологу просто необходимо владеть теорией функций, порой это является тотально необходимым инструментом для понимания человека и его жизни. Например, если человек Ощущения начинает планировать на годы вперед, мы уже знаем, что он очень рискует провалиться совсем не туда, куда нужно. А человеку Интуиции не обойтись без долгосрочных планов и дальних горизонтов!

Павел Дементьев - Функции сознания Карла Юнга - Психологическая типология в теории и практике

М.: «Касталия», 2024. — 346 с.

ISBN 978-5-521-24187-3

Павел Дементьев - Функции сознания Карла Юнга – Содержание

Введение

Экстраверсия и интроверсия

Экстра Ян и Интро Инь

Субъект и объект

Закон баланса

Я экстраверт, подчиненная интроверсия

Я интроверт, подчиненная экстраверсия

Коллективные экстраверсия и интроверсия

Подведем итоги

Динамика функций

Когда и как появляется ведущая функция?

Ведущая функция на протяжении жизни

Ловушка ведущей функции

Вспомогательные функции

Подчиненная функция

Закон отражения подчиненной функции

Экстраверсия и интроверсия подчиненных функций

Космология функций

План работы с функциями

Обзор функций

Интуиция

Экстравертный интуитивный тип, подчиненное интровертное Ощущение

В работе

Отношения и люди

Дети

Здоровье

Работа с подчиненным интровертным Ощущением

Интровертный интуитивный тип, подчиненное экстравертное Ощущение

В работе

Отношения и люди

Дети

Здоровье

Работа с подчиненным экстравертным Ощущением

Ощущение

Экстравертный ощущающий тип, подчиненная интровертная Интуиция

В работе

Отношения и люди

Дети

Здоровье

Работа с подчиненной интровертной Интуицией

Интровертный ощущающий тип, подчиненная экстравертная Интуиция

В работе

Отношения и люди

Дети

Здоровье

Работа с подчиненной экстравертной Интуицией

Мышление

Экстравертный мыслящий тип, подчиненное интровертное Чувство

В работе

Отношения и люди

Дети

Здоровье

Работа с подчиненным интровертным Чувством

Интровертный мыслящий тип, подчиненное экстравертное Чувство

В работе

Отношения и люди

Дети

Здоровье

Работа с подчиненным экстравертным Чувством

Чувство

Экстравертный чувствующий тип, подчиненное интровертное Мышление

В работе

Отношения и люди

Дети

Здоровье

Работа с подчиненным интровертным Мышлением

Интровертный чувствующий тип, подчиненное экстравертное Чувство

В работе

Отношения и люди

Дети

Здоровье

Работа с подчиненным экстравертным Мышлением

Задачи психоаналитика

Расстановка экстраверсии и интроверсии

Функции в мире известных людей

Экстравертное Ощущение Владимира Высоцкого

Интровертное Ощущение Джона Толкина

Экстравертная Интуиция Брюса Ли

Интровертная Интуиция Бориса Гребенщикова

Экстравертное Мышление Джека Лондона

Интровертное Мышление Иосифа Бродского

Экстравертное Чувство Гордона Рамзи

Интровертное Чувство Уоррена Баффета

Выражение функций на глобальном уровне

Мысли о России и интровертной Интуиции

Мысли о США и экстравертном Ощущении

Мысли о Франции и экстравертном Чувстве

Мысли о Японии и интровертном Мышлении

Мысли о правителях

Заключение